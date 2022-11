चाकू से गोद कर महिला की हत्या, चेहरा जलाया...सिवरेज के मेनहोल में मिला शव

जोधपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला की बेरहमी से (Jodhpur Brutal Murder) हत्या की गई और फिर उसके चेहरे को जला दिया गया. सिवरेज के मेनहोल में शव मिला है. यहां जानिए पूरा मामला.

मुख्यमंत्री गहलोत का दावा, हमारे कामों की बदौलत रिपीट होगी सरकार, खिलाफ में माहौल नहीं

चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में किसी (CM Gehlot in Chittorgarh) प्रकार की एंटी इनकंबेंसी नहीं है. हमारी सरकार रिपीट होती है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि इससे भी और बेहतर विकास होगा.

गहलोत-पायलट दिखेंगे एक मंच पर, राजस्थान कांग्रेस को मिल सकता है नया प्रभारी

25 सितंबर के बाद सीएम गहलोत और सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बुधवार को एक मंच पर दिखाई देंगे. हालांकि, इस्तीफे की पेशकश कर चुके अजय माकन को लेकर संशय बरकरार है. इतना ही नहीं, अगले 10 दिन में राजस्थान कांग्रेस को नया प्रभारी मिलने की संभावना है.

द ग्रेट खली का चैलेंज कुबूल, धौलपुर में मजदूर के बेटे ने ऐसे दिया जवाब

धौलपुर के गांव खरेली में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो (Manoj lodha of dholpur did Great Khali challenge) रहा है. द ग्रेट खली और अब्दुल पठान का चैलेंज वीडियो देखकर 20 साल के मनोज लोधा ने भी एक हाथ से भरे हुए गैस सिलेंडर और बाइक को हाथों से उठा लिया. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मनोज के इस कारनामें की चर्चा जिले भर में हो रही है.

Kota Advocates boycott work : वकीलों ने न्यायिक अधिकारी को दी कुर्सी से उठाकर बाहर फेंकने की चेतावनी

कोटा में वकीलों ने न्यायिक अधिकारी को कोटा से हटाने की मांग करते हुए मंगलवार को कार्य बहिष्कार (Kota Advocates boycott work) कर रैली निकाली. सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए वकीलों ने एमएसीटी न्यायालय के बाहर जमकर नारेबाजी की. साथ ही न्यायिक अधिकारी को कुर्सी से उठाकर बाहर फेंकने और कोर्ट में ताला लगाने की चेतावनी दी.

व्यापारी से लूट का मामला : दो किमी पैदल चलकर की घेराबंदी...दबोचा तीसरा आरोपी, 20 लाख बरामद

जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे में 15 नवंबर को अनाज व्यापारी से हुई लूट (robbery from grain merchant in Jodhpur) के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी से 20 लाख रुपए बरामद किए हैं.

नशा मुक्ति केंद्र में नशे का कारोबार , 4 गिरफ्तार...20 लाख की दवाइयां बरामद

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशा मुक्ति केंद्र पर छापामार कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार (NCB action in Chittorgarh) किया है. नशा मुक्ति केंद्र पर नशे की सामग्री का अवैध कारोबार हो रहा था. भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स की टीम ने मौके पर से 20 लाख रुपए की नशे की टैबलेट और इंजेक्शन जब्त किए हैं.

मंत्री-ब्यूरोक्रेसी विवाद : सरकार का मुखिया कमजोर होता है तब 'यथा राजा तथा प्रजा' होती है - पूनिया

मंत्री और ब्यूरोक्रेसी के बीच चल रहे विवाद पर बीजेपी ने भी गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जिस प्रदेश में सरकार का मुखिया कमजोर होता है, तब 'यथा राजा तथा प्रजा' सी हालत होती है. वहीं, मंत्री रमेश मीणा ने भी अपनी सफाई दी है.

पीएम मोदी से भी झूठी है आप, भाजपा की बी टीम बनकर कर रही काम- महेंद्र चौधरी

उप मुख्य सचेतक और सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री महेन्द्र चौधरी ने गुजरात चुनाव को लेकर पीएम मोदी और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है. अपनी बात कहते हुए चौधरी ने पीएम मोदी को झूठा बताया और इस मामले में आम आदमी पार्टी को पीएम से भी ज्यादा झूठा करार (Mahendra Chaudhary targets AAP) दिया. उन्होंने दावा किया किया इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी.

आरसीए के चुनाव का रास्ता साफ...हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिकाएं

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का रास्ता साफ (way for the election of RCA is clear) हो गया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं को निस्तारित करते हुए चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है. याचिकाओं में पूर्व आईएएस रामलुभाया रामुलभाया को आरसीए चुनाव अधिकारी बनाने को लेकर चुनौती दी गई थी. लेकिन अब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है.