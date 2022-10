Solar Grahan 2022: सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं गलती से भी न करें ये काम, बरतें ये सावधानी!

आज कई दशक बाद सूर्य ग्रहण है. सुबह 4 बजे से ही सूतक लग गए हैं. मंदिरों के पट बंद हो गए हैं. आज शाम को करीब सवा घंटे तक सूर्य ग्रहण रहेगा. ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी है (pregnant women in Surya Grahan).

Solar Eclipse 2022: टूटी 150 सालों की परंपरा, नहीं हो सकी गोवर्धन पूजा, जैसलमेर में सबसे अधिक समय तक सूर्य ग्रहण

अबकी खंडग्रास सूर्य ग्रहण के कारण करीब 150 साल बाद निर्धारित तिथि पर गोवर्धन पूजा नहीं हो (Solar Eclipse 2022) सकी. लिहाजा अब बुधवार को अन्नकूट मनाया जाएगा. वहीं, मंगलवार तड़के सूतक लगने से जयपुर समेत पूरे राजस्थान में मंदिर के कपाट बंद रहे.

आबूरोड पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Vice President Jagdeep Dhankhar) आज जिले के आबूरोड स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान के एक कार्यक्रम में (Brahma Kumaris Institute at Aburoad) हिस्सा लेंगे. उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है.

कोटा में पटाखों से कई जगह पर लगी आग, दमकलकर्मियों की सतर्कता के चलते नहीं घटी कोई अप्रिय घटना

दीपावली के दौरान कोटा में करीब दो दर्जन से अधिक स्थानों पर आतिशबाजी (Fire broke out at many places in Kota) के कारण आग लगने की घटनाएं सामने आई. लेकिन दमकलकर्मियों की सूझबूझ और पूर्व में की गई तैयारियों की बदौलत आसानी से आग जनित हादसों पर नियंत्रण पाया जा सका.

दीवाली पर अलवर में सरकार की नहीं चली, रोक के बावूजद हुई जमकर आतिशबाजी

प्रदूषण कंट्रोल करने की गरज से अलवर में दिवाली पर आतिशबाजी बैन थी. दावा था कि जो आदेश को नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिर भी सुनी किसी ने नहीं. जमकर पटाखे, बम छोड़े गए और आसमान में धुएं का गुबार साफ दिखा.

दिवाली से ज्यादा छठ की भीड़, बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों में No Room का लगा बोर्ड

ट्रेनों में दिवाली से ज्यादा छठ की भीड़ देखने को मिल रही है. राजस्थान में भी बिहार (Special Trains For Chhath From Rajasthan) के श्रमिक काम करते हैं, जो छठ के मौके पर घर जाते हैं. लेकिन यात्रि भार बढ़ने के कारण ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है, यहां तक कि वेटिंग में भी टिकट नहीं अपलब्ध नहीं है.

दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के पहले सिंधी समाज जलाते हैं मेलूडा, जानें इसके कारण

जोधपुर के सिंधी समाज के लोग दिवाली पर अलग तरह की परंपरा से पूजा करते हैं. सिंधी समाज के लोग लक्ष्मी पूजन से पहले मिट्टी और लकड़ी के तिनकों से बने मेलूडा को जलाकर पूरे घर में घुमाते (Sindhi community burn Meluda on Diwali) हैं. जिससे साल भर घर में कोई बुराई नहीं आती है.

Fire in Karauli : दीपावली की शाम मैरिज गार्डन में लगी आग, धू-धू कर जला मैरिज गार्डन

करौली में सोमवार को एक निजी मैरिज गार्डन में आग लग (Fire broke out in marriage garden in Karauli) गई. आग इतनी भीषण थी कि पूरा मैरिज गार्डन जलकर राख हो गया. यहां जानिए पूरा घटनाक्रम...

Special : जिसकी दहाड़ से थर्राता था जंगल, आज गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर रणथंभौर का 'उस्ताद'

उस्ताद, जिसकी दहाड़ से जंगल कांप उठता था आज शायद ही (Tiger Ustad of Ranthambore) गुर्राता है. जिसे देखने के लिए कभी दूर-दूर से पर्यटक आते थे, आज न वो किसी को देख सकता है और न कोई उसे. रणथंभौर के जंगलों पर एक समय जिसका राज था, आज उसे उसी जंगल से निकाल कर उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया. ऐसा क्या हुआ कि बीते 6 सालों से जंगल के राजा 'उस्ताद' गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर है. पढ़िए ये खबर...

Murder in Jhalawar : बदमाशों के हौसले बुलंद, युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

झालवाड़ा शहर के मामा भांजा फॉरेस्ट रोड पर बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर (Murder in Jhalawar) दी. सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली.