Sikkim Accident Martyr: सैन्य सम्मान के साथ सुखाराम का अंतिम संस्कार, शहीद को अंतिम विदाई देने उमड़े ग्रामीण

सिक्किम हादसे में शहीद हुए जवानों में से जोधपुर के सुखाराम भी एक थे. रविवार को शहीद का पार्थिव देह घर पहुंचा तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. शहीद सुखाराम को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई (Sukharam last rites with military honours) दी गई. शहीद के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उमड़े. इस दौरान सुखराम अमर रहें के नारे लगते रहे.

आरटीयू मामला: स्टूडेंट ही सेट कर रहे थे एग्जाम पेपर, 3 दिन बढ़ी पुलिस रिमांड

आरटीयू के प्रोफेसर गिरीश परमार और छात्र अर्पित अग्रवाल तीन दिन और पुलिस रिमांड में (Girish Parmar and Arpit agrawal Police Remand) रहेंगे. रविवार को पेशी के बाद कोर्ट ने इसकी मंजूरी दी है. जांच के दौरान यह सामने आया है कि परमार चहेते छात्रों को अपने सब्जेक्ट का एग्जाम पेपर सेट करने के लिए देते थे. इसके अलावा कॉपी भी स्टूडेंट ही चेक करते और नंबर में भी हेराफेरी करते थे.

छात्रसंघ कार्यालय के उद्घाटन को लेकर विवाद, वार्ता के बाद निर्मल चौधरी ने किया धरना समाप्त

श्रीगंगानगर में डीएवी कॉलेज के छात्रसंघ कार्यालय उद्घाटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया. राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी इस छात्रसंघ कार्यालय का (Nirmal Chaudhary Protest in Sriganganagar) उद्घाटन करने आए थे लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उद्घाटन की अनुमति नहीं दी. ऐसे में कॉलेज के बाहर बड़ी संख्या में निर्मल चौधरी छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए. हालांकि कॉलेज प्रशासन से वार्ता के बाद धरना समाप्त हो गया.

प्रदेश में महिला सुरक्षा पर गरमाई सियासत, पूनिया ने राष्ट्रीय महिला आयोग व मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र

राजस्थान में महिला अत्याचार और कानून व्यवस्था के मामले में गहलोत सरकार (Crime against Women in Rajasthan) हमेशा से विपक्ष के निशाने पर रही है. लगातार भाजपा नेता कानून व्यवस्था के मामले में सरकार पर हमला बोलते रहे हैं. इस बीच भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है.

अरुण सिंह का गहलोत सरकार पर हमला, कहा- PFI ने राजस्थान में जड़ें जमा लीं और सीएम ने भी कोई एक्शन नहीं लिया

चित्तौड़गढ़ में भाजपा की जनआक्रोश यात्रा में रविवार को अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कर्नाटक से हमने पीएफआई को भगा दिया तो उन्होंने राजस्थान में जड़ें जमा (Arun Singh target Gehlot government on PFI) लीं औऱ सीएम गहलोत ने भी कुछ नहीं किया. नतीजा ये हुआ कि उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड हुआ है.

बिजली संकट पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, कहा- प्रदेश में सिस्टम की कमी, केंद्र पर दोष मढ़ रही कांग्रेस

भीलवाड़ा के आसींद कस्बे में जन आक्रोश यात्रा के समापन समारोह में (Union Minister Krishan Pal Singh Gurjar) केंद्रीय भारी उद्योग व ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला. साथ ही प्रदेश में चल रहे बिजली संकट को लेकर गुर्जर ने कहा कि बिजली व्यवस्था प्रदेश में सुचारू करने के लिए सिस्टम की कमी है और दोष केंद्र सरकार पर मढ़ रहे हैं.

जी भर के खाइये ये खास मिठाई, सेहत को नहीं होगा कोई नुकसान

मिठाई ज्यादा खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन बीकानेर के डूंगर कॉलेज (Dungar College students made Aloevera sweets) के स्टूडेंट ने मिठाई को लेकर नया नवाचार किया. इसके बाद ज्यादा मिठाई खाने पर भी आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा. जी हां, डूंगर कॉलेज के विद्यार्थियों ने एलोवीरा से मिठाइयां तैयार की हैं जो स्वाद में तो बेजोड़ हैं ही सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.

गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों और माता की शहादत में रोड शो, साहिबजादों की तरह कपड़े पहन निकले बच्चे

जयपुर में सिक्खों के दसवें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादाें और माता को श्रद्धांजलि (Martyrdom of Sahibzadas and Mother of Guru Gobind Singh) देने के लिए स्टेच्यू सर्किल पर रोड शो किया गया. इस दौरान बच्चों ने सहिबजादों की तरह कपड़े पहनकर, हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर 'बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' ने नारे लगाए.

Rajasthan Year Ender 2022 : ACB ने ऐसे तोड़ी भ्रष्टाचार की कमर, 650 केस दर्ज, 450 से अधिक ट्रैप...

साल 2022 में क्राइम और करप्शन की कई घटनाएं हुईं. बात राजस्थान की करें तो यहां एसीबी ने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ कर रख दी. ACB ने इस साल (Rajasthan Year Ender 2022) अब तक भ्रष्टाचार से संबंधित 650 प्रकरणों को दर्ज किया है, जबकि 450 से अधिक ट्रैप की कार्रवाइयों को अंजाम दे चुकी है. देखिए जयपुर से ये रिपोर्ट...

Paper Leak : केंद्रीय मंत्री शेखावत का बड़ा हमला, कहा- सरकार की देखरेख में पनप रहे नकल माफिया

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है. रविवार को बांसवाड़ा में भाजपा के जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए शेखवात ने कहा कि राजस्थान में बार-बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि प्रदेश की सरकार की देखरेख में नकल माफिया पनप रहे हैं. यहां बिजली के नाम पर भी लूट मचा रखी है.