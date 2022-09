Rajasthan Politics: लोकतंत्र में फैसला गिनती से होता है और वह कल हो चुका- खाचरियावास

राजस्थान में विधायक दल की बैठक के विरोध के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास और कल की घटना में आगे रहने वाले मंत्रियों को नोटिस (Khachariyavas on highcommand notice) दिए जाने की चर्चा तेज हो गई है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में खाचरियावास ने कहा है कि अगर नोटिस दिया जाएगा तो हम सम्मान पूर्वक जवाब देंगे. उन्होंने कहा मानेसर जाने वाले पांच विधायक मंत्री बने और अब सीएम भी बनाएंगे तो गलत है.

गहलोत को कुर्सी का मोह...वो न राजस्थान छोड़ेंगे, न ही CM पद : गुलाबचंद कटारिया

राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच गुलाबचंद कटारिया ने अशोक गहलोत पर (Rajasthan Political crisis) कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कुर्सी का मोह है. न वो सीएम पद छोड़ना चाहते हैं, न ही राजस्थान.

पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार, सरकारी स्कूल में है शिक्षक...7 लाख रुपये में किया था सौदा

राजधानी जयपुर में पीटीआई भर्ती परीक्षा (PTI recruitment exam) के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया है. पकड़ा गया परीक्षार्थी सरकारी स्कूल में शिक्षक है. आरोपी शिक्षक ने 7 लाख रुपये में सौदा तय किया था.

गंगरार के पूर्व प्रधान पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, भेष बदलकर भीलवाड़ा में छिपे थे

चित्तौड़गढ़ के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट पर फायरिंग करने के मामले में गंगरार पुलिस (Firing on former pradhan in Chittorgarh) ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी पुलिस से बचने के लिए सिर मुंडवाकर, भेष बदलकर भीलवाड़ा में रह रहे थे.

Big News : कांग्रेस आलाकमान का सख्त रुख, मंत्री धारीवाल और जोशी को कारण बताओ नोटिस

कांग्रेस आलाकमान ने मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी को (Show cause notices issued to ministers) कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इन नेताओं से पूछा गया है कि उन्होंने पार्टी विरोधी कृत्य क्यों किए और रविवार को निर्धारित विधायक दल की बैठक को दरकिनार कर पृथक बैठक क्यों बुलाई गई थी.

Rajasthan Political Crisis : CWC ने सोनिया से गहलोत को पार्टी अध्यक्ष की दौड़ से बाहर करने का किया आग्रह

कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने सोनिया गांधी से गहलोत को पार्टी अध्यक्ष की दौड़ से बाहर करने का आग्रह (urges Sonia Gandhi to pull Ashok Gehlot out of party president race) किया है. एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख से गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर किसी अन्य चेहरे को उम्मीदवार बनाने की अपील की है.

अब आप राजस्थान में निकालेगी कांग्रेस तोड़ो यात्रा : विनय मिश्रा

अब राजस्थान की सियासत में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री (Aap entry in Rajasthan politics) हो गई है. पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि आप जल्द ही राज्य में कांग्रेस तोड़ो यात्रा निकालने (Aap takes out congress todo yatra) वाली है.

JoSAA Counselling 2022: प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं आया तो अथॉरिटी से संपर्क करें स्टूडेंट्स

JoSAA Counselling 2022 के प्रथम सीट आवंटन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग का समय पूरा हो गया है. अब विद्यार्थियों को अपने डाक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. जो विद्यार्थी अपने डाक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाएंगे, उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी. जिन विद्यार्थियों के डाक्यूमेंट्स वेरिफाई नहीं हुए हैं और आवंटित सीट का कन्फर्मेशन (Seat allotment confirmation) नहीं आया है, उन्‍हें वेरिफिकेशन ऑथोरिटी से संपर्क करना चाहिए.

Anjana Big Statement : लोकतंत्र में अपनी बात रखना बगावत नहीं...

राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच नए सीएम को लेकर सरगर्मियां (Rajasthan Political Crisis) तेज हो गई हैं. वहीं, घटनाक्रम से नाराज होकर ऑब्जर्वर के लौटने पर मंत्री आंजना का कहना है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना बगावत या अनुशासनहीनता नहीं है.

तबादला आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, राज्य हित का उल्लेख न होने पर सुनाया फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट ने वन संरक्षक, जोधपुर में वनपाल के पद पर तैनात याचिकाकर्ता के तबादला आदेश (Highcourt stay on transfer order) पर रोक लगा दी है. आदेश में राज्य हित का उल्लेख न होने पर हाईकोर्ट ने फैसला लिया है.