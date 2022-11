उदयपुर में आयकर विभाग की कार्रवाई, 2 बड़े कारोबारी समूहों के ठिकानों पर मारा छापा

उदयपुर में आयकर विभाग ने आज 2 कारोबारी समूहों के ठिकानों पर छापा मारा है (IT Raid In Udaipur). इन दोनों समूहों का संबंध रियल एस्टेट से बताया जा रहा है. बता दें, एकमे ग्रुप और अरिहंत रियल स्टेट ग्रुप के विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई जारी है.

2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, जानिए पूरा मामला

श्रीगंगानगर में बुधवार को एक पत्नी अपने पति से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़ (Woman climbed on water tank in Sriganganagar) गई. महिला बच्चों के भरण पोषण की मांग कर रही है. मौके पर पुलिस और बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं.

बीकानेर कलेक्टर को बाहर निकालने का मामला : IAS एसोसिएशन के समर्थन में IPS और IFS, निंदा प्रस्ताव की तैयारी

बीकानेर कलेक्टर को बाहर निकालने का मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ने लगा है. IAS एसोसिएशन की आपात साधारण सभा करने और निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग बढ़ती जा रही है. इतना ही नहीं आईएएस एसोसिएशन के साथ अब आईपीएस और आईएफएस एसोसिएशन भी आ गई है.

Stone pelting In Jaipur: कहासुनी के बाद पत्थरबाजी, देखें वीडियो

मंगलवार देर रात जयपुर में बारातियों और होटल कर्मियों के बीच कहासुनी ने पथराव की शक्ल अख्तियार कर ली (Stone pelting In Jaipur). पुलिस फोर्स भी तैनात करनी पड़ी. अब पत्थरबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है. हालांकि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.

हद हो गई! अस्पताल से चोर उड़ा ले गए ऑक्सीजन पाइप लाइन, घंटे भर मरीजों की अटकी रही सांस

इसे लापरवाही की हद न कहें तो क्या कहें! झालावाड़ के बड़े सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती के बावजूद ऑक्सीजन पाइप लाइन को नुकसान पहुंचाया गया (Oxygen Pipeline theft in Jhalawar Hospital). इस वजह से तकरीबन 1 घंटे तक ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे मरीजों की सांसें अटकी रही. ये वाकया मंगलवार देर रात का है.

गुजरात में कांग्रेस का अच्छा माहौल, PM मोदी को गली-मोहल्लों में घूमना पड़ रहा है : CM गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गुजरात में सरकार विरोधी माहौल बना हुआ है. इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार (CM Gehlot on PM Modi) आना पड़ रहा है. पहली बार किसी प्रधानमंत्री को गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले घूमना पड़ रहा है.

कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों का होगा अनुमोदन, ओबीसी आरक्षण मसले पर भी हो सकता है फैसला

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को (Cabinet meeting will be held on November 12) शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में करीब एक दर्जन विभागों के 15 प्रस्ताव का अनुमोदन होगा.

गहलोत-पायलट दिखेंगे एक मंच पर, राजस्थान कांग्रेस को मिल सकता है नया प्रभारी

25 सितंबर के बाद सीएम गहलोत और सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बुधवार को एक मंच पर दिखाई देंगे. हालांकि, इस्तीफे की पेशकश कर चुके अजय माकन को लेकर संशय बरकरार है. इतना ही नहीं, अगले 10 दिन में राजस्थान कांग्रेस को नया प्रभारी मिलने की संभावना है.

JEE MAIN 2023: तो क्या जनवरी में नहीं होगा जेईई मेन का पहला सेशन!

जेईई मेन 2023 (JEE MAIN 2023) को लेकर अब तक किसी तरह की कोई जानकारी जारी (Confusion About JEE MAIN 2023 First session) नहीं की गई है. इसके चलते परीक्षार्थियों में भी असमंजस की स्थिति है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी में होने वाली पहली सेशन की परीक्षाएं पोस्टपोन हो सकती हैं.

Special : मूसी महारानी की छतरी, जिसका पानी नजर उतारने व चर्म रोग में आता है काम

अलवर जिले में पर्यटन स्थलों की भरमार है, लेकिन इनमें सबसे खास है सिटी पैलेस के पास बनी मूसी महारानी की छतरी. इस छतरी का पानी चमत्कारी है. कहते हैं कि बच्चों की नजर उतारने के लिए पानी काम में लेते हैं, साथ ही चरम रोग में भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है. साल भर यहां देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं. देखिए ये रिपोर्ट...