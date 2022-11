Bhilwara Killing: आदर्श तापड़िया हत्याकांड से जुड़े तार, IG बोले- ये Revengeful Murder लग रहा है

भीलवाड़ा में सरेशाम दो युवकों पर फायरिंग को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. आईजी रूपेंद्र सिंह ने इसे रिवेंजफुल मर्डर यानी बदले की भावना से की गई हत्या बताया है. तार आदर्श तापड़िया हत्याकांड से जुड़े हैं. 6 महीने पहले 10 मई को तापड़िया की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी.

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय, OBC आंदोलन के बीच भूतपर्व सैनिक नियमों में संशोधन

राजस्थान में ओबीसी आरक्षण में विसंगति को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच (Gehlot cabinet meeting) गहलोत सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के नियमों में संशोधन किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसमें से भूतपूर्व सैनिक नियमों में संशोधन, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति सहित कई नियमों को अनुमोदन किया गया. इसके बाद पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने भी खुशी जताई.

गहलोत को पायलट का जवाब...किसी को इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए...राजनीति में उतार चढ़ाव आता है

सीएम गहलोत ने गुरुवार को एक बार फिर सचिन पायलट पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पायलट ने गद्दारी की थी, उन्हें सीएम के रूप में कोई मंजूर नहीं करेगा. गहलोत के इस बयान पर सचिन पायलट ने जवाब (Pilot counter attack on Gehlot) दिया है. उन्होंने कहा कि गहलोत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वे इस तरह के बयान दें यह शोभा नहीं देता. साथ ही उन्होंने कहा कि आज के समय में झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने की जरूरत नहीं हैं.

गहलोत की दो टूक: पायलट गद्दार, सीएम बनें मंजूर नहीं...भाजपा नेता बोले, कांग्रेस की यही परिपाटी

राजस्थान की राजनीति के ऊपरी सतह पर नजर आ रही शांति के बीच सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है. उन्होंने साफ कहा कि सचिन पायलट ने गद्दारी की थी. ऐसे में वह मुख्यमंत्री बनें यह हमें स्वीकार नहीं है. इसके बाद से लगातार भाजपा नेताओं के रिएक्शन (Bjp leaders reaction Gehlot saying pilot traitor) सामने आ रहे हैं. राज्यवर्धन राठौड़ ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है.

Friday Remedies: शुक्रवार के दिन धन प्राप्ति का करें ये उपाय, बरसेगी मां महालक्ष्मी की कृपा

हिंदू धर्म शास्त्रों में जन्मकुंडली का भी महत्व है. जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह का उच्च स्थान पर होना शुभ फलदाई माना जाता है (know all about Shukravar Puja). शुक्र ग्रह के नाम से ही शुक्रवार का नाम पड़ा और इस दिन धन प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करना श्रेष्ठ माना जाता है.

Rajasthan Politics: पायलट की राहुल-प्रियंका से मुलाकात के बाद गहलोत का तीखा हमला...क्या आलाकमान को दिखा रहे आंख

सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर तीखा हमला (Gehlot scathing attack on Pilot) बोलते हुए गद्दार करार दिया है. राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के आने से 10 दिन पहले जिस तरह से गहलोत ने बयान दिया, उसने सियासी पारा चढ़ा दिया है. गहलोत ने अपने बयान में यह भी एलान कर दिया आलाकमान पायलट को सीएम नहीं बना सकता. गहलोत के इस बयान को सीधे तौर पर कांग्रेस आलाकमान को आंख दिखाने के रूप में माना जा रहा है.

ऐसा हुआ तो NEXT CM की रेस से बाहर होंगे गहलोत-जोशी, जानिए आखिर इस मंत्री ने ऐसा क्या कहा...

सीएम गहलोत के पायलट को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी पारा गर्माया (Viral Statement of Minister Hemaram Choudhary) हुआ है. इस बीच राजस्थान के मंत्री हेमाराम चौधरी का बयान जिसमें उन्होंने युवाओं को उम्रदराज लोगों की तुलना में तरजीह देने की बात कही थी. ये बयान चर्चा में है. लेकिन चौधरी की राय मानकर अगर उम्र पर सेन्सर लगाया जाता है तो सीएम गहलोत क्या, करीब 15 कांग्रेस नेता सीएम के रेस से बाहर हो जाएंगे.

डकैत रामगोपाल का एनकाउंटर वीडियो आया सामने...पुलिसकर्मियों ने यूं दिखाया था साहस

धौलपुर जिले में चार दिन पहले 14 हजार के इनामी डकैत रामगोपाल उर्फ भोंटा गुर्जर को (dacoit ramgopal encounter video viral) पकड़ने का वीडियो सामने आया है. पुलिस के दो कांस्टेबलों ने चंबल नदी में छलांग लगाकर डकैत को दबोच लिया था.

गुजरात चुनाव: गुजरात पुलिस ने मांगी राजस्थान से 3823 बदमाशों को पकड़ने में मदद, अब तक पकड़े इतने बदमाश

गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इन चुनावों को बदमाश प्रभावित कर सकते हैं. इसे देखते हुए गुजरात पुलिस ने राजस्थान पुलिस से उन बदमाशों को पकड़ने में मदद मांगी है जो भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं. गुजरात पुलिस ने इस संबंध में 3823 बदमाशों की सूची दी (Gujarat police gave list of absconding criminals) है. इस पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान पुलिस ने 123 बदमाशों को धर दबोचा है.

राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा निकलने के बाद सीएम को लेकर होगा बदलाव: खिलाड़ी लाल बैरवा

एससी आयोग के अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का कहना है कि राजस्थान में सीएम के बदलाव को लेकर बड़ा फैसला (Congress MLA claim on CM Change in Rajasthan) होगा. उनका कहना है कि ये बदलाव भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान से गुजर जाने के बाद होगा. उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने 25 सितंबर को बगावत की थी.