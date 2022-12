शहीद सूबेदार गुमान सिंह का पार्थिव शव पहुंचा पैतृक गांव

सिक्किम के जेमा में सैन्य ट्रक हादसे में जैसलमेर के गुमान सिंह (Shahid Subedar Guman Singh of Jaisalmer) भी शहीद हो गए. रविवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव जोगा पहुंचा.

उदयपुर में होगी G-20 की एक और बैठक, कलेक्टर ने तैयारियों को लेकर बुलाई मीटिंग

उदयपुर में जी-20 सस्टेनेबल वित्तीय कार्य समूह बैठक (G-20 Financial Working Group Meeting) के लिए तैयारियां जल्द शुरू हो जाएंगी. इसके लिए 30 दिसंबर को सुबह साढ़े नौ बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग आयोजित की जाएगी.

Christmas 2022: जयपुर में क्रिसमस की रौनक, विशेष प्रार्थना के बाद याद किए गए प्रभु यीशु

राजधानी जयपुर में रविवार सुबह से ही क्रिसमस की रौनक देखते ही बन (Christmas Day Celebration In Rajasthan) रही है. यहां चारों ओर जश्न का माहौल बना हुआ है. गिरजाघरों की सजावट लोगों को खासा आकर्षित कर रही है तो यीशु के जन्मोत्सव के जश्न में चर्चों में विशेष प्रार्थना (Christmas Celebration in Jaipur ) की गई.

Road Accident in Behror: कोहरे के कारण हाईवे पर हादसा, एयरफोर्स के जवान सहित दो जख्मी

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर घने कोहरे के कारण ट्रक और मारुति में टक्कर हो (Accident on highway due to fog in Alwar) गई. इस हादसे में एक एयरफोर्स के जवान सहित दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सांवलिया सेठ के भंडार से निकले सवा करोड़, दानराशि पहुंची 7 करोड़ के पार

सांवलिया सेठ के दान भंडार में पड़ने वाली राशि में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अब सात करोड़ के पार पहुंच गई है. वहीं, दूसरे दौर की गिनती में भंडार से एक करोड़ 3400000 रुपए (Sawa crore found in Sanwalia Seth store) की राशि निकली है.

Rajasthan Paper Leak Case: आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड

राजस्थान पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी (second grade teacher recruitment exam Paper leak) आरोपियों को पुलिस ने रविवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया. जहां से सभी को 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया. वहीं, पुलिसिया पूछताछ में आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं...

RPSC पेपर लीक में जालोर कनेक्शन, मुख्य सरगना ऑपरेट करता है कई मंत्रियों के सोशल मीडिया पेज

उदयपुर में पेपर आउट करने के मामले में गिरफ्तार हुए अभ्यर्थी ज्यादातर जालोर जिले (RPSC Paper Leak Jalore connection) के सांचौर के रहने वाले होने है. पुलिस ने शनिवार रात कई जगह दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा. कई आरोपी अब भी भूमिगत बताए जा रहे हैं. पेपर आउट करने का मुख्य सरगना सुरेश ढाका भी इसी क्षेत्र का रहने वाला है.

Kota Constable Misconduct: चालान की एवज में कांस्टेबल युवती से बोला- कर लो दोस्ती, शिकायत पर लाइन हाजिर

कोटा की एक लड़की ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाया है (Kota Traffic Constable Misbehaved). लड़की के मुताबिक हेलमेट न पहनने पर पहले उसे रोका गया फिर जो कुछ पुलिस वाले ने कहा उससे वो घबरा गई. शनिवार शाम उसने एएसपी से शिकायत की. जिसके बाद कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया.

Sirohi Road Accident: दो कारों आमने सामने की भिड़ंत में बच्चे की मौत, 6 घायल

सिरोही के रेवदर में दो कार भीड़ गईं. मेगा हाइवे पर ये हादसा हुआ (Road Accident in Sirohi). तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट बेहद दर्दनाक था. दोनों ही कारों के अगले हिस्से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

Sikkim Army Truck Accident: शहीद मनोज यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा पचेरी, आज होगा अंतिम संस्कार

सिक्किम ट्रक हादसे में शहीद मनोज यादव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. 23 दिसंबर को हादसे का शिकार हुए मनोज का पार्थिव शरीर पचेरीकलां पुलिस थाने में सुबह पहुंचा(Martyr Manoj Yadav body reached Pacheri ). अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव माजरी में होगा. झुंझुनू के लाल को आखिरी बार देखने की लालसा लेकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है.