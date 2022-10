आज दिल्ली में एक मंच पर दिखेंगे गहलोत-पायलट, खड़गे के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल

दिल्ली में आज कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जन खड़गे के शपथ ग्रहण कार्यक्रम (Mallikarjun Kharge swearing program) में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आमने-सामने (Gehlot and Pilot seen together) होंगे. साथ ही दोनों नेताओं की नजर पार्टी आलाकमना की ओर भी होगी. गौर हो कि मई में उदयपुर में हुए राष्ट्रीय चिंतन शिविर के बाद से ही ये दोनों नेता एक साथ किसी भी कार्यक्रम में नहीं दिखे हैं.

ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

भरतपुर के कामां पहाड़ी रोड पर बाइक सवार को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी (Road Accident In Bharatpur). हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई . इसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने हंगामा किया.

जल जीवन मिशन के पीवीसी पाइप में लगी भीषण आग, देखिए वीडियो

बाड़मेर के सिवाना उपखंड क्षेत्र के मायलावास गांव के गोर का चौक में मंगलवार को रखें जल जीवन मिशन पानी की (PVC pipe of Jal Jeevan Mission Caught Fire) परियोजना के पीवीसी पाइप में अचानक आग लग गई. आगजनी की घटना में लाखों का नुकसान होने की बात बताई जा रही है. ग्रामीणों ने बताया कि करीब 4:30 बजे के आसपास पाइपों के ढेर में आग लग गई. ग्रामीणों ने फायरब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन को सूचित किया. इस दौरान उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास किए. ग्रामीणों का आरोप है कि फायर बिग्रेड को सूचना देने के घंटों बाद मौके पर पहुंची. तब तक आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था.

यहां तैयार किया जा रहा 108 फीट का गोवर्धन, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास...

भरतपुर शहर के कॉलेज ग्राउंड में गाय के गोबर से बनी 108 फीट की विशाल गोवर्धन प्रतिमा तैयार की जा रही है. आयोजकों का दावा है कि यह संभवत विश्व की सबसे विशाल गोवर्धन प्रतिमा (Largest govardhan idol in Bharatpur) है. इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया जाएगा.

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बालक की मौत, परिजनों को 11 लाख के मुआवजे का आश्वासन

जयपुर के भाबरू थाना के आंतेला क्षेत्र में खेत से गुजर रहा हाईटेंशन तार टूटकर एक बालक पर गिर गया. हाईटेंशन तार के करंट की चपेट में आने से बालक की मौत हो (Child dies electrocution of high tension line) गई.

जयपुर पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार

जयपुर पुलिस ने मंगलवार को अवैध हथियारों के साथ तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा और चार जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

सूर्य ग्रहण को लाइव देखने बिड़ला तारामंडल पहुंचे लोग, बंद होने से वापस लौटे दर्शक

जयपुर के बिड़ला प्लेनेटोरियम में सोमवार को लोग साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखने के लिए (Solar Eclipse Live in Jaipur) पहुंचे. लेकिन दिवाली की छुट्टी रहने की वजह से बिड़ला प्लेनेटोरियम बंद ,था जिसके कारण लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा.

Petrol Diesel in Rajasthan: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानें अपने शहर में तेल का दाम

Petrol Diesel Rate, हर सुबह की तरह आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश में पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं. राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल की कीमती पिछले दिन की तरह ही बरकरार है. यहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108.48 रुपए और 1 लीटर डीजल की 93.72 रुपए ही है.

Govardhan Puja 2022 : इंद्र के अहंकार को तोड़ने की कृष्ण लीला से जुड़ी है गोवर्धन पूजा की परंपरा

आज गोवर्धन पूजा का दिन है. आमतौर पर दिवाली के एक दिन बाद ही पूजा होती है लेकिन इस बार आंशिक सूर्यग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को (Govardhan puja 2022 Date) मनाई जा रही है. आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई गोवर्धन पूजा की परंपरा...