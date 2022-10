मुनाबाव बॉर्डर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, BSF जवानों के साथ मनाई दिवाली

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सोमवार को भारत-पाकिस्तान सीमा के मुनाबाव बॉर्डर पर पहुंचे. जहां उन्होंने बीएसएफ जवानों के साथ दीपावली का त्योहार (Kailash Choudhary celebrated Diwali with BSF Jawan) मनाया और जवानों को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी.

Special : 74 साल की उम्र में रिटायर्ड प्रोफेसर ने शुरू किया नवाचार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने को बनाया जीवन का लक्ष्य

बीकानेर के 84 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर केडी शर्मा ने 74 साल की उम्र में बालिका शिक्षा को लेकर एक ऐसी मुहिम करने की ठानी जो नजीर बन सके. प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा 11 और 12 के बच्चियों के लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा शुरू (Retd Prof giving free coaching in Bikaner) की. उनके इस नेक काम में अन्य टीचर्स भी जुड़े. अब यहां बालिकाओं ही नहीं नहीं बल्कि लड़कों को भी निशुल्क कोचिंग दी जाती है. अपने संस्थान के जरिए प्रोफेशर शर्मा बालिका उत्थान के लिए कई अन्य अभियान भी चलाते हैं.

हाथी ने सूंड में पकड़ कर युवक को सड़क पर पटका...

राजधानी जयपुर के आमेर में हाथी ने एक युवक को अपने सुंड में पकड़कर सड़क पर पटक (Elephant Attack on Youth) दिया. हाथी महावत और अन्य लोगों लोगों ने मिलकर युवक को हाथी के सुंड से छुड़ाया, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मेजर विकास भांभू को नम आंखों से अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब

अरुणाचल प्रदेश में हेलिकॉप्टर हादसे में शहीद हुए मेजर विकास भांभू की पार्थिव देह को उनके हनुमानगढ़ स्थित पैतृक गांव रामपुरिया में उनकी 9 माह की बेटी ख्वाइश ने मुखाग्नि (Major Vikas Bhambu last rites) दी. आमजन से लेकर सेना, पुलिस के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे.

खाना बनाने के बहाने बुलाकर नाबालिग से दुष्कर्म, मामला दर्ज

जयपुर में नाबालिग लड़की को पड़ोसी ने खाना बनाने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म की वारदात (Minor Girl Raped in Neighbour in Jaipur) को अंजाम दिया. इसके साथ ही उसकी अश्लील वीडियो भी बना लिए और ब्लैकमेल करने लगा. नाबालिग की मां ने थाने में मामला दर्ज करवाया.

झुंझुनू के लाल का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, 5 साल की बेटी ने दी मुखाग्नि

अरुणाचल प्रदेश हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए झुंझनू के रोहिताश का सैन्य सम्मान के (Last rites of Jawan Rohitash in Jhunjhunu) साथ सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. शहीद की 5 साल की बेटी रितिका ने मुखाग्नि दी.

दिवाली के दौरान एसएमएस में 24 घंटे तैनात रहेंगे चिकित्सक, घायलों के इलाज के लिए किए विशेष इंतजाम

दिवाली पर अक्सर आतिशबाजी के दौरान हादसे हो जाते हैं. इनमें घायलों को तुरंत इलाज देने के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल ने विशेष इंतजाम किए हैं. अस्पताल में 24 घंटे चिकित्सक उपलब्ध रहें, इसके लिए राउंड द क्लॉक डयूटी लगाई गई (24 hours doctors duty during Diwali) है. दवाइयां और चिकित्सकिय उपकरणों की भी पूर्व में ही व्यवस्था कर ली गई है.

बड़ा दावा : जब तक नहीं होगा 'ये' काम, तब तक राजस्थान विधानसभा में एक साथ 200 विधायकों की संख्या पूरी नहीं होगी...

विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद पूर्व विधायक हबीबुर्रहमान ने एक बार फिर दावा किया है कि राजस्थान विधानसभा का नया भवन 'शापित' है. उनका दावा है कि (Ex MLA Habiburrahman claim on assembly building) जब तक विधानसभा में शांति पाठ नहीं होगा और जिन किसानों की भूमि पर यह भवन बना है, जब तक उन्हें ​मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक एक साथ 200 विधायकों की संख्या पूरी नहीं होगी.

गहलोत सरकार के मंत्री 12 माह में तैयार नहीं करवा पाए 2 किलोमीटर लंबी रोड...

भरतपुर शहर की व्यस्ततम रोड हीरादास से सेवर रोड (Hiradas to Sever Road) इतनी खराब है कि लोगों को पैदल चलना मुश्किल है. टेंडर जारी होने के 12 महीने बाद भी रोड का काम नहीं हो पाया. जिससे आए दिन हजारों वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

दो पक्षों में मारपीट, दलितों का आरोप-पटाखे चलाने से रोका, पुलिस ने कही ये बात

भरतपुर के कामां के कैथवाड़ा थाना क्षेत्र के धर्मशाला गांव में सोमवार को दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया (Two groups clashed in Bharatpur) है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने उन्हें पटाखे चलाने से रोका और मारपीट की. हालांकि पुलिस का कहना है कि त्योहार वाली कोई बात नहीं हुई. एक दुकानदार और बालक के बीच कहासुनी के चलते विवाद हुआ था.