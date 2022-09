कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, पायलट पर सस्पेंस होगा खत्म या निर्वाचन से पहले तक गहलोत ही चलाएंगे सरकार!

आज का दिन न केवल राजस्थान कांग्रेस बल्कि कांग्रेस की राजनीति के लिए भी अहम होने जा रहा है. राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी जहां पार्टी दिग्गज मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन मौजूद होंगे. सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जमावड़ा आलाकमान के मैसेज पास करने के लिए है या फिर कहानी कुछ और है! कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने ट्वीट के जरिए बैठक की बात कही है.

अलवर में प्याज ने किसानों को बनाया कर्जदार, 2500 हेक्टेयर कम हुई प्याज की बुआई

अलवर में इस साल सामान्य से कम बारिश हुई. जिसकी वजह से किसानों ने पिछले साल की तुलना में इस साल प्याज की बुआई कम की (Onion Sowing Reduced) है. इसका मुख्य कारण वो बीमारी है जो फसल को बर्बाद कर देती है.

जैसलमेर में पकड़े गए दो कश्मीरी संदिग्ध, सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछ

भारत पाक सीमा से सटे जिले जैसलमेर में पुलिस ने दो संदिग्ध कश्मीरी नागरिकों (Police caught Two Kashmiri suspects) को पकड़ा है. दोनों संदिग्धों को पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया है. दोनों कश्मीरी नागरिकों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं.

चिकित्सा मंत्री का बयान: 19 अक्टूबर से पहले कोई नया सीएम नहीं, सीएम के लिए अन्य किसी नाम पर चर्चा नहीं

राजस्‍थान में नए सीएम को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. इस बीच चिकित्‍सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान दे‍ते हुए कहा है कि 19 अक्टूबर से पहले प्रदेश में कोई नया सीएम नहीं (Parsadi Lal Meena on new Rajasthan CM) आएगा. उन्‍होंने कहा कि गहलोत के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बनने के बाद ही कोई नाम सामने आएगा.

Meena MLA target Pilot: रामनारायण मीणा का पायलट पर निशाना, पहली बार के MLA की जगह अनुभवी संभालें राज्य

राजस्थान में इन दिनों सियासी हलचल तेज हो गई है. अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के प्रदेश में नया सीएम कौन होगा इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण मीणा ने ईटीवी से खास बातचीत में पायलट पर (Ramnarayan Meena target Sachin Pilot) निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहली बार के विधायक के स्थान पर किसी अनुभवी को सीएम का पद संभालना चाहिए.

माकपा विधायक महिया का बड़ा बयान, हम कांग्रेस के साथ हैं...गहलोत हों या पायलट फर्क नहीं पड़ता

राजस्थान में राजनीतिक हलचल इन दिनों तेज हो गई है. अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने के बाद नए सीएम को लेकर चर्चा तेज है. इस बीच माकपा विधायक गिरधारी लाल महिया (Mahiya big statement on Rajasthan politics) ने कहा कि हमारी नीति भाजपा के खिलाफ है. हम कांग्रेस के साथ हैं, गहलोत हों या पायलट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.

सीएम गहलोत के गृह नगर में धंसी सड़क, स्कूटी समेत गड्ढे में गिरा बुजुर्ग

जोधपुर के पाली रोड के एनएच पर शनिवार को सड़क धंसने से स्कूटी सहित एक बुजुर्ग गड्ढे में गिर गया. मौके पर (Old Man with Scooty Fell into pit in Jodhpur) मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को बाहर निकाला.

World Daughter Day: बेटियों को संबल दे रहीं डॉ. कृति भारती...बोलीं- बाल विवाह की बात सिर्फ किताबों में ही रहे

राजस्थान में बाल विवाह एक कुरीति है. इस कुरीति की जद से बेटियों को आजाद करने में जुटी हैं डॉ कृति भारती. वह चाहती हैं कि बाल विवाह की बात लोग सिर्फ किताबों में ही पढे़ं. वे अपने सारथी ट्रस्ट के माध्यम से 15000 से अधिक महिलाओं व बच्चों का पुनर्वास करवा चुकी हैं. इसके अलावा 25000 लोगों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिला चुकी हैं. वर्ल्ड डॉटर डे पर आज डॉ कृति भारती और उनके संघर्षों के बारे में आपको रूबरू करा रहे हैं.

World Pharmacist Day: प्रदेश में फार्मासिस्ट अपने अस्तित्व की लड़ रहे लड़ाई, 9 साल से भर्ती का इंतज़ार

25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है. विश्व फार्मासिस्ट दिवस (World Pharmacist Day) अंतरराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की पहल पर मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य फार्मासिस्ट के काम और उसकी उपयोगिता को बताना है. लेकिन राजस्थान में फार्मासिस्ट अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं.

जानिए आज राशिफल के अनुसार अपना लकी नंबर, दिशा और रंग

जानेंगे आज की लकी राशियां 25 सितंबर 2022 राशिफल में. जानिए आज के राशिफल के अनुसार आपका लकी नंबर, दिशा और रंग. आज कैसा रहेगा आपका दिन, नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा.