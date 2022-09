गहलोत ने ताल ठोकी, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए करूंगा नामांकन

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने केरल में ये बड़ा एलान किया. कहा- वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को तैयार हैं. जल्द ही नामांकन पत्र दाखिल करने की घोषणा करेंगे.

आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिल सकते हैं पायलट, समर्थकों से उनके विधायक कर रहे अहम अपील!

राजस्थान में सीएम पद पर कौन? इसे लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं. अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म है. इस सबके बीच आज प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे (Sachin Pilot Sonia Gandhi Meeting). इधर पायलट खेमा समर्थकों को चुप्पी साधने और संयम से व्यवहार करने की गुजारिश कर रहा है.

विधानसभा में कल पारित होगा Right To Health Bill, जानिए क्या होगा खास

राजस्थान एक बार फिर उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर आम जनता से जुड़े कानून सबसे पहले लागू किए जाते हैं. गहलोत सरकार कल यानी शुक्रवार को विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार कानून (Right To Health Bill) लेकर आ रही है. राजस्थान ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू होगा.

बसपा से कांग्रेस में आए गहलोत समर्थकों का U turn, शुरू की पायलट की तारीफ

बसपा से कांग्रेस में आए गहलोत समर्थकों ने यू टर्न लिया है (Gehlot Loyalist MLAs U turn). पायलट की तारीफ शुरू कर दी है. निर्दलीय भी गहलोत के साथ हैं लेकिन पायलट के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं.

Congress President Election : 'वफादार' और 'दमदार' गहलोत को कितनी टक्कर दे पाएंगे डिप्लोमेटिक थरूर

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी करने के बाद से ही देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो गई है. पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की ओर से यह अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी और जरूरी हुआ तो 17 अक्टूबर को मतदान करवाकर 19 अक्टूबर को परिणाम घोषित किये जाएंगे.

राजस्थान से गहलोत की विदाई तय, माना- सीएम पद छोड़ना पड़ेगा

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जारी कशमकश के बीच सीएम अशोक गहलोत ने कोच्चि पहुंच कर गुरुवार को राहुल गांधी से मुलाकात की. साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर रिक्वेस्ट की. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि हम सभी की इच्छा है कि राहुल अध्यक्ष बनें. उन्होंने दो पोस्ट को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है.

सदन में आज कानून व्यवस्था पर होगा चिंतन, पारित किया जाएगा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक

राजस्थान विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने की संभावना है. कारण साफ है कि आज सदन में राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी. वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विधेयक राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को भी चर्चा के बाद पारित किया जाएगा (Right to Health Bill to be passed).

अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस: राजस्थान के सरकारी मूकबधिर कॉलेज में नहीं सांकेतिक भाषा शिक्षक, न सर्टिफाइड संस्थान

आज हम अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मना रहे. इस वर्ष हम 'Sign Languages Unite Us' की थीम इसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. लेकिन राजस्थान में सांकेतिक भाषा सिखाने के लिए प्रदेश में पर्याप्त व्यवस्था न होना चिंता का विषय है. प्रदेश में एक भी सर्टिफाइड सांकेतिक भाषा संस्थान नहीं है. खास बात ये है कि प्रदेश के एकमात्र सरकारी मूक बधिर कॉलेज में प्रोफेसर भी सांकेतिक भाषा से अंजान हैं. देखिए खास रिपोर्ट.

जिसकी तलवार के सामने नहीं टिक सकीं थीं तोप-मशीनगनें, ऐसे थे 'हाइफा हीरो' मेजर दलपत सिंह

इजरायल में हर साल 23 सितंबर को हाइफा हीरो दिवस मनाया (Haifa Hero Major Dalpat Singh Shekhawat) जाता है. आज ही के दिन इजरायल के शहर हाइफा को जर्मन और तुर्की से आजादी मिली थी. ये आजादी जोधपुर के वीर ने तलवारों और भालों के दम पर दिलवाई थी. पढ़िए हाइफा हीरो के नाम से जाने वाले मेजर दलपत सिंह की कहानी...

पिता ने बेटे को केमिकल डालकर झुलसाया, फिर खुद जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या

कोटा जिले के दादाबाड़ी थाना इलाके में घरेलू विवाद में एक पिता ने अपने बेटे पर केमिकल डालकर जला (Father burns son by pouring chemical) दिया. बेटे को जलाने के बाद पिता ने खुद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. जानिए पूरा मामला...