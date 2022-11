पर्यटन भरेगा झोली, भरतपुर को 70 करोड़ आय की उम्मीद

भरतपुर विदेशी देशी पावणों के स्वागत सत्कार के लिए तैयार है (Bharatpur all hotels booked). होटल्स में मार्च 2023 तक के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है. व्यवसायियों के चेहरे खिले हैं. टूरिज्म ट्रेंड को देख 70 करोड़ की आमदनी की उम्मीद लगा रहे हैं.

करौली में गहलोत के सामने 'सचिन पायलट जिंदाबाद' के लगे नारे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को करौली जिले में पंचकल्याण एवं मस्तकाभिषेक कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान पायलट समर्थकों ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए. साथ ही अशोक गहलोत के विरोध में नारे लगाए.

आनंदपाल सिंह का फैन गुर्गा गिरफ्तार, गैंगस्टर स्टाइल में मांगी इतने लाखों की फिरौती

व्हाट्सएप कॉल कर मांगी 20 लाख की फिरौती, शोएब आनंदपाल की तरह बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है (Shoaib Wants to be like Anandpal) आरोपी. पुलिस ने आरोपी शोएब खान को बुधवार रात को गिरफ्तार (Jaipur Police arrested Shoaib) कर लिया. पुलिस के अनुसार शोएब कई तरह के अपराधों में लिप्त है.

उदयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी, बेनामी संपत्तियों के खुलेंगे राज

उदयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई का आज दूसरा दिन (ncome tax Raid continues in Udaipur) है. रेड में बड़ी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी मिली है. टीम ने करीब 100 करोड़ से ज्यादा सम्पतियों के दस्तावेज जब्त कर उनकी जांच शुरू की है.

सिरोही में हनुमान मंदिर हटाने का भारी विरोध, आबूरोड बंद...भारी पुलिस बल तैनात

सिरोही में बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर एक हनुमान मंदिर हटाया गया. इसके विरोध में भाजपा और हिंदू संगठनों ने आज आबूरोड बंद का आह्वान किया है. सुरक्षा की दृष्टि से आबूरोड में भारी पुलिस बल तैनात किया गयाा है.

Firing In Jaipur: टोका तो बदमाशों ने चला दी गोली, घायल हुआ बेकरी संचालक

बेकरी संचालक ने रोड रेज के बाद उपजे विवाद को कम करने की कोशिश की (Firing In Jaipur). आरोप है कि कार सवार बदमाशों ने उनकी एक न सुनी और कुछ देर बाद धांय धांय कर गोलियां चला दी. इस हमले में बेकरी संचालक के पैर में गोली लगी जबकि उनकी पत्नी बाल बाल बच गईं.

पत्नी ने पति पर तेजाब डालकर जलाने के लगाए आरोप, खौफनाक कदम की वजह कर देगी हैरान

श्रीगंगानगर में एक पत्नी ने अपने पति पर तेजाब डालकर जलाने के आरोप लगाए हैं. युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अजमेर में भी श्रद्धा जैसा हत्याकांड, क्रिश्चियन पत्नी की हत्या कर शव को बोरे में भरकर जंगल में फेंक आया पति

अजमेर में भी दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है. एक पति ने शादी के 25 दिन बाद भी अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बॉडी को ठिकाने लगा दिया. मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जानिए पूरा मामला...

भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सचिन पायलट, राहुल-प्रियंका से गुफ्तगू

सचिन पायलट गुरुवार को राहुल और प्रियंका गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए. इस दौरान राहुल गांधी पायलट से चर्चा करते दिखे. कहा जा रहा है कि पायलट ने राहुल गांधी को राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक हालातों से अवगत करवाया होगा.

उपचार के दौरान मौत पर हंगामा, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया कार्य बहिष्कार का एलान

कोटा के सरकारी अस्पताल में डेंगू पीड़ित महिला की मौत के बाद बुधवार रात जमकर उत्पात मचा. वहां मौजूद स्टाफ का आरोप है कि मृतक के परिजनों ने इमरजेंसी मेडिसिन वार्ड में हंगामा किया, तोड़फोड़ की और डॉक्टर्स के साथ मारपीट भी की (Kota MBS hospital vandalized). अब रेजिडेंट डॉक्टर्स आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं.