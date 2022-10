दिवाली से ज्यादा छठ की भीड़, बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों में No Room का लगा बोर्ड

ट्रेनों में दिवाली से ज्यादा छठ की भीड़ देखने को मिल रही है. राजस्थान में भी बिहार (Special Trains For Chhath From Rajasthan) के श्रमिक काम करते हैं, जो छठ के मौके पर घर जाते हैं. लेकिन यात्रि भार बढ़ने के कारण ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा है, यहां तक कि वेटिंग में भी टिकट नहीं अपलब्ध नहीं है.

दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के पहले सिंधी समाज जलाते हैं मेलूडा, जानें इसके कारण

जोधपुर के सिंधी समाज के लोग दिवाली पर अलग तरह की परंपरा से पूजा करते हैं. सिंधी समाज के लोग लक्ष्मी पूजन से पहले मिट्टी और लकड़ी के तिनकों से बने मेलूडा को जलाकर पूरे घर में घुमाते (Sindhi community burn Meluda on Diwali) हैं. जिससे साल भर घर में कोई बुराई नहीं आती है.

Fire in Karauli : दीपावली की शाम मैरिज गार्डन में लगी आग, धू-धू कर जला मैरिज गार्डन

करौली में सोमवार को एक निजी मैरिज गार्डन में आग लग (Fire broke out in marriage garden in Karauli) गई. आग इतनी भीषण थी कि पूरा मैरिज गार्डन जलकर राख हो गया. यहां जानिए पूरा घटनाक्रम...

Special : जिसकी दहाड़ से थर्राता था जंगल, आज गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर रणथंभौर का 'उस्ताद'

उस्ताद, जिसकी दहाड़ से जंगल कांप उठता था आज शायद ही (Tiger Ustad of Ranthambore) गुर्राता है. जिसे देखने के लिए कभी दूर-दूर से पर्यटक आते थे, आज न वो किसी को देख सकता है और न कोई उसे. रणथंभौर के जंगलों पर एक समय जिसका राज था, आज उसे उसी जंगल से निकाल कर उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया. ऐसा क्या हुआ कि बीते 6 सालों से जंगल के राजा 'उस्ताद' गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर है. पढ़िए ये खबर...

Murder in Jhalawar : बदमाशों के हौसले बुलंद, युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

झालवाड़ा शहर के मामा भांजा फॉरेस्ट रोड पर बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर (Murder in Jhalawar) दी. सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली.

खाना बनाने के बहाने बुलाकर नाबालिग से दुष्कर्म, मामला दर्ज

जयपुर में नाबालिग लड़की को पड़ोसी ने खाना बनाने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म की वारदात (Minor Girl Raped in Neighbour in Jaipur) को अंजाम दिया. इसके साथ ही उसकी अश्लील वीडियो भी बना लिए और ब्लैकमेल करने लगा. नाबालिग की मां ने थाने में मामला दर्ज करवाया.

मुनाबाव बॉर्डर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, BSF जवानों के साथ मनाई दिवाली

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सोमवार को भारत-पाकिस्तान सीमा के मुनाबाव बॉर्डर पर पहुंचे. जहां उन्होंने बीएसएफ जवानों के साथ दीपावली का त्योहार (Kailash Choudhary celebrated Diwali with BSF Jawan) मनाया और जवानों को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी.

Special : 74 साल की उम्र में रिटायर्ड प्रोफेसर ने शुरू किया नवाचार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने को बनाया जीवन का लक्ष्य

बीकानेर के 84 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर केडी शर्मा ने 74 साल की उम्र में बालिका शिक्षा को लेकर एक ऐसी मुहिम करने की ठानी जो नजीर बन सके. प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा 11 और 12 के बच्चियों के लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा शुरू (Retd Prof giving free coaching in Bikaner) की. उनके इस नेक काम में अन्य टीचर्स भी जुड़े. अब यहां बालिकाओं ही नहीं नहीं बल्कि लड़कों को भी निशुल्क कोचिंग दी जाती है. अपने संस्थान के जरिए प्रोफेशर शर्मा बालिका उत्थान के लिए कई अन्य अभियान भी चलाते हैं.

हाथी ने सूंड में पकड़ कर युवक को सड़क पर पटका...

राजधानी जयपुर के आमेर में हाथी ने एक युवक को अपने सुंड में पकड़कर सड़क पर पटक (Elephant Attack on Youth) दिया. हाथी महावत और अन्य लोगों लोगों ने मिलकर युवक को हाथी के सुंड से छुड़ाया, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मेजर विकास भांभू को नम आंखों से अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब

अरुणाचल प्रदेश में हेलिकॉप्टर हादसे में शहीद हुए मेजर विकास भांभू की पार्थिव देह को उनके हनुमानगढ़ स्थित पैतृक गांव रामपुरिया में उनकी 9 माह की बेटी ख्वाइश ने मुखाग्नि (Major Vikas Bhambu last rites) दी. आमजन से लेकर सेना, पुलिस के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे.