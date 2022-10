Ground Report: मिठाई से मोह भंग, गजक, ड्राई फ्रूट्स और बेकरी बिस्किट पर लोग जता रहे भरोसा

घरों में खुशियों का दीपक जलाने को तैयार शहरवासी इस बार गजक और ड्राई फ्रूट्स और बेकरी बिस्किट से अपना मुंह मीठा कर रहे हैं. दीपावली पर अपनों की सेहत का ध्यान रखते हुए बाजार की मिठाई देने से बच रहे हैं. वजह है मिठाइयों में मिलावट को लेकर आ रही खबरें. बता दें कि शुद्ध के लिए युद्ध के दौरान ताबड़तोड़ कार्रवाईयों में बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां जब्त की गई हैं.

Rajasthan Weather Update: शेखावाटी अंचल के तापमान में गिरावट, इस दिन से ठंड में होगी तेजी

प्रदेश में सर्दी का दौर शुरू हो चुका है. कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा शेखावटी अंचल में तापमान गिरा (Temperature down in Shekhawati area) है. इसके चलते सर्दी बढ़ने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार दीपावली के बाद सर्दी बढ़ने लगेगी.

जिस महिला जेल प्रहरी पर लगाए अत्याचार के आरोप, उसी को बनाया महिला जेल का प्रभारी

भरतपुर के महिला बंदी सुधार गृह में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध चल रही एक महिला ​अभियुक्त ने जिन महिला प्रहरियों पर अत्याचार और घिनौनी हरकतें करने का आरोप लगाया था, उन्हीं में से एक को महिला जेल का इंचार्ज बना दिया गया है.

Sirohi: पुरानी रंजिश में वारदात, भतीजे ने चाचा की गला दबाकर की हत्या

सिरोही के रोहिड़ा थाना (Rohida Police Station of Sirohi) क्षेत्र के ढाकेला गांव में आपसी रंजिश को लेकर बीती रात दो परिवारों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान आरोपी भतीजे ने अपने चाचा की गला दबाकर कर हत्या कर दी. वहीं, मृतक के बेटे के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

भर्तहरि नाटक के मंचन में चलता है सिंहासन, घूमता है स्टेज, 106 साल से हो रहा है मंचन

अलवर में 106 साल से मंचित हो रहा भर्तहरि नाटक का मंचन दशहरे के दो दिन बाद होता (Bhartrihari Drama in Alwar on Dussehra) है. पारसी शैली पर आधारित इस नाटक में चलने वाला सिंहासन और घूमता स्टेज आकर्षण का केंद्र होता है. लगातार 16 दिनों तक चलने वाले इस नाटक को देखने दूर-दूर से लोग आते हैं.

उदयपुर में दीपावली पर महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़, देखें वीडियो

उदयपुर में दीपावली का पर्व बड़े ही उत्साह व उमंग के साथ मनाया जा (Mahalakshmi temple on Diwali in Udaipur) रहा है. सुबह से ही शहर के महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है. दीपावली के मौके पर यहां माता महालक्ष्मी की विशेष श्रृंगार किया गया है. वहीं, मंदिर के बाहर भक्तों की कतार देखते बन रही है. ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन यहां माता महालक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाकर पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.

बंजर भूमि पर विकसित किया चारागाह और बदला पारिस्थितिकी तंत्र, किसान हो रहे प्रेरित

भीलवाड़ा में बंजर भूमि पर चारागाह डवलप कर मिसाल पेश की गई है. सुवाणा पंचायत समिति की दुडियां ग्राम पंचायत में डवलप किए गए चारागाह में औषधीय, फलदार व छायादार पौधे लहलहा रहे (pasture developed on barren land in Bhilwara) हैं. इससे न केवल पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा है, बल्कि किसान भी मोटिवेट हो रहे हैं.

सेब से भी महंगी हुई सब्जियां, कई के दाम 100 के पार

सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं. हालात ये हैं कि फल भी सब्जियों से सस्ते हैं. सब्जियों के महंगे होने से आम गृहणी का बजट बिगड़ गया है. व्यापारियों का कहना है कि पिछले दिनों बारिश और आंधी के चलते सब्जियों के फूल गिर गए. इसके चलते कीमतों में उछाल आया (Increase in vegetables prices in Kota) है. व्यापारियों का कहना है कि टिंडे, फूल गोभी, गिलकी, नींबू व शिमला मिर्च के दाम 100 रुपए से पार हैं.

12 साल की मन्नत झुग्गी झोपड़ियों में तलाश रही टैलेंट, फैशन शो के जरिए जरूरतमंद बच्चों को मिल रहा मुकाम

आज हम आपको एक ऐसी बच्ची के बारे में बताएंगे, जो खुद 12 साल की है, लेकिन आज अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और अथक प्रयासों के जरिए झुग्गी झोपड़ियों (Jaipur Jhuggi Fashion Show) में रहने वाले बच्चों के चेहरों पर मुस्कान की छटा बिखेर रही है. वहीं, आज जयपुर की इस मासूम की चर्चा प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हो रही है.

गुर्जर समाज की अनोखी परंपरा, पहले पूर्वजों को करते हैं याद फिर मनाते हैं दीपावली

आज हम आपको गुर्जर समाज से जुड़ी एक ऐसी परंपरा के बारे में बताएंगे, जो एकदम से जुदा (Unique tradition of Gurjar society in Rajasthan) है. जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे. असल में गुर्जर समाज के लोग दीपावली के दिन घर पर दीया जलाने से पहले अपने पूर्वजों को याद (Remembering ancestors on Diwali) करते हैं. इस दौरान समाज के लोग समूह में जल स्त्रोतों तक पहुंच सामूहिक तर्पण करने के उपरांत दीपावली का पर्व मनाते हैं.