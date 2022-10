राजस्थान के मदरसे बनेंगे 'स्मार्ट'...सीएम गहलोत ने दी 13.10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक (Madarsa will be upgrade in Rajasthan) से जोड़ने की शुरूआत कर दी है. अब मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. राजस्थान के मदरसों में आप विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करते दिखाई देंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 13.10 करोड़ रुपए (CM Gehlot Finacial acceptance of Rs 13 crores) के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति दी है.

गुजरात चुनाव के लिए गहलोत समेत दो दर्जन मंत्री लगाए, हिमाचल में पायलट पर्यवेक्षक अन्य किसी को जिम्मेदारी नहीं

गुजरात चुनाव के लिए गहलोत वरिष्ठ पर्यवेक्षक और रघु शर्मा को प्रभारी बनाने के साथ ही करीब 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है. लेकिन हिमाचल में चुनाव तिथि घोषित (politics on Gujarat and Himachal pradesh election) होने के बाद भी वहां अकेले पायलट पर्यवेक्षक बनाया गया है जबकि अन्य किसी मंत्री या विधायक को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है.

Accident in Alwar: ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

अलवर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों की युवकों की मौत (two died in alwar road accident) हो गई. दोनों युवक रंगाई-पुताई का काम करते थे. हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया.

एलडीसी भर्ती 2013: तलाकशुदा कोटे में नियुक्ति नहीं, हाईकोर्ट ने एक पद रिक्त रखने के दिए आदेश

एलडीसी भर्ती 2013 में कट ऑफ से अधिक लाने के बावजूद महिला अभ्यर्थी को तलाकशुदा कोटे में नियुक्ति नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के ​आदेश दिए (Court orders to keep a post vacant for petitioner) हैं.

प्रदेश के 344 अवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सीएम ने दी 36.56 करोड़ की वित्तीय सहमति

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त एवं विनियोग विधेयक 2022-23 की चर्चा के दौरान प्रदेश के आवासीय ​विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी व अन्य आवश्यक सुविधाएं जुटाने की घोषणा की थी. इसी के तहत बुधवार को सीएम ने 334 अवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 36.56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहमति प्रदान की (Digital library in 334 residential schools) है.

आजादी के 'अमृत महोत्सव' पर ईनाडु की विशेष पहल, पीएम नरेंद्र मोदी ने की तारीफ

ऐसे समय में जबकि पूरा देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है, ईनाडु ग्रुप ने इस मौके पर विशेष पहल की है. उनके इस प्रयास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तारीफ की. इस पहल के तहत ईनाडु ग्रुप ने आजादी के नायकों के ऊपर एक किताब प्रकाशित की है. पीएम को किताब, 'द इम्मोर्टल सागा - इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम', की एक प्रति भेंट की गई. पुस्तक को प्रस्तुत करने के लिए ईनाडु के एमडी चि. किरण, मार्गदर्शी चिटफंड की एमडी चि. शैलजा और रामोजी फिल्म सिटी की एमडी चि. विजयेश्वरी गईं थीं.

बोलेरो और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत: दो लोगों की दर्दनाक मौत, अन्य दो गंभीर रूप से घायल

धौलपुर के बाड़ी-बसेड़ी मार्ग पर स्थित कृषि उपज मंडी के पास बुधवार को एक बोलेरो गाड़ी और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो (Bike and Bolero accident in Dholpur) गई. इस भीषण दुर्घटना में बाइक सवार दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. बोलेरो पलटने से उसमें सवार दो लोग भी बुरी तरह घायल हो गए. उन्हें प्राथमिक उपचार दे जिला अस्पताल रेफर किया गया है. मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है.

प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर हुआ भिवाड़ी, मौसम में बदलाव और दिवाली के बाद दिखने लगा असर

प्रदेश का सबसे प्रदुषित शहर होने का अनचाहा तमगा अलवर के भिवाड़ी को मिल गया (Bhiwadi is the most polluted city of Rajasthan) है. बुधवार को यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 रहा, जो प्रदेश के अन्य शहरों से सबसे ज्यादा है. इसकी वजह मौसम में बदलाव और दिवाली पर हुई आतिशबाजी को बताया जा रहा है.

RSS प्रचारक को पाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन! कहा- कन्हैया सा होगा हश्र

कन्हैया के हत्यारों को अभी उनके गुनाहों की सजा भी नहीं मिली कि इतने में अब एक संघ प्रचारक को पाकिस्तान से धमकी भरा कॉल आने का मामला सामने आया है. जिसमें उन्हें धर्म परिवर्तन की धमकी दी गई है. साथ ही ऐसा न करने की सूरत में उनका कन्हैया सा हश्र (Threatening call to RSS pracharak) करने की बात कही गई है.

दिल्ली में बोले सीएम गहलोत- आखिर तक राहुल को मनाते रहे

मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं. लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को अब भी एक गम साल रहा है. उन्हें कष्ट है कि राहुल ने उनकी बात नहीं मानी (CM Ashok Gehlot On Rahul Gandhi). इसके साथ ही नए अध्यक्ष को उन्होंने शुभकामनाएं दी है और कहा कि उनका पूरा साथ निभाना अब उनकी जिम्मेदारी है. पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने ये बातें दिल्ली में कही.