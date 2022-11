गोल्डी बरार के नाम से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, कारोबारी के बेटे को जान से मारने की दी धमकी

विश्नोई ग्रुप के गोल्डी बरार के नाम से मांगी 2 करोड़ की रंगदारी (Extortion demanded by the name of Goldie Brar), नहीं देने पर कारोबारी के बेटे को जान से मारने की धमकी बदमाश ने दी है. पुलिस के अनुसार जिस व्हाट्सएप कॉल से रंगदारी मांगी गई है, वह नंबर कनाडा का है.

राजस्थान में मेडिकल सेवाएं बदहाल, 2 तस्वीरों ने सरकारी दावों की खोली पोल

राजस्थान की खस्ताहाल मेडिकल सेवाओं की दो तस्वीरें मानवता को शर्मसार कर रही हैं. दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक बांसवाड़ा से है और दूसरा सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी का. एक में शवों को कचरा गाड़ी के हवाले किया गया है तो दूसरे में एक मरीज का परिवार डीजल रहित एंबुलेंस को धक्का देता देखा जा सकता है (Poor Medical Condition In Rajasthan).

Rajasthan Winter Alert: बढ़ने लगी सर्दी, आज कोटा समेत इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी

Rajasthan Winter Alert: राजस्थान के कई जिलों के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. कई जिलों का तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है. विभाग ने आज कोटा, भीलवाड़ा और सीकर में शीतलहर की चेतावनी जारी की है.

देवगढ़ के पुजारी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, जमीनी विवाद में बदमाशों ने लगाई थी आग

देवगढ़ के पुजारी नवरत्न ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया (Ablaze Devgarh Priest passes away). पुजारी और उनकी पत्नी पर 20 नवंबर को पेट्रोल बम से हमला हुआ था. जिसमें दोनों काफी झुलस गए थे.

भाजपा के लिए आसान नहीं सरदारशहर, खल रही वसुंधरा राजे समेत स्टार प्रचारकों की गैरमौजूदगी

चूरू जिले के सरदारशहर उपचुनाव के लिए प्रचार कार्य जोरों पर है. दोनों प्रमुख पार्टियां वोटर्स को साधने में जुटी हैं. एकजुटता का दावा दोनों ओर से किया जा रहा है (Sardar Shahar By poll 2022). भाजपा कॉन्फिडेंट है कि विजय पताका वो ही लहराएगी लेकिन दुश्वारियां कम नहीं है. उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा स्टार प्रचारकों की गैरमौजूदगी है. पूर्व सीएम वसुंधरा समेत तमाम दिग्गजों ने यहां से कन्नी काट ली है.

Dotasara in Jhalawar: भाजपा की गुटबाजी पर खूब बोले ,'गद्दार' पर साधी चुप्पी

राजस्थान कांग्रेस इन दिनों गद्दार पॉलिटिक्स में फंसी हुई है. सियासी गलियारों में इस मुद्दे पर चटखारे लेकर रायशुमारी खूब हो रही है. झालावाड़ पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने डैमेज कंट्रोल करने की जिम्मेदारी निभाई. सवाल से हाथ जोड़कर किनारा कर लिया.

संयुक्त किसान मोर्चा उठाएगा आवाज, आज राजभवन तक किसान करेंगे मार्च

संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर 26 नवंबर को जयपुर (Farmers will march to Raj Bhawan) में किसान 'राजभवन मार्च' करेंगे. केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के समर्थन का ऐलान है. मार्च शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे से शुरू होगा राजभवन पहुंचेगा.

Jagdish Mandir: पुजारी के भांजे को दुबई से मिली जान से मारने की धमकी!

उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर के पुजारी के भांजे को जान से मारने की धमकी मिली है. कॉल इंटरनेशनल नम्बर से आई है. पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया है.

Staff Shortage In Tiger Reserves: स्टाफ की कमी से जूझता मुकुंदरा और रामगढ़ टाइगर रिजर्व

मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी टाइगर Reserves स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं (Staff Shortage In Tiger Reserves). दोनों में ही दो-दो बाघ हैं इनकी देखरेख में ही वनकर्मी तैनात रहते हैं. इनकी तो सुरक्षा हो रही है लेकिन इससे जंगल उपेक्षित हो गया है. भगवान भरोसे ही पूरी व्यवस्था चल रही है. खासकर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के लिए तो ये कमी काफी चुनौतीपूर्ण है.

उदयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी, 170 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति आई सामने

उदयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई आज चौथे दिन भी जारी (Income tax Raid in Udaipur) है. टीम को कार्रवाई के दौरान 170 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति मिली है. विभाग की 12 टीमें इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है.