अरुण सिंह का गहलोत सरकार पर हमला, कहा- PFI ने राजस्थान में जड़ें जमा लीं और सीएम ने भी कोई एक्शन नहीं लिया

चित्तौड़गढ़ में भाजपा की जनआक्रोश यात्रा में रविवार को अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कर्नाटक से हमने पीएफआई को भगा दिया तो उन्होंने राजस्थान में जड़ें जमा (Arun Singh target Gehlot government on PFI) लीं औऱ सीएम गहलोत ने भी कुछ नहीं किया. नतीजा ये हुआ कि उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड हुआ है.

बिजली संकट पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, कहा- प्रदेश में सिस्टम की कमी, केंद्र पर दोष मढ़ रही कांग्रेस

भीलवाड़ा के आसींद कस्बे में जन आक्रोश यात्रा के समापन समारोह में (Union Minister Krishan Pal Singh Gurjar) केंद्रीय भारी उद्योग व ऊर्जा मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला. साथ ही प्रदेश में चल रहे बिजली संकट को लेकर गुर्जर ने कहा कि बिजली व्यवस्था प्रदेश में सुचारू करने के लिए सिस्टम की कमी है और दोष केंद्र सरकार पर मढ़ रहे हैं.

जी भर के खाइये ये खास मिठाई, सेहत को नहीं होगा कोई नुकसान

मिठाई ज्यादा खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन बीकानेर के डूंगर कॉलेज (Dungar College students made Aloevera sweets) के स्टूडेंट ने मिठाई को लेकर नया नवाचार किया. इसके बाद ज्यादा मिठाई खाने पर भी आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा. जी हां, डूंगर कॉलेज के विद्यार्थियों ने एलोवीरा से मिठाइयां तैयार की हैं जो स्वाद में तो बेजोड़ हैं ही सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.

गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों और माता की शहादत में रोड शो, साहिबजादों की तरह कपड़े पहन निकले बच्चे

जयपुर में सिक्खों के दसवें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादाें और माता को श्रद्धांजलि (Martyrdom of Sahibzadas and Mother of Guru Gobind Singh) देने के लिए स्टेच्यू सर्किल पर रोड शो किया गया. इस दौरान बच्चों ने सहिबजादों की तरह कपड़े पहनकर, हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर 'बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' ने नारे लगाए.

Rajasthan Year Ender 2022 : ACB ने ऐसे तोड़ी भ्रष्टाचार की कमर, 650 केस दर्ज, 450 से अधिक ट्रैप...

साल 2022 में क्राइम और करप्शन की कई घटनाएं हुईं. बात राजस्थान की करें तो यहां एसीबी ने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ कर रख दी. ACB ने इस साल (Rajasthan Year Ender 2022) अब तक भ्रष्टाचार से संबंधित 650 प्रकरणों को दर्ज किया है, जबकि 450 से अधिक ट्रैप की कार्रवाइयों को अंजाम दे चुकी है. देखिए जयपुर से ये रिपोर्ट...

Paper Leak : केंद्रीय मंत्री शेखावत का बड़ा हमला, कहा- सरकार की देखरेख में पनप रहे नकल माफिया

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है. रविवार को बांसवाड़ा में भाजपा के जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए शेखवात ने कहा कि राजस्थान में बार-बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि प्रदेश की सरकार की देखरेख में नकल माफिया पनप रहे हैं. यहां बिजली के नाम पर भी लूट मचा रखी है.

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, चार साल से लिवइन में रहती थी युवक के साथ

जयपुर में युवती ने अपने लिव इन पार्टनर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (Girl accused of rape on live in partner) करने का आरोप लगाया है. युवती ने युवक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है. दोनों चार साल तक लिव इन में रहते थे.

सीएम गहलोत का बड़ा बयान: ईआरसीपी को लेकर जल शक्ति मंत्री दिखा रहे निकम्मापन, PM Modi भी वादा भूले

सीएम अशोक गहलोत आज महाराजा सूरजमल के स्मृति समारोह में शामिल होने भरतपुर (Gehlot target Pm modi and Gajendra singh shekhawat) पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर पीएम मोदी और जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो अपना वचन भूल गए हैं, लेकिन जल शक्ति मंत्री भी इस मामले में निकम्मापन क्यों दिखा रहे हैं.

जय श्री राम बोलकर लोगों को उत्तेजित करती है भाजपा, राम-सीता को नारे में भी अलग कर दिया : CM गहलोत

मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर आरएसएस और भाजप पर जुबानी हमला बोला है. रविवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा राम और सीता को बांट रही है. भाजपा जय श्री राम बोलकर लोगों को उत्तेजित करती है, लेकिन जय सियाराम राम और सीता को एक करने नारा है.

RCA Election : वैभव गहलोत के लिए लकी चार्म बेटी काश्विनी, नामांकन से लेकर जीत तक नजर आई...

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुन लिए गया है. इस बार वे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. इन सबके एक और नाम की चर्चा है और वो है काश्विनी. वैभव गहलोत की बेटी काश्विनी नामांकन से लेकर जीत तक उनके साथ नजर आई.