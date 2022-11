मुख्यमंत्री ने खुद जाट और राजपूत के नाम पर भ्रांति फैलाई, हमने ऐसी कोई बात नहीं की : हरीश चौधरी

हरीश चौधरी ने एक बार फिर सीएम गहलोत पर निशाना साधा है. इस बार मामला जातिवाद से जुड़ा हुआ है. जयपुर में शुक्रवार को मीडिया से बात करत हुए हरीश चौधरी ने कहा कि हमारे आंदोलन के दौरान खुद मुख्यमंत्री ने जाट-राजपूत के नाम पर भ्रांति की बात कही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. वहीं, आरक्षण को लेकर इशारों ही इशारों में अल्टीमेटम भी दे दिया. यहां जानिए पूरा मामला...

गहलोत का इशारों इशारों में तंज, कहा- अपमान का घूंट पीना सीखना चाहिए

एक दिन पहले सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर (Gehlot Pilot Controversy) तीखा हमला करते हुए, गद्दार करार दिया था. वहीं, शुक्रवार को भी उन्होंने इशारों में तंज कसा है. राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में गहलोत ने कहा कि जिसको आगे बढ़ना है, उसको अपमान का घूंट पीना सीखना चाहिए.

कांग्रेस में सियासी संग्राम से जुड़े कई सवाल, भारत जोड़ो यात्रा के पहले जवाब तलाश रहा राजस्थान

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने (Ashok Gehlot and Sachin Pilot dispute) राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. गहलोत के बयान के बाद छिड़े सियासी तारों के बीच हर किसी के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं. जाहिर है कि प्रदेश को अपनी सरकार की मौजूदा सूरत पर तस्वीर का रुख साफ चाहिए. लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं, जिनके बीच यह तस्वीर फिलहाल साफ नहीं हो पाई है.

हरीश चौधरी का गहलोत पर तंज...मैं तीन बार का CM और प्रदेश अध्यक्ष नहीं, खुद को संरक्षक कहने वाले रखें शब्दों की गरिमा

सीएम अशोक गहलोत की ओर से सचिन पायलट को गद्दार कहने के बाद सियासी उबाल जारी है. इस बीच कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी ने गहलोत पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि मुझे सही शब्द का इस्तेमाल करने की बात उस नेता को कहनी पड़ रही है जो खुद को हमारा संरक्षक कहते हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि जाट और राजपूत के नाम पर भ्रांति खुद सीएम ने फैलाई है.

काम के रुपए मांगने पर दलित को दबंगों ने पीटा...पहनाई जूतों की माला

सिरोही जिले में लाइट फिटिंग के रुपए मांगने गए एक दलित के साथ मारपीट और अभद्रता (dalit was beaten up in sirohi) का मामला सामने आया है. पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दबंगों ने मारपीट करते हुए जूतों की माला पहना दी. साथ ही वीडियो वायरल कर दिया.

हरीश चौधरी के निवास पर हंगामा, नाराज पूर्व सैनिक बोले- इस तरह अपमान नहीं कर सकते...

राजस्थान में ओबीसी आरक्षण में विसंगति को लेकर मचे बवाल के बीच गहलोत सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के नियमों में संशोधन किया है. लेकिन गहलोत सरकार का यह फैसला पूर्व सैनिकों को रास नहीं आया. भड़के पूर्व सैनिक शुक्रवार को मंत्री हरीश चौधरी के निवास पर पहुंच गए और बहस शुरू हो गई.

चुनाव से पहले बीजेपी में बागियों की घर वापसी शुरू, राजकुमार रिणवा कल फिर पार्टी से जुड़ेंगे

बीजेपी में बागियों की घर वापसी शुरू हो गई है. पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा कि कल फिर से (Rajkumar Rinwa will join BJP) भाजपा ज्वाइन करेंगे. रिणवा ने पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर पार्टी के खिलाफ निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था.

सोशल मीडिया पर बीजेपी का जन आक्रोश शुरू: पूनिया सहित पार्टी पदाधिकारी ने बदली प्रोफाइल पिक्चर, बड़े नेताओं की अभी दूरी

गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी ने जन आक्रोश अभियान शुरू कर दिया है. शुक्रवार से जन आक्रोश अभियान की शुरुआत सोशल मीडिया के जरिए (BJP Jan Aakrosh Rally on social media) हुई. इसके अंतर्गत बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को जन आक्रोश यात्रा के लोगो से बदला. लेकिन पहले ही दिन पार्टी के कई नेताओं इस जन आक्रोश अभियान में रूचि नहीं दिखाई.

उदयपुर में पशु क्रूरता, रोड पर खड़े स्वान को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर...देखें वीडियो

उदयपुर में गुरुवार रात को एक बार फिर मानवता शर्मसार होती नजर आई. यहां एक तेज रफ्तार कार रोड पर खड़े स्वान को टक्कर मारते हुए (speedy car hit dog) निकल गई. हादसे में स्वान गंभीर रूप से जख्मी हो गया. कार चालक की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

जिसके हस्ताक्षर से गहलोत को टिकट मिला आज वो गद्दार हो गया...BJP पर लगाए आरोपों का सबूत पेश करें : राठौड़

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी ही पार्टी के साथी सचिन पायलट को गद्दार कहते हुए सीएम की दावेदारी से अलग कर दिया. सीएम गहलोत ने सरकार गिराने की साजिश का आरोप बीजेपी पर भी लगाया. अशोक गहलोत के आरोपों पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जिसके हस्ताक्षर से अशोक गहलोत को टिकट मिला आज वो गद्दार हो गया.