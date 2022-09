Congress President Row: गहलोत ने छोड़ी कुर्सी तब भी पायलट के लिए आसान नहीं होगी राह!

कांग्रेस के साथ ही पूरे देश की राजनीति का केंद्र इन दिनों राजस्थान बना हुआ है. हर किसी की नजर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर है (Gehlot Vs Pilot) कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होती है तो क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है? इस सवाल ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को पशोपेश में डाल दिया है.

राजस्थान में PFI संगठन के 5 ठिकानों पर NIA की छापेमारी, 2 गिरफ्तार

एनआईए ने आज पूरे देश में पीएफआई संगठन के अनेक कार्यालयों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है (Nia raid pfi jaipur). राजस्थान के भी पांच शहरों में एक साथ रेड की गई है. टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

REET Exam 2022: सितंबर अंत तक जारी हो सकता है रीट परीक्षा का परिणाम

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित रीट 2022 का परिणाम सितंबर माह में ही आने की संभावना है (REET Exam 2022 result expected). बोर्ड सूत्रों की माने तो प्रथम और द्वितीय लेवल का परिणाम तैयार किया जा चुका है. प्रदेश में 16.40 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में Appear हुए थे.

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 24 से शुरू होगा नामांकन

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद अब नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आठ अक्टूबर है.

Jaipur Mandi Rate: फ्लोर मिलों की मांग से गेहूं में तेजी, खाद्य तेलों में भी सुधार

फ्लोर मिलों की मांग से जयपुर मंडी में गेहूं में 25 रुपए क्विंटल की तेजी रही (Jaipur Mandi Rate) वहीं, मांग निकलने से खाद्य तेलों में भी सुधार देखा गया. कांडला पोर्ट पर सोया रिफाइंड तेल 100 और पाम ऑयल 50 रुपए क्विंटल तेज रहा. कोटा सोया रिफाइंड तेल के भाव भी तेज रहे लेकिन सरसों और सरसों कच्ची घाणी तेल स्थिर रहा. सामान्य कारोबार से चना, दाल-दलहन और चीनी के भावों में बदलाव नहीं हुआ.

जोधपुर में बेटों की हत्या कर पिता ने लगाई फांसी

झंवर थाना क्षेत्र के धवा गांव स्थित परिहारों की ढाणी स्थित एक मकान में बुधवार रात दो मासूम पुत्र और पिता के शव मिले. झंवर थानाधिकारी मनोज कुमार के मुताबकि बच्चों की मां खेत से लौटी तो घटना का खुलासा हुआ (Jodhpur Police on Suicide).अंदेशा है कि पुत्रों की गला दबाकर हत्या करने के बाद पिता ने फंदा लगाया (Jodhpur Father kills self after 2 sons).

कांग्रेस अध्यक्ष बनकर भी CM की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे गहलोत? दिल्ली में दिया ये फॉर्मूला...

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में नहीं उतरते हैं तो वे नामांकन करेंगे. इसी बीच बुधवार को दिल्ली पहुंचे गहलोत ने बड़ा बयान दिया. जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्च शुरू हो गई है कि क्या गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने इसका फॉर्मूला भी बताया.

ज्ञानवापी के मुद्दे पर भाजपा नेत्री को मिला धमकी भरा पत्र, सांसद ने कहा- हिम्मत है तो धमकी देने वाला सामने आए

भाजपा नेता चारुल अग्रवाल को ज्ञानवापी के मुद्दे पर धमकी भरा पत्र मिलने के बाद बुधवार को सांसद बाबा बालक नाथ उनसे मिलने पहुंचे. सांसद ने इस दौरान कहा कि (MP Balak Nath on death threat letter to BJP leader) धमकी देने वाले में अगर हिम्मत है, तो वो सामने आए. उन्‍हें देश की कानून व्‍यवस्‍था पर पूरा भरोसा है.

नाहरगढ़ में फंदे से लटकता मिला गर्भवती का शव, पुलिस बोली ये कत्ल! आखिर क्यों?

नाहरगढ़ थाना इलाके में बुधवार को एक विवाहिता का अर्ध-नग्न अवस्था में शव घर के अंदर वेंटिलेटर की जाली से फंदे पर लटका मिला (Jaipur Woman Murdered). डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने परिस्थितिजनक साक्ष्यों के आधार पर हत्या की आशंका जताई है. पुलिस एक पुराने ब्लाइंड मर्डर केस के तार भी इस वारदात से जोड़ रही है.

बकरा चोरी करने आए बदमाशों का विरोध किया तो कर दी हत्या, गिरफ्तार

भरतपुर के जुरहरा थाना पुलिस ने (Jurhara Police Station of Bharatpur) करीब डेढ़ साल से फरार चल रहे एक हत्यारोपित को गिरफ्तार किया है. जिसपर चोरी और एक महिला की हत्या का मामला दर्ज था. आरोपी के हवाले से एक अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुआ है.