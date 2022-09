Rajasthan Political Crisis: 76 विधायकों ने दिए इस्तीफे, इन विधायकों पर हो सकती है कार्रवाई

राजस्थान में राजनीतिक संकट (Rajasthan Political Crisis) सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है. दिल्ली से जयपुर आए कांग्रेस पर्यवेक्षकों अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़के के साथ सीएम अशोक गहलोत और विधायकों के बीच बातचीत में सहमति नहीं बनी. रविवार को कुल 76 विधायकों ने अपने इस्तीफे (Congress MLA resignation) स्पीकर सीपी जोशी को सौंप दिए हैं.

सोशल मीडिया पर छाई राजस्थान कांग्रेस की जंग, गहलोत-पायलट को लेकर Twitter पर मीम्स की बाढ़

राजस्थान कांग्रेस की जंग (Rajasthan Political Crisis) सोशल मीडिया पर छाई हुई है. सोशल मीडिया यूजर्स अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी को लेकर लगातार मीम्स बनाकर शेयर (memes on pilot and gehlot) कर रहे हैं. देखिए कुछ मीम्स...

Rajasthan Politics: माकन चाहते थे अभी हो बात, गहलोत खेमा अड़ा...19 अक्टूबर से पहले नहीं करेंगे बात

राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन की कवायद के बीच सीएम अशोक गहलोत खेमे के विधायकों की बगावत के बाद सियासी तूफान उठ गया है. गहलोत खेमे के विधायकों ने सीपी जोशी को इस्तीफा दे दिया है. साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि वे इस मुद्दे पर अब 19 अक्टूबर के (MLAs deny to talk on this issue before 19 october) बाद बात करेंगे.

भाजपा बोली- अल्पमत में है गहलोत सरकार, लागू हो राष्ट्रपति शासन

राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच भाजपा की ओर से प्रदेश (Political crisis in Rajasthan) में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है. इसको लेकर भाजपा के कई नेता ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस अल्पमत की सरकार है, इस हिसाब से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए.

Rajasthan Political Crisis : विधायक इस नियम के तहत दें इस्तीफा तो स्पीकर कर सकता है मंजूर

राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बुलाई गई विधायक दल की बैठक से पहले गहलोत खेमे के विधायकों ने बगावत कर दी है. गहलोत खेमे के विधायक स्पीकर सीपी जोशी के घर इस्तीफा देने पहुंचे हैं. विधायक के इस्तीफे को लेकर क्या है नियम, यहां जानिए सबकुछ.

जानिए आज राशिफल के अनुसार आपका लकी नंबर, दिशा और रंग

जानेंगे आज की लकी राशियां 26 सितंबर 2022 राशिफल में. जानिए आज के राशिफल के अनुसार आपका लकी नंबर, दिशा और रंग. आज कैसा रहेगा आपका दिन, नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा.

Shardiya Navratri 2022: हाथी पर सवार होकर आएंगी मातारानी, जानें कलश स्थापना का मुहूर्त और घटस्थापना विधि

Navratri 2022 Date: हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है. नवरात्रि के इस समय में 9 दिनों के लिए मां दुर्गा को अपने घर में स्थापित किया जाता है. नवरात्रि के इस पर्व के दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. नवरात्रि के पहले दिन में घटस्थापना की जाती है तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि घटस्थापना विधि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है.

Panchang 26 September जानें शुभ मुहूर्त, तिथि और ग्रह नक्षत्र की चाल, आज बन रहा ये संयोग

आज का पंचांग 26 सितंबर 2022 सोमवार, शुभ मास आश्विन शुक्ल पक्ष. कोई भी कार्य करने से पहले जानें आज के पंचांग में शुभ मुहूर्त और अशुभ समय.

Shardiya Navratri 2022: पुष्कर का एक मंदिर जहां माता शक्ति और गायत्री हैं साथ साथ, जानिए क्या है पौराणिक कथा!

देवी पुराण के मुताबिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में जगत जननी माता के 51 शक्तिपीठ हैं. इन सभी शक्तिपीठों की सुरक्षा के लिए इतने भैरव भी विराजमान हैं (shardiya navratri 2022). शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर आज बात मां जगतजननी के 27 वें शक्तिपीठ (27th Durga Shaktipeeth) की. जो पुष्कर में है...

राजस्थान कांग्रेस में खींचतान के बीच भाजपा ने की मध्यावधि चुनाव करवाने की मांग, देवनानी ने कही ये बात...

राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच भाजपा ने मध्यावधि चुनाव करवाने की मांग (BJP demands mid term election in Rajasthan) की है. देवनानी ने कहा कि इसका नुकसान प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए ये काम जनता पर छोड़ दें.