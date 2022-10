CM गहलोत का बड़ा फैसला, राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा राव फुले समेत 3 बोर्ड के गठन को मंजूरी

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा राव फुले (Mahatma Jyotiba Rao Phule), राजस्थान राज्य धोबी कल्याण बोर्ड और राजस्थान चर्म शिल्प विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी (boards Proposal approved) दी है. इससे अब सूबे के हर वर्ग का समग्र विकास संभव होगा.

गुर्जर समाज की अनोखी परंपरा, पहले पूर्वजों को करते हैं याद फिर मनाते हैं दीपावली

आज हम आपको गुर्जर समाज से जुड़ी एक ऐसी परंपरा के बारे में बताएंगे, जो एकदम से जुदा (Unique tradition of Gurjar society in Rajasthan) है. जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे. असल में गुर्जर समाज के लोग दीपावली के दिन घर पर दीया जलाने से पहले अपने पूर्वजों को याद (Remembering ancestors on Diwali) करते हैं. इस दौरान समाज के लोग समूह में जल स्त्रोतों तक पहुंच सामूहिक तर्पण करने के उपरांत दीपावली का पर्व मनाते हैं.

12 साल की मन्नत झुग्गी झोपड़ियों में तलाश रही टैलेंट, फैशन शो के जरिए जरूरतमंद बच्चों को मिल रहा मुकाम

आज हम आपको एक ऐसी बच्ची के बारे में बताएंगे, जो खुद 12 साल की है, लेकिन आज अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और अथक प्रयासों के जरिए झुग्गी झोपड़ियों (Jaipur Jhuggi Fashion Show) में रहने वाले बच्चों के चेहरों पर मुस्कान की छटा बिखेर रही है. वहीं, आज जयपुर की इस मासूम की चर्चा प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में हो रही है.

जागते रहो: त्योहारी सीजन में साइबर ठगों ने बदला ठगी का पैटर्न, बचाव को सतर्क रहने की जरूरत

त्योहारी सीजन में अब लोगों को चूना लगाने के लिए साइबर ठगों ने ठगी के तरीकों में बदलाव (Cyber ​​thugs active in festive season) किया है. इन दिनों ठगों की ओर से लोगों को ऑफरों के साथ ही कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं. ऐसे में अब लोगों को जागरूक करने के लिए जयपुर पुलिस सामने आई है. ताकि आम लोगों को ठगी से बचाया जा सके.

सेब से भी महंगी हुई सब्जियां, कई के दाम 100 के पार

सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं. हालात ये हैं कि फल भी सब्जियों से सस्ते हैं. सब्जियों के महंगे होने से आम गृहणी का बजट बिगड़ गया है. व्यापारियों का कहना है कि पिछले दिनों बारिश और आंधी के चलते सब्जियों के फूल गिर गए. इसके चलते कीमतों में उछाल आया (Increase in vegetables prices in Kota) है. व्यापारियों का कहना है कि टिंडे, फूल गोभी, गिलकी, नींबू व शिमला मिर्च के दाम 100 रुपए से पार हैं.

हेरिटेज निगम के बाद अब विरासत के संरक्षण को बनाया जा रहा प्राधिकरण, अगले सत्र में बिल पेश होने की संभावना

जयपुर में विरासत के संरक्षण को बनाए गए हेरिटेज निगम के बाद अब प्राधिकरण बनाया जा (City Heritage Authority forms in Jaipur) रहा है. यह प्राधिकरण हेरिटेज निगम के 30 वार्डों में काम करेगा. जिसमें प्रमुख रूप से परकोटा और उससे लगे बफर जोन शामिल होंगे.

Diwali 2022: आज अगर हुई यह छोटी सी भूल तो 72 घंटे घरों में कैद हो सकती हैं देवी महालक्ष्मी

खुशियों के त्योहार दीपावली पर इस बार लोगों की छोटी सी भूल भारी पड़ सकती है. लक्ष्मी पूजन के बाद दूसरे दिन सूर्योदय से 2 घंटे 21 मिनट पहले ही लक्ष्मीजी का पाटा उठाना होगा. यहां जानिए पूरी खबर...

सतीश पूनिया का 58वां जन्मदिन, नहीं कर रहे शक्ति प्रदर्शन...लड़कियों को दिया ये खास तोहफा

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का आज 58 वां जन्मदिन (Satish Poonia 58th Birthday) है. पूनिया इस बार अपने जन्मदिन पर किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं. वे अपना जन्मदिन सामाजिक सरोकार के अंदाज में मना रहे हैं.

गहलोत सरकार ने संविदाकर्मियों के साथ कुठाराघात किया, अपने हर वादे से मुकरी : राठौड़

उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रविवार को बीकानेर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम में (Rajendra Rathore in Bikaner) शिरकत करने पहुंचे. यहां उन्होंने संविदाकर्मियों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार अपने हर वादे से मुकरी है.

दुल्हन की तरह सजी Pink City, तिरंगे की रोशनी से जगमगाया त्रिपोलिया बाजार...छोटी चौपड़ पर उतरा डिज्नीलैंड

दीपावली पर पिंक सिटी जयपुर रोशनी से जगमगा (Diwali Celebrations in Jaipur) रही है. पांच दिवसीय दीपोत्सव पर परकोटा क्षेत्र हो या फिर शहर का बाहरी इलाका, सभी जगह खास थीम पर लाइटिंग की गई है. वहीं, शहर के त्रिपोलिया बाजार को तिरंगे की थीम पर सजाया गया है तो छोटी चौपड़ पर डिज्नीलैंड लोगों को खासा आकर्षित कर रहे हैं. यही नहीं, शहर की प्रमुख इमारतों, मॉन्यूमेंट और सरकारी संस्थानों की सज्जा भी देखते बन रही है. यानी कुल मिलाकर कहे तो अबकी दीपावली पिंक सिटी दुल्हन की तरह सजी हुई है. जिसे निहारने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं.