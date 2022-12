पेपर लीक से अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, जांच रिपोर्ट के बाद तय होगी परीक्षा की अगली तारीख

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम को रद्द कर दिया है. राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एचएल अटल ने बताया कि सामान्य ज्ञान का पेपर शनिवार को 28 जिलों के कई केंद्रों पर सुबह 9 से 11 तक आयोजित होना था. उन्होंने बताया कि अध्यक्ष संजय कुमार को पेपर लीक से संबंधित कुछ सूचनाएं मिली थी.

पकड़ा गया टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड, 44 गिरफ्तार, 7 लड़कियां भी शामिल

आरपीएससी पेपर लीक (RPSC Paper Leak) होने के बाद परीक्षार्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन (Students Protest Against Rajasthan government) किया. विरोध प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों की मांग है कि सरकार को दूसरी पाली की भी परीक्षा निरस्त कर देनी चाहिए.

नियुक्तियों का इंतजार नए साल में होगा पूरा...भारत जोड़ो यात्रा से मिली ऑक्सीजन...ग्रास रूट लेवल पर संगठन ऐसे बनेगा मजबूत

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra) से निकलकर हरियाणा में पहुंच गई है. इस यात्रा के राजस्थान में घूमने के बाद कांग्रेस उत्साहित है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजस्थान कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है.

भरतपुर में कल सीएम गहलोत करेंगे करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण, पायलट को न्यौता नहीं

सीएम अशोक गहलोत रविवार को भरतपुर के उच्चैन कस्बे में रहेंगे. वह कल उच्चैन में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण (CM Gehlot will inaugurate development works) करने आ रहे हैं. कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेता आ रहे हैं लेकिन खास बात ये है कि सचिन पायलट को निमंत्रण नहीं भेजा गया है. इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है.

Rajasthan Paper Leak Case: भाजयुमो ने जड़ा शिक्षा मंत्री के बंगले पर ताला, हिरासत में लिए गए 6 नेता

सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश में विरोध-प्रदर्शन का दौर जारी है. विपक्ष इस मामले में लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर बनी हुई है. इस बीच भाजयुमो ने शनिवार को (Demonstration outside Minister BD Killa bungalow) सूबे के शिक्षा मंत्री बीडी किल्ला के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान भाजयुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के बंगले पर ताला जड़ दिया.

Christmas 2022: अजमेर में क्रिसमस की रौनक...चर्च में डेकोरेशन, लोगों में उत्साह

धार्मिक और तीर्थ नगरी अजमेर में क्रिसमस की रौनक चर्च में नजर (Christmas spirit in Ajmer) आने लगी है. क्रिसमस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए आतुर मसीह समाज के लोगों की ओर से खास तैयारियां की जा रही हैं.

वैभव गहलोत बने आरसीए के नए अध्यक्ष, कहा- सभी जिला क्रिकेट संघ को साथ लेकर चलेंगे

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के दौरान नांदू गुट की ओर से नामांकन वापसी का ऐलान करने के बाद सभी पदों पर इतिहास में पहली बार निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. आरसीए के अध्यक्ष पद पर एक बार फिर (Vaibhav Gehlot elected new president of RCA) सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत काबिज हुए हैं.

पेपर लीक कराने वाले को सरकार गोली तो नहीं मार देगी, कार्रवाई कर रही है: परसादी लाल मीणा

कोटा दौरे पर आए मंत्री परसादी लाल मीणा ने रीट पेपर लीक मामले में (Rajasthan paper leak Case ) मीडिया से भी बातचीत की. उन्होंने कहा कि पेपर का लीक होना सरकार की नाकामी नहीं है. सरकार इस पूरे मामले में सख्त एक्शन ले रही है. अब पेपर लीक करने वाले को गोली तो नहीं मारी जा सकती है.

RPSC Paper Leak: सड़क पर लेटकर परीक्षार्थियों ने किया प्रदर्शन, धरना खत्म...दूसरी पारी की परीक्षा देने गए अभ्यर्थी

आरपीएससी पेपर लीक (RPSC Paper Leak) होने के बाद परीक्षार्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन (Students Protest Against Rajasthan government) किया. विरोध प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों की मांग है कि सरकार को दूसरी पाली की भी परीक्षा निरस्त कर देनी चाहिए. दौसा में मामला लिफाफे पर लिखे कोड से पकड़ में आया. यहां भी छात्र व्यवस्था से खासे नाराज दिखे. प्रशासन की समझाइश के बाद अभ्यर्थी माने और दूसरी पारी की परीक्षा देले क्लास में चले गए.

बजट खर्च करने में कंजूसी: कैसे मिले गरीबों को योजनाओं का लाभ, जब सरकार बजट ही खर्च नहीं कर पा रही

प्रदेश की गहलोत सरकार वित्तीय प्रबंधन में विफल रही हैं. सरकार भले ही बजट लाने की तैयारी कर रही हो, लेकिन एक दर्जन विभाग ऐसे हैं जो 2022-23 का बजट ही खर्च नहीं कर (Several departments behind in spending Budget) पाए. आलम ये है कि अगले तीन महीने में ये बजट खर्च नहीं किया, तो वो लेप्स हो जाएगा और इसका खामियाजा आम जनता को योजनाओं के लाभ से महरूम होकर चुकाना पड़ेगा.