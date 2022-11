हद हो गई! अस्पताल से चोर उड़ा ले गए ऑक्सीजन पाइप लाइन, घंटे भर मरीजों की अटकी रही सांस

इसे लापरवाही की हद न कहें तो क्या कहें! झालावाड़ के बड़े सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती के बावजूद ऑक्सीजन पाइप लाइन को नुकसान पहुंचाया गया (Oxygen Pipeline theft in Jhalawar Hospital). इस वजह से तकरीबन 1 घंटे तक ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे मरीजों की सांसें अटकी रही. ये वाकया मंगलवार देर रात का है.

गुजरात में कांग्रेस का अच्छा माहौल, PM मोदी को गली-मोहल्लों में घूमना पड़ रहा है : CM गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गुजरात में सरकार विरोधी माहौल बना हुआ है. इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार (CM Gehlot on PM Modi) आना पड़ रहा है. पहली बार किसी प्रधानमंत्री को गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले घूमना पड़ रहा है.

कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों का होगा अनुमोदन, ओबीसी आरक्षण मसले पर भी हो सकता है फैसला

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को (Cabinet meeting will be held on November 12) शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में करीब एक दर्जन विभागों के 15 प्रस्ताव का अनुमोदन होगा.

गहलोत-पायलट दिखेंगे एक मंच पर, राजस्थान कांग्रेस को मिल सकता है नया प्रभारी

25 सितंबर के बाद सीएम गहलोत और सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बुधवार को एक मंच पर दिखाई देंगे. हालांकि, इस्तीफे की पेशकश कर चुके अजय माकन को लेकर संशय बरकरार है. इतना ही नहीं, अगले 10 दिन में राजस्थान कांग्रेस को नया प्रभारी मिलने की संभावना है.

JEE MAIN 2023: तो क्या जनवरी में नहीं होगा जेईई मेन का पहला सेशन!

जेईई मेन 2023 (JEE MAIN 2023) को लेकर अब तक किसी तरह की कोई जानकारी जारी (Confusion About JEE MAIN 2023 First session) नहीं की गई है. इसके चलते परीक्षार्थियों में भी असमंजस की स्थिति है. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी में होने वाली पहली सेशन की परीक्षाएं पोस्टपोन हो सकती हैं.

Special : मूसी महारानी की छतरी, जिसका पानी नजर उतारने व चर्म रोग में आता है काम

अलवर जिले में पर्यटन स्थलों की भरमार है, लेकिन इनमें सबसे खास है सिटी पैलेस के पास बनी मूसी महारानी की छतरी. इस छतरी का पानी चमत्कारी है. कहते हैं कि बच्चों की नजर उतारने के लिए पानी काम में लेते हैं, साथ ही चरम रोग में भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है. साल भर यहां देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं. देखिए ये रिपोर्ट...

दूसरे राज्यों के बदमाशों की शरण स्थली बना राजस्थान, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गुर्गों को मिल रही पनाह

राजस्थान में दूसरे राज्यों के गैंगस्टर्स और गुर्गे बेखौफ फरारी काटते हैं, वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन राज्य पुलिस को इसकी खबर भी नहीं होती. हाल ही के कुछ ताजा मामलों में तो बाहरी राज्यों की पुलिस राजस्थान में छुपे गैंगस्टर्स के गुर्गों को पकड़ ले गई. जब हरियाणा के गैंगस्टर रमजान खान उर्फ राज हुड्डा का एनकाउंटर (gangster Raj Hooda encounter in Jaipur) पंजाब पुलिस ने जयपुर में किया, तो राज्य पुलिस की नींद खुली. अब जयपुर पुलिस किराएदारों के वेरिफिकेशन का अभियान चला, लकीर पीटने का काम कर रही है.

चाकू से गोद कर महिला की हत्या, चेहरा जलाया...सिवरेज के मेनहोल में मिला शव

जोधपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला की बेरहमी से (Jodhpur Brutal Murder) हत्या की गई और फिर उसके चेहरे को जला दिया गया. सिवरेज के मेनहोल में शव मिला है. यहां जानिए पूरा मामला.

मुख्यमंत्री गहलोत का दावा, हमारे कामों की बदौलत रिपीट होगी सरकार, खिलाफ में माहौल नहीं

चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी (CM Gehlot in Chittorgarh) प्रकार की एंटी इनकंबेंसी नहीं है. हमारी सरकार रिपीट होती है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इससे भी और बेहतर विकास होगा.

द ग्रेट खली का चैलेंज कुबूल, धौलपुर में मजदूर के बेटे ने ऐसे दिया जवाब

धौलपुर के गांव खरेली में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो (Manoj lodha of dholpur did Great Khali challenge) रहा है. द ग्रेट खली और अब्दुल पठान का चैलेंज वीडियो देखकर 20 साल के मनोज लोधा ने भी एक हाथ से भरे हुए गैस सिलेंडर और बाइक को हाथों से उठा लिया. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मनोज के इस कारनामें की चर्चा जिले भर में हो रही है.