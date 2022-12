RTU Row: पूर्व HOD के खिलाफ भी की गई थी शिकायत, पीड़िता बोली नहीं मिला न्याय...VC बोले सिस्टम का दोष

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में हुआ बवाल सुर्खियों में है. फिजिकल रिलेशन का दबाव बनाने वाले एसोसिएट प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है (RTU Row). इसके साथ ही कई पुरानी कहानियां भी सामने आने लगी है जो विवि की छवि को दागदार करती है. महिला संविदा कर्मी ने पूर्व HOD के खिलाफ की गई शिकायत और उसके बाद के नतीजे का जिक्र किया है तो वीसी ने इसे सिस्टम का दोष दे दामन बचाने की कोशिश की है.

हरीश चौधरी का सीएम गहलोत पर बड़ा आरोप- राजस्थान में तीसरी पार्टी गहलोत की प्रायोजित पार्टी

पंजाब कांग्रेस प्रभारी और बायतु विधायक हरीश चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप (Harish Chaudhary big allegation on CM Ashok Gehlot) लगाया है. चौधरी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक तीसरी पार्टी है, जो सीएम अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है. पढ़िए पूरी खबर...

Haath Jodo Campaign: दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, राजस्थान में कैसे बनेगी बात! ये बड़ा सवाल

कांग्रेस के AICC और PCC पदाधिकारी आज दिल्ली में जुटेंगे. यहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान (Haath Jodo Campaign) पर विस्तार से चर्चा होगी. भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए इस अभियान को भी सक्सेसफुल बनाने की तैयारी की जा रही है. इस बार योजना ब्लॉक, पंचायत और बूथ लेवल पर लोगों से जुड़ने की है. यहां तक तो सब ठीक है लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के सामने यही ब्लॉक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं!

प्रोफेसर की 'गंदी' करतूत: आरोपियों के मोबाइल में मिले अश्लील वीडियो की जांच कर रही पुलिस, महिला आयोग ने लिया प्रसंज्ञान

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (Rajasthan Technical University) में हुआ बवाल सुर्खियों में है. फिजिकल रिलेशन का दबाव बनाने वाले एसोसिएट प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है (RTU Row). पुलिस को प्रोफेसर के मोबाइल में अश्लील वीडियो क्लिप मिला है, जिसकी जांच की जा रही है.

Banswara road accident: सेंट पॉल स्कूल वाहन को डंपर ने मारी टक्कर, एक बच्चे ने मौके पर तोड़ा दम

बांसवाड़ा में स्कूली वाहन के साथ दर्दनाक हादसा पेश आया (Banswara School Vehicle Acccident). वार्षिकोत्सव से लौट रहे बच्चों की गाड़ी को गुरुवार रात डंपर ने सामने से टक्कर मार दी. हादसे में 1 बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और कई घायल बताए जा रहे हैं.

राजस्थान में आज से एक घंटा रोजाना Power Cut, गांव से लेकर शहर तक रोस्टर तय

राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है. इस संकट के बीच अब बिजली कंपनियों ने प्रदेशभर में कटौती घोषित कर दी है. ग्रामीण इलाकों (Power cut declared in Rajasthan) से लेकर शहरी क्षेत्रों में कटौती घोषित कर दी गई है.

बजट पूर्व संवाद: महिलाओं ने कहा-कागजों में नहीं धरातल पर मिले महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षा

प्रदेश की गहलोत सरकार जनवरी के आखिरी सप्ताह में अपना आखिरी बजट पेश कर सकती है. बजट युवाओं और महिलाओं को समर्पित होगा. इसी को देखते हुए सीएम गहलोत ने गुरुवार को महिलाओं और युवाओं से बजट पूर्व संवाद किया. महिला संगठनों ने कहा कि महिलाओं को कागजों में नहीं धरातल पर आत्मनिर्भरता और सुरक्षा मिलनी (women suggestions for next Budget) चाहिए.

निष्कासित बीजेपी MLA शोभारानी ने CM गहलोत के लिए मांगी दुआ!

भाजपा से निष्कासित विधायक शोभारानी कुशवाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफों के पुल बांधे हैं (Expelled BJP MLA Shobharani Kushwah). कहा है कि सीएम ने बहुत कुछ किया है. यही वजह है कि वो गहलोत के लिए खास दुआ मांगती हैं. उन्होंने अपने मन की बात धौलपुर में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में कही.

आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की हुंकार रैली, शहीद स्मारक पर जुटेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

जयपुर में आज आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की ओर से हुंकार रैली का आयोजन (Hunkar rally of Anganwadi workers) किया जाएगा. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिविल लाइन फाटक पर धरना-प्रदर्शन (Protest of Anganwadi workers in Jaipur) करेंगे और सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपेंगे.

एमडीएम अस्पताल में शुरू हुई मस्तिष्क की एंजियोग्राफी...मरीजों को ऐसे मिलेगा लाभ

जोधपुर के डॉ एसएन मेडिकल से संबद्ध (Angiography of the brain started) मथुरादास माथुर अस्पताल में अब मरीजों के मस्तिष्क की एंजियोग्राफी हो सकेगी. इसका ट्रायल गुरुवार को किया गया. अस्पताल में स्थापित न्यूरोइंटरवेशन लैब में डीएसए तकनीक से बिना चीर-फाड़ के कई ऑपरेशन हो सकेंगे.