गहलोत सरकार पर बरसे कटारिया, कहा- राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले

राजस्थान में लगातार हो रहे एग्जाम पेपर लीक को लेकर भाजपा गहलोत सरकार पर (Gulabchand Kataria targets CM Gehlot) हमलावर है. इसी क्रम में कटारिया ने भी राज्य सरकार पर कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने सराकर को हर मायने में असफल करार दिया है. इसके साथ ही अगले चुनाव में कटारिया ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने का दावा किया है.

RPSC Paper Leak Case : कोचिंग संचालक ढाका था मास्टरमाइंड, कई नेताओं से था सम्पर्क

सुरेश ढाका जयपुर में एक कोचिंग का संचालक है (Dhaka was mastermind in RPSC Paper Leak), उसने राजस्थान के नेताओं को उसने तरह-तरह के दावे कर पहचान बढ़ाई और उनके साथ फोटो कराकर राजनीतिक फायदा उठाया.

पुजारी हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मथुरा बस स्टैंड से दबोचा

गत 21 दिसंबर को धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के एक भीमगढ़ स्थित चामुंडा माता मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई थी. इस संबंध में पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड को मथुरा बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया (Main accused of Dholpur priest murder arrested) है. दो आरोपी अभी भी फरार हैं.

सरिस्का पर फिर मंडराने लगा खतरा, कैमरे में कैद हुए शिकारी

सरिस्का में फिर से शिकारियों की चहलकदमी देखी गई है. क्षेत्र में लगे कैमरे में शिकारियों की तस्वीरें कैद हुई हैं. इसमें पांच संदिग्ध (Poachers Spotted in Sariska) जंगल में घूमते नजर आ रहे हैं. इसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है क्योंकि जिस क्षेत्र में उन्हें देखा गया है वह कई बाघों का विचरण क्षेत्र है.

दिव्या ने ब्रदीराम जाखड़ पर किया पलटवार, ट्वीट कर कहा- लॉलीपॉप कड़वी है, राज्य मंत्री बनने के लिए कर रहे मेहनत

पूर्व सांसद ब्रदीराम जाखड़ ने बीते दिन दिव्या मदरेणा को लेकर बयानबाजी की थी जिस पर आज मदरेणा ने पलटवार किया है. उन्होंने जाखड़ को लेकर ट्वीट किया है कि बद्रीराम जाखड़ के दो वीडियो शेयर (Divya Maderna tweet on badriram jakhar) कर उन पर तंज कसा है. साथ ही लिखा है कि दी हुई लॉलीपॉप कड़वी है, राज्य मंत्री बनने के लिए मेहनत (बयानबाज़ी) जारी है.

अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में बीकानेर पुलिस से मारपीट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

अलवर में राहुल गांधी की रैली में बीकानेर से आई पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में (Attack on Bikaner Policemen on Duty in Alwar) मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. इससे पहले दो आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. अन्य आरोपियों की तलाश और मामले की जांच की जा रही है.

पहली बार अपराध करने वालों पर लगाम लगाने के लिए पासा एक्ट में संशोधन की जरूरत : डीजीपी

भरतपुर दौरे पर रहे पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने (DGP Umesh Mishra Bharatpur Visit) अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पासा एक्ट में संशोधन को जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि संशोधन से पुलिस को पहली बार अपराध करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार मिल सकेगा.

जोधपुर में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल मनाएंगे नया साल, देखें Video

जोधपुर. ​फिल्म अभिनेता विक्की कौशल और कैटरीना कैफ सोमवार को जोधपुर (Katrina Kaif and Vicky Kaushal reached Jodhpur) पहुंचे. एयरपोर्ट से सीधे दोनों पाली के जंवाई बांध के लिए रवाना हो गए. यहां वे कुछ दिन रुकेंगे. विक्की कौशल ने सभी को न्यू ईयर विश किया. इस दौरान कैटरीना ने फैन्स के साथ फोटो भी खिंचवाया.

राजस्थान हाईकोर्ट का खाद्य विभाग को आदेश, दिव्यांग को आवंटित करे राशन की दुकान, 2 साल बाद मिला न्याय

राजस्थान हाईकोर्ट ने राशन दुकान आवंटन के एक मामले में बड़ा फैसला (Rajasthan High Court order to Food Department) दिया है. कोर्ट ने दिव्यांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए खाद्य विभाग को निर्देश दिया कि 2 महीने के अंदर दुकान का प्राधिकार पत्र जारी करे. बता दें कि विभाग ने दिव्यांग को राशन की दुकान आवंटित करने से इनकार कर दिया था.

RPSC Paper Leak: डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले बने फर्जी अभ्यर्थी, पुलिस का बड़ा खुलासा

राजस्थान में आरपीएससी पेपर लीक मामले (RPSC Paper Leak Case) में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में जो गैंग पकड़ा है उसमें ऐसे लोग शामिल है जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे है. फिलहाल, पुलिस मामले में आगे जांच कर रही है.