हरीश चौधरी का सीएम गहलोत पर बड़ा आरोप- राजस्थान में तीसरी पार्टी गहलोत की प्रायोजित पार्टी

पंजाब कांग्रेस प्रभारी और बायतु विधायक हरीश चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप (Harish Chaudhary big allegation on CM Ashok Gehlot) लगाया है. चौधरी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक तीसरी पार्टी है, जो सीएम अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है. पढ़िए पूरी खबर...

निष्कासित बीजेपी MLA शोभारानी ने CM गहलोत के लिए मांगी दुआ!

भाजपा से निष्कासित विधायक शोभारानी कुशवाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफों के पुल बांधे हैं (Expelled BJP MLA Shobharani Kushwah). कहा है कि सीएम ने बहुत कुछ किया है. यही वजह है कि वो गहलोत के लिए खास दुआ मांगती हैं. उन्होंने अपने मन की बात धौलपुर में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में कही.

सहकर्मियों ने ली फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की जान, हत्या की वजह जान आप भी हो जाएंगे हैरान

जयपुर में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी (Flipkart delivery boy murder case) गई. घटना से नाराज मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार दिया. साथ ही उन्होंने मांग कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वो शव को नहीं लेंगे. हालांकि, पुलिस परिजनों को समझाने की कोशिश में लगी है. साथ ही आरोपियों की तलाश में उनके संबंधित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है.

Jaipur Mandi Rate: दाल मिलों में मांग घटने से चने में गिरावट, अन्य जिंसों के भाव स्थिर

जयपुर की मुहाना मंडी (Jaipur Mandi Rate) में शुक्रवार को चने के दाम में गिरावट रही. साथ ही अन्य जिसों के भाव स्थिर रहे. यहां जानिए जयपुर मंडी के भाव...

Fire in Bikaner: काल भैरव मंदिर के नारियल गोदाम में लगी आग, मशक्कत के बाद काबू कर पाया दमकल

श्रीडूंगरगढ़ स्थित तोलियासर गांव के काल भैरव मंदिर में भयंकर आग लग गई (Shridungargarh Kal Bhairav temple). आग शुक्रवार तड़के मंदिर के नारियल गोदाम में लगी. जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की दमकल लगी हुई है.

पावरलूम साइजिंग फैक्ट्री में लगी आग, मची अफरा-तफरी

अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ में आज अलसुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक साइजिंग फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग (fire in powerloom sizing factory) लग गई. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची. आग की विकरालता देखते हुए मौके पर दमकल की चार से पांच गाड़ियां बुलाई गई. करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की हुंकार रैली, शहीद स्मारक पर जुटेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

जयपुर में आज आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की ओर से हुंकार रैली का आयोजन (Hunkar rally of Anganwadi workers) किया जाएगा. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिविल लाइन फाटक पर धरना-प्रदर्शन (Protest of Anganwadi workers in Jaipur) करेंगे और सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपेंगे.

बजट पूर्व संवाद: महिलाओं ने कहा-कागजों में नहीं धरातल पर मिले महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षा

प्रदेश की गहलोत सरकार जनवरी के आखिरी सप्ताह में अपना आखिरी बजट पेश कर सकती है. बजट युवाओं और महिलाओं को समर्पित होगा. इसी को देखते हुए सीएम गहलोत ने गुरुवार को महिलाओं और युवाओं से बजट पूर्व संवाद किया. महिला संगठनों ने कहा कि महिलाओं को कागजों में नहीं धरातल पर आत्मनिर्भरता और सुरक्षा मिलनी (women suggestions for next Budget) चाहिए.

Banswara road accident: सेंट पॉल स्कूल वाहन को डंपर ने मारी टक्कर, एक बच्चे ने मौके पर तोड़ा दम

बांसवाड़ा में स्कूली वाहन के साथ दर्दनाक हादसा पेश आया (Banswara School Vehicle Acccident). वार्षिकोत्सव से लौट रहे बच्चों की गाड़ी को गुरुवार रात डंपर ने सामने से टक्कर मार दी. हादसे में 1 बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और कई घायल बताए जा रहे हैं.

RTU Row: पूर्व HOD के खिलाफ भी की गई थी शिकायत, पीड़िता बोली नहीं मिला न्याय...VC बोले सिस्टम का दोष

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में हुआ बवाल सुर्खियों में है. फिजिकल रिलेशन का दबाव बनाने वाले एसोसिएट प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है (RTU Row). इसके साथ ही कई पुरानी कहानियां भी सामने आने लगी है जो विवि की छवि को दागदार करती है. महिला संविदा कर्मी ने पूर्व HOD के खिलाफ की गई शिकायत और उसके बाद के नतीजे का जिक्र किया है तो वीसी ने इसे सिस्टम का दोष दे दामन बचाने की कोशिश की है.