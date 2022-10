Blind Murder: प्रेमी ही निकला प्रेमिका के पति का हत्यारा, इस वजह से बनाया मर्डर का प्लान

करौली में गत 3 अक्टूबर की रात एक युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हत्या के आरोपी को दिल्ली से पकड़ करौली लाया गया. पूछताछ में उसने हत्या करना स्वीकार लिया (Tempo driver killed by lover of her wife) है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के मृतक की पत्नी से प्रेम संबंध थे. उसका प्रेमिका के पति से लेन-देन भी चलता था.

कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी कांग्रेस सरकार, मार्च में होंगे चुनाव-जगत सिंह

भरतपुर जिला प्रमुख जगत सिंह ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मार्च में कांग्रेस सरकार चली जाएगी और चुनाव होंगे. वहीं उन्होंने कामां विधायक जाहिदा खान को भी चुनाव को लेकर चुनौती दी (Jagat Singh challenges MLA Zahida Khan) है.

Uphaar Yojana: बीज निगम किसानों को देगा 4 करोड़ के उपहार, ऐसे ले सकते हैं इस योजना में हिस्सा

राजस्थान बीज निगम अपने वार्षिक 12 करोड़ के लाभांश में से किसानों को 4 करोड़ रुपए के उपहार देगा. इसके लिए निगम ने उपहार योजना शुरू की है. इसके लिए किसानों को राज सीड्स से बीज खरीदना होगा. इसके बाद किसानों को कूपन मिलेगा. ऐसे कूपनों को लॉटरी निकाली जाएगी. चुने गए किसानों को ट्रैक्टर, टॉर्च सहित आकर्षक पुरस्कार दिए (Prizes in Kisan Uphaar Yojana by Beej Nigam) जाएंगे. जानिए कैसे ले सकते हैं इस योजना में हिस्सा....

यहां एक-दूसरे पर फेंकते हैं जलते फटाखे, पाबंदी के बाद भी जारी है 'अंगारों का खेल'

अजमेर के केकड़ी में दीपावली के अगले दिन घास भैरव की सवारी निकाली जाती (Ghas Bhairav sawaari in Kekri Ajmer) है. इसी के साथ पटाखे भी चलाए जाते हैं. इन्हें लोग एक-दूसरे पर फेंकते हैं. इस खेल में कई बार लोग घायल हो चुके हैं. प्रशासन ने पटाखे फेंकने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन 'अंगारों का यह खेल' आज भी जारी है. पढ़िए यह रिपोर्ट...

स्कूलों में छात्रों को बांटे जाएंगे दो सेट यूनिफॉर्म फैब्रिक, अभिभावकों पर पड़ेगा सिलाई का अतिरिक्त भार

अगले वर्ष से प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म फैब्रिक के दो सेट उपलब्ध कराए जाएंगे. लेकिन इन्हें सिलवाने (Uniform Fabric Distribution in Rajasthan) के लिए केवल 200 रुपए का भुगतान किया जाएगा. यानी अभिभावकों को या तो सस्ते दर्जी ढूंढने होंगे या सिलाई का अतिरिक्त खर्चा अपनी जेब से देना होगा.

जोधपुर में इस बार प्रदूषण फ्री दिवाली, मार्केट में ग्रीन पटाखों की धूम

जोधपुर में प्रशासन इस बार थोड़ा सख्त है. लोगों को ग्रीन पटाखों के लिए जागरूक भी कर रहा है से नो टू क्रैकर्स अभियान के जरिए. दावा किया जा रहा है कि जिला इस बार ग्रीन आतिशबाजी का गवाह बनेगा.

रद्द हुई पुलिस दूरसंचार भर्ती परीक्षा की रिफंड होगी एप्लीकेशन फी, ऐसे करें आवेदन

पुलिस दूरसंचार विभाग की ओर से 233 पदों पर निकाली गई भर्ती निरस्त होने के (Police Telecom Exam Application fees Refund) बाद आवेदन राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आवेदक ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन राशि रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

राजस्थान बीजेपी में सीएम फेस के दावेदारों पर बोले ओम माथुर, हर नेता को होना चाहिए महत्वाकांक्षी

बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य व छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर (Om Mathur in charge of Chhattisgarh) शनिवार को जोधपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान मीडियाकर्मियों से मुखातिब हुए माथुर ने राजस्थान में सीएम फेस के दावेदारों पर बड़ी (Om Mathur big statement) बात कही...

आकाश अंबानी ने श्रीनाथजी मंदिर से की जिओ 5G की शुरुआत

रिलायंस जिओ के चेयरमैन आकाश अंबानी पत्नी श्लोका अंबानी के साथ शनिवार (Akash Ambani Launched Jio 5G Services) को राजसमंद स्थित श्रीनाथजी मंदिर पहुंचे. यहां धनतेरस के मौके पर आकाश अंबानी ने मंदिर के मोती महल से जिओ 5G सेवा की शुरुआत की.

दीपावली को देखते हुए जयपुर पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, चारों जिलों को दी गई अतिरिक्त फोर्स

दीपावली के त्योहार को देखते हुए जयपुर पुलिस ने कमिश्नरेट के चारों जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की (Security on Diwali in Jaipur) है. साथ ही अतिरिक्त फोर्स भी उपलब्ध करवाई गई है. शहर में सादे वस्त्रों में भी पुलिस तैनात की गई है.सीसीटीवी कैमरों से भी विशेष निगरानी रखी जा रही है.