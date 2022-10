Solar Eclipse 2022: दिल्ली समेत कई जगहों पर दिखा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, देखें तस्वीरें

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse 2022) खत्म हो गया है. भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण लगा. पंजाब के अमृतसर में सबसे पहले आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया. देश कई हिस्सों में शाम लगभग 4:20 बजे से 5:20 बजे तक आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया. यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों से भी सूर्य ग्रहण की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं.

माउंट आबू में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, आज दुनिया देख रही भारत का करिश्मा

ब्रह्माकुमारी के 85 वार्षिकोत्सव (85th anniversary of Brahma Kumaris) कार्यक्रम में शामिल के लिए सिरोही पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संस्थान के कार्यों व सामाजिक योगदान की जमकर प्रशंसा की. वहीं उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि आज दुनिया भारत का लोह मान रही है, हमारा करिश्मा देख रही है. भारत ने हमेशा से ही दुनिया की सेवा की है और आज भी दुनिया को कुछ देने के भाव से ही आध्यात्मिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं.

गहलोत सरकार के इस नियम पर भड़के संविदा कर्मचारी, प्रदेशभर में किया प्रदर्शन

राजस्थान के संविदा कर्मचारियों ने गहलोत सरकार के नए संविदा रूल्स को लेकर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन (Contract workers Protest in Rajasthan) किया. इस प्रदर्शन में पंचायत सहायकों, पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मियों ने हिस्सा लिया और मांगें नहीं पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

ग्रहण में भी खुले रहते हैं गोविंद देव जी के पट, जानिए क्या है कारण...

मंगलवार को सूर्य ग्रहण के चलते कई मंदिरों में पट बंद (Temple gate closed during Surya Grahan) रहेंगे. हालांकि, कुछ मंदिर ऐसे भी हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए पट खुले रहेंगे. इसके पीछे भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और विग्रह होना है. पढ़िए इस रिपोर्ट में...

मेजर मुस्तफा को श्रद्धांजलि, लोगों ने कुछ यूं किया शहादत को नमन

अरुणाचल प्रदेश में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए उदयपुर के मेजर मुस्तफा जकिउद्दीन की मंगलवार को श्रद्धांजलि (Tribute to Major Mustafa of Udaipur) सभा आयोजित की गई. शहर के भंडारी दर्शक मंडप में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे, जिन्होंने मेजर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया.

Surya Grahan 2022: सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं गलती से भी न करें ये काम, बरतें ये सावधानी!

आज कई दशक बाद सूर्य ग्रहण है. सुबह 4 बजे से ही सूतक लग गए हैं. मंदिरों के पट बंद हो गए हैं. आज शाम को करीब सवा घंटे तक सूर्य ग्रहण रहेगा. ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी है (pregnant women in Surya Grahan).

स्टील कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 7 लाख रुपए की लूट का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में 21 अक्टूबर को स्टील कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 7 लाख रुपए की लूट हुई थी. इस मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने सोमवार रात 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया (5 accused arrested in Rs 7 lakh loot in Jaipur) है. आरोपियों ने लूट से पहले एजेंट की रेकी की थी.

Solar Eclipse 2022: टूटी 150 सालों की परंपरा, नहीं हो सकी गोवर्धन पूजा, जैसलमेर में सबसे अधिक समय तक सूर्य ग्रहण

अबकी खंडग्रास सूर्य ग्रहण के कारण करीब 150 साल बाद निर्धारित तिथि पर गोवर्धन पूजा नहीं हो (Solar Eclipse 2022) सकी. लिहाजा अब बुधवार को अन्नकूट मनाया जाएगा. वहीं, मंगलवार तड़के सूतक लगने से जयपुर समेत पूरे राजस्थान में मंदिर के कपाट बंद रहे.

पद्मश्री अनवर खान मांगणियार की राम कथा सुन मंत्री शेखावत बोले 'वाह', जरूर देखें वीडियो

रामकथा गायन को मशहूर पद्मश्री अनवर खान मांगणियार (Padmashree Anwar Khan Manganiyar ) सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी. इस दौरान उन्होंने राम-सीता के जन्म पर खास भजन प्रस्तुति भी दी.

जोधपुर में दिवाली की रात घरों के बाहर लिखा 786, पुलिस ने किया डिटेन

जोधपुर में दिवाली की रात घरों की दीवारों पर 786 लिखने का ममला सामने (Person wrote 786 on Walls of Houses on Diwali Night) आया है. ऐसा लिखने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है.