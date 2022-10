मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाई 47 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी...राजस्थान के इन चार नेताओं को मिली जगह

मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्यों, कांग्रेस के सभी महासचिवों, सभी प्रभारियों ने इस्तीफे दे दिए हैं. ऐसे में अब खड़गे की सहायता के लिए कोई पदाधिकारी नहीं है. यही कारण है कि खड़गे की अध्यक्षता में आज 47 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन (Kharge constituted Steering committee) किया गया है जो एआईसीसी के गठन तक खड़गे की सहायता करेगी.

माकन, रघु शर्मा समेत अन्य AICC प्रभारियों ने दिया इस्तीफा, पायलट बोले- युवा ऊर्जा का होगा संचार

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण करने के बाद एआईसीसी प्रभारियों और सचिवों ने इस्तीफे दे दिए हैं. माना जा (AICC in charges resign from Congress executive) रहा है कि इससे राजस्थान की राजनीति पर खासा असर पड़ सकता है. वहीं सचिन पायलट का कहना है कि अब कांग्रेस में युवा ऊर्जा का संचार होगा.

राजस्थान के मदरसे बनेंगे 'स्मार्ट'...सीएम गहलोत ने दी 13.10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक (Madarsa will be upgrade in Rajasthan) से जोड़ने की शुरूआत कर दी है. अब मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. राजस्थान के मदरसों में आप विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करते दिखाई देंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 13.10 करोड़ रुपए (CM Gehlot Finacial acceptance of Rs 13 crores) के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति दी है.

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021: अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुक्रवार से, जानिए परीक्षा केंद्र और डेट

कांस्टेबल भर्ती 2021 के 4588 पदों और गृह रक्षा विभाग के 141 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और मापतौल परीक्षा 28 अक्टूबर से शुरू (physical efficiency test of constable Bharti) होगी. यह परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों और जिलों में 6 नवंबर तक चलेगी. परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.

समर्थन मूल्य पर खरीद : मंडी में मिल रहे ज्यादा दाम, किसानों के MSP पर फसल बेचने को लेकर बना संशय

राज्य सरकार ने प्रदेश में खरीफ की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. इसके तहत 27 अक्टूबर से किसान ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे. इसके बाद 1 नवंबर से सोयाबीन, उड़द व मूंग की खरीद शुरू होगी. वहीं, मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से शुरू होगी. हालांकि, हाड़ौती में उत्पादित होने वाली दो प्रमुख फसलें उड़द और सोयाबीन की खरीद भी एमएसपी पर होने वाली है.

गुजरात चुनाव के लिए गहलोत समेत दो दर्जन मंत्री लगाए, हिमाचल में पायलट पर्यवेक्षक अन्य किसी को जिम्मेदारी नहीं

गुजरात चुनाव के लिए गहलोत वरिष्ठ पर्यवेक्षक और रघु शर्मा को प्रभारी बनाने के साथ ही करीब 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है. लेकिन हिमाचल में चुनाव तिथि घोषित (politics on Gujarat and Himachal pradesh election) होने के बाद भी वहां अकेले पायलट पर्यवेक्षक बनाया गया है जबकि अन्य किसी मंत्री या विधायक को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है.

Accident in Alwar: ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

अलवर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों की युवकों की मौत (two died in alwar road accident) हो गई. दोनों युवक रंगाई-पुताई का काम करते थे. हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया.

एलडीसी भर्ती 2013: तलाकशुदा कोटे में नियुक्ति नहीं, हाईकोर्ट ने एक पद रिक्त रखने के दिए आदेश

एलडीसी भर्ती 2013 में कट ऑफ से अधिक लाने के बावजूद महिला अभ्यर्थी को तलाकशुदा कोटे में नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के ​आदेश दिए (Court orders to keep a post vacant for petitioner) हैं.

प्रदेश के 344 अवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सीएम ने दी 36.56 करोड़ की वित्तीय सहमति

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त एवं विनियोग विधेयक 2022-23 की चर्चा के दौरान प्रदेश के आवासीय ​विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी व अन्य आवश्यक सुविधाएं जुटाने की घोषणा की थी. इसी के तहत बुधवार को सीएम ने 334 अवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 36.56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहमति प्रदान की (Digital library in 334 residential schools) है.

आजादी के 'अमृत महोत्सव' पर ईनाडु की विशेष पहल, पीएम नरेंद्र मोदी ने की तारीफ

ऐसे समय में जबकि पूरा देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है, ईनाडु ग्रुप ने इस मौके पर विशेष पहल की है. उनके इस प्रयास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तारीफ की. इस पहल के तहत ईनाडु ग्रुप ने आजादी के नायकों के ऊपर एक किताब प्रकाशित की है. पीएम को किताब, 'द इम्मोर्टल सागा - इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम', की एक प्रति भेंट की गई. पुस्तक को प्रस्तुत करने के लिए ईनाडु के एमडी चि. किरण, मार्गदर्शी चिटफंड की एमडी चि. शैलजा और रामोजी फिल्म सिटी की एमडी चि. विजयेश्वरी गईं थीं.