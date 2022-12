शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, चार साल से लिवइन में रहती थी युवक के साथ

जयपुर में युवती ने अपने लिव इन पार्टनर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (Girl accused of rape on live in partner) करने का आरोप लगाया है. युवती ने युवक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है. दोनों चार साल तक लिव इन में रहते थे.

सीएम गहलोत का बड़ा बयान: ईआरसीपी को लेकर जल शक्ति मंत्री दिखा रहे निकम्मापन, PM Modi भी वादा भूले

सीएम अशोक गहलोत आज महाराजा सूरजमल के स्मृति समारोह में शामिल होने भरतपुर (Gehlot target Pm modi and Gajendra singh shekhawat) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर पीएम मोदी और जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो अपना वचन भूल गए हैं, लेकिन जल शक्ति मंत्री भी इस मामले में निकम्मापन क्यों दिखा रहे हैं.

जय श्री राम बोलकर लोगों को उत्तेजित करती है भाजपा, राम-सीता को नारे में भी अलग कर दिया : CM गहलोत

मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर आरएसएस और भाजप पर जुबानी हमला बोला है. रविवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा राम और सीता को बांट रही है. भाजपा जय श्री राम बोलकर लोगों को उत्तेजित करती है, लेकिन जय सियाराम राम और सीता को एक करने नारा है.

RCA Election : वैभव गहलोत के लिए लकी चार्म बेटी काश्विनी, नामांकन से लेकर जीत तक नजर आई...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुन लिए गया है. इस बार वे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. इन सबके एक और नाम की चर्चा है और वो है काश्विनी. वैभव गहलोत की बेटी काश्विनी नामांकन से लेकर जीत तक उनके साथ नजर आई.

माउंट आबू में बढ़ा सर्दी का प्रकोप, माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा

सिरोही जिले में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. सर्दी के कारण लोगों की (Outbreak of winter in Mount Abu) धूजणी छूट गई है. जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है. सर्द हवाओं से बचने के लिए लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं. असल में माउंट आबू प्रदेश का एक मात्र हिल स्टेशन है. पिछले तीन दिन से यहां का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज (mercury reached minus in Mount Abu) किया जा रहा है. वहीं, रविवार को न्यूनतम तापमान और अधिक गिर कर माइनस में चला गया.

शहीद सूबेदार गुमान सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि

सिक्किम के जेमा में सैन्य ट्रक हादसे में जैसलमेर के गुमान सिंह (Last Rites of Shahid Subedar Guman Singh) भी शहीद हो गए. रविवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव जोगा पहुंचा. जिसके बाद उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

उदयपुर में होगी G-20 की एक और बैठक, कलेक्टर ने तैयारियों को लेकर बुलाई मीटिंग

उदयपुर में जी-20 सस्टेनेबल वित्तीय कार्य समूह बैठक (G-20 Financial Working Group Meeting) के लिए तैयारियां जल्द शुरू हो जाएंगी. इसके लिए 30 दिसंबर को सुबह साढ़े नौ बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग आयोजित की जाएगी.

Christmas 2022: जयपुर में क्रिसमस की रौनक, विशेष प्रार्थना के बाद याद किए गए प्रभु यीशु

राजधानी जयपुर में रविवार सुबह से ही क्रिसमस की रौनक देखते ही बन (Christmas Day Celebration In Rajasthan) रही है. यहां चारों ओर जश्न का माहौल बना हुआ है. गिरजाघरों की सजावट लोगों को खासा आकर्षित कर रही है तो यीशु के जन्मोत्सव के जश्न में चर्चों में विशेष प्रार्थना (Christmas Celebration in Jaipur ) की गई.

Road Accident in Behror: कोहरे के कारण हाईवे पर हादसा, एयरफोर्स के जवान सहित दो जख्मी

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर घने कोहरे के कारण ट्रक और मारुति में टक्कर हो (Accident on highway due to fog in Alwar) गई. इस हादसे में एक एयरफोर्स के जवान सहित दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सांवलिया सेठ के भंडार से निकले सवा करोड़, दानराशि पहुंची 7 करोड़ के पार

सांवलिया सेठ के दान भंडार में पड़ने वाली राशि में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अब सात करोड़ के पार पहुंच गई है. वहीं, दूसरे दौर की गिनती में भंडार से एक करोड़ 3400000 रुपए (Sawa crore found in Sanwalia Seth store) की राशि निकली है.