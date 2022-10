दिवाली के दौरान एसएमएस में 24 घंटे तैनात रहेंगे चिकित्सक, घायलों के इलाज के लिए किए विशेष इंतजाम

दिवाली पर अक्सर आतिशबाजी के दौरान हादसे हो जाते हैं. इनमें घायलों को तुरंत इलाज देने के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल ने विशेष इंतजाम किए हैं. अस्पताल में 24 घंटे चिकित्सक उपलब्ध रहें, इसके लिए राउंड द क्लॉक डयूटी लगाई गई (24 hours doctors duty during Diwali) है. दवाइयां और चिकित्सकिय उपकरणों की भी पूर्व में ही व्यवस्था कर ली गई है.

दो पक्षों में मारपीट, दलितों का आरोप-पटाखे चलाने से रोका, पुलिस ने कही ये बात

भरतपुर के कामां के कैथवाड़ा थाना क्षेत्र के धर्मशाला गांव में सोमवार को दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया (Two groups clashed in Bharatpur) है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने उन्हें पटाखे चलाने से रोका और मारपीट की. हालांकि पुलिस का कहना है कि त्योहार वाली कोई बात नहीं हुई. एक दुकानदार और बालक के बीच कहासुनी के चलते विवाद हुआ था.

गहलोत सरकार के मंत्री 12 माह में तैयार नहीं करवा पाए 2 किलोमीटर लंबी रोड...

भरतपुर शहर की व्यस्ततम रोड हीरादास से सेवर रोड (Hiradas to Sever Road) इतनी खराब है कि लोगों को पैदल चलना मुश्किल है. टेंडर जारी होने के 12 महीने बाद भी रोड का काम नहीं हो पाया. जिससे आए दिन हजारों वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

बड़ा दावा : जब तक नहीं होगा 'ये' काम, तब तक राजस्थान विधानसभा में एक साथ 200 विधायकों की संख्या पूरी नहीं होगी...

विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद पूर्व विधायक हबीबुर्रहमान ने एक बार फिर दावा किया है कि राजस्थान विधानसभा का नया भवन 'शापित' है. उनका दावा है कि (Ex MLA Habiburrahman claim on assembly building) जब तक विधानसभा में शांति पाठ नहीं होगा और जिन किसानों की भूमि पर यह भवन बना है, जब तक उन्हें ​मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक एक साथ 200 विधायकों की संख्या पूरी नहीं होगी.

Ground Report : मिठाई से मोह भंग, गजक, ड्राई फ्रूट्स और बेकरी बिस्किट पर लोग जता रहे भरोसा

घरों में खुशियों का दीपक जलाने को तैयार शहरवासी इस बार गजक और ड्राई फ्रूट्स और बेकरी बिस्किट से अपना मुंह मीठा कर रहे (People buying alternate of sweets this Diwali) हैं. दीपावली पर अपनों की सेहत का ध्यान रखते हुए बाजार की मिठाई देने से बच रहे हैं. वजह है मिठाइयों में मिलावट को लेकर आ रही खबरें. बता दें कि शुद्ध के लिए युद्ध के दौरान ताबड़तोड़ कार्रवाईयों में बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां जब्त की गई हैं.

झुंझुनू के लाल का सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, 5 साल की बेटी ने दी मुखाग्नि

अरुणाचल प्रदेश हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए झुंझनू के रोहिताश का सैन्य सम्मान के (Last rites of Jawan Rohitash in Jhunjhunu) साथ सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. शहीद की 5 साल की बेटी रितिका ने मुखाग्नि दी.

जिस महिला जेल प्रहरी पर लगाए अत्याचार के आरोप, उसी को बनाया महिला जेल का प्रभारी

भरतपुर के महिला बंदी सुधार गृह में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध चल रही एक महिला ​अभियुक्त ने जिन महिला प्रहरियों पर अत्याचार और घिनौनी हरकतें करने का आरोप लगाया था, उन्हीं में से एक को महिला जेल का इंचार्ज बना दिया गया है.

Sirohi: पुरानी रंजिश में वारदात, भतीजे ने चाचा की गला दबाकर की हत्या

सिरोही के रोहिड़ा थाना (Rohida Police Station of Sirohi) क्षेत्र के ढाकेला गांव में आपसी रंजिश को लेकर बीती रात दो परिवारों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान आरोपी भतीजे ने अपने चाचा की गला दबाकर कर हत्या कर दी. वहीं, मृतक के बेटे के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

भर्तहरि नाटक के मंचन में चलता है सिंहासन, घूमता है स्टेज, 106 साल से हो रहा है मंचन

अलवर में 106 साल से मंचित हो रहा भर्तहरि नाटक का मंचन दशहरे के दो दिन बाद होता (Bhartrihari Drama in Alwar on Dussehra) है. पारसी शैली पर आधारित इस नाटक में चलने वाला सिंहासन और घूमता स्टेज आकर्षण का केंद्र होता है. लगातार 16 दिनों तक चलने वाले इस नाटक को देखने दूर-दूर से लोग आते हैं.

उदयपुर में दीपावली पर महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़, देखें वीडियो

उदयपुर में दीपावली का पर्व बड़े ही उत्साह व उमंग के साथ मनाया जा (Mahalakshmi temple on Diwali in Udaipur) रहा है. सुबह से ही शहर के महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है. दीपावली के मौके पर यहां माता महालक्ष्मी की विशेष श्रृंगार किया गया है. वहीं, मंदिर के बाहर भक्तों की कतार देखते बन रही है. ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन यहां माता महालक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाकर पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.