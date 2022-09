कांग्रेस अध्यक्ष बनकर भी CM की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे गहलोत? दिल्ली में दिया ये फॉर्मूला...

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर चुके हैं कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में नहीं उतरते हैं तो वे नामांकन करेंगे. इसी बीच बुधवार को दिल्ली पहुंचे गहलोत ने बड़ा बयान दिया. जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्च शुरू हो गई है कि क्या गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने इसका फॉर्मूला भी बताया.

Big News : राजस्थान पहुंची एनआईए टीम, बारां और कोटा में शुरू की गई जांच

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की करीब एक दर्जन के आसपास अधिकारी और पूरी टीम (NIA Team in Kota) बुधवार को कोटा पहुंची है. यह दिल्ली में एनआईए में ही दर्ज हुई किसी एफआईआर की जांच के लिए पहुंचे हैं. हालांकि, किस मामले में जांच की जा रही है. इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है.

Lok Devta Mamadev: लोकदेव मामादेव, ये रूठ जाएं तो पड़ जाता है अकाल!

लोक देवता मामादेव राजस्थान की मिट्टी में बसते है. न मंदिर में न घरों के भीतर लेकिन सजते हैं गांवों के प्रवेश द्वार पर. मूर्ति रूप में स्थापित नहीं होते न ही मिट्टी से गढ़े जाते हैं बल्कि काठ के तोरण रूप में सजते हैं (Lok Devta Mamadev). दुखहरता देवता क्यों पूजे जाते हैं तोरण रूप में? कैसा होता है तोरण और क्या है वो दिल को छू लेने वाली कहानी जिसने आयुषधारी वीर को लोकदेवता बना दिया!

Rajasthan Vidhansabha Today: सदन में आज बिजली पर होगी विशेष चर्चा, पारित होगा ये विधेयक

राजस्थान विधानसभा में आज (Rajasthan Vidhansabha Today) प्रदेश में बिजली के मुद्दे पर जमकर हंगामा बरसने की संभावना है. प्रश्नकाल के बाद सदन में बिजली की मौजूदा स्थिति को लेकर विशेष चर्चा रखी गई है, जिसमें भाजपा विधायक प्रदेश में बिजली की कमी और विभिन्न चार्जेज के जरिए बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ रहे भार को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने का काम करेंगे.

जोधपुर में बेटों की हत्या कर पिता ने लगाई फांसी

झंवर थाना क्षेत्र के धवा गांव स्थित परिहारों की ढाणी स्थित एक मकान में बुधवार रात दो मासूम पुत्र और पिता के शव मिले. झंवर थानाधिकारी मनोज कुमार के मुताबकि बच्चों की मां खेत से लौटी तो घटना का खुलासा हुआ (Jodhpur Police on Suicide).अंदेशा है कि पुत्रों की गला दबाकर हत्या करने के बाद पिता ने फंदा लगाया (Jodhpur Father kills self after 2 sons).

नाहरगढ़ में फंदे से लटकता मिला गर्भवती का शव, पुलिस बोली ये कत्ल! आखिर क्यों?

नाहरगढ़ थाना इलाके में बुधवार को एक विवाहिता का अर्ध-नग्न अवस्था में शव घर के अंदर वेंटिलेटर की जाली से फंदे पर लटका मिला (Jaipur Woman Murdered). डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने परिस्थितिजनक साक्ष्यों के आधार पर हत्या की आशंका जताई है. पुलिस एक पुराने ब्लाइंड मर्डर केस के तार भी इस वारदात से जोड़ रही है.

Dotasra Big Statement : राहुल ने इनकार किया तो राजस्थान को मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का तोहफा...

कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बुधवार को जयपुर में कहा कि राहुल गांधी ने इनकार किया तो राजस्थान को राष्ट्रीय अध्यक्ष का तोहफा मिलेगा. गहलोत के नामांकन में प्रदेश के मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे.

नागौर में परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष, गाड़ी से 4 को कुचला...3 लोगों की मौत

नागौर जिले के खींवसर के कुड़छी गांव में एक परिवार के दो पक्षों (three killed in Nagaur) के बीच हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया. इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 4 लोगों को गाड़ी से कुचल दिया. जिससे से 3 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक अन्य घायल हो गए.

सदन में लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर भिड़े डोटासरा और गुलाब चंद कटारिया, स्पीकर ने मंत्री को दी नसीहत

बुधवार को राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) में जबरदस्त हंगामा हुआ. लंपी डिजीज के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया (Leader of Opposition Gulabchand Kataria) और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा (Rajasthan Congress President Govind Dotasara) के बीच जमकर तूतू-मैंमैं हुई.

Petrol Diesel in Rajasthan रेट अपडेट, जानें क्या है आपके शहर का रेट

Petrol Diesel Rate, हर सुबह की तरह आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश में पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं. राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल की कीमती पिछले दिन की तरह ही बरकरार है. यहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108.48 रुपए और 1 लीटर डीजल की 93.72 रुपए ही है.