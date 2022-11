भरतपुर में पत्नी ने प्रेमी संग मिल पति का किया मर्डर, करीब 6 महीने बाद ऐसे खुला राज!

दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की तर्ज पर ही भरतपुर में एक मर्डर हुआ (Murder In Bharatpur). फर्क इतना है कि यहां पत्नी ने पति को प्रेमी संग मिलकर मौत के घाट उतार दिया. श्रद्धा केस की तरह ही मौत के राज पर से परदा 6 महीने बाद उठा!

Road accident in Pali: अहमदाबाद जा रही बस से भिड़ा ट्रॉला, 2 की मौत

पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग 162 (accident on NH 162) पर ट्रोला और बस की जबरदस्त भिड़ंत में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई. 5 साल के बच्चे समेत आधा दर्जन लोग जख्मी हैं. हादसा सोमवार रात हुआ.

श्रद्धा मर्डर केस पर बोले गहलोत- यह महज एक घटना, किसी धर्म विशेष को टारगेट कर राजनीति करना गलत

दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस पर भाजपा पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत (Gehlot on shraddha murder case) ने कहा कि इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज तो वर्षों से होती आई हैं, लेकिन यह सिर्फ एक घटना है. इसे अलग नाम दे दिया गया है. इस घटना को एक समुदाय विशेष से जोड़कर राजनीति की जा रही है.

Seven Wonders Park: अजमेर आने वाले पर्यटकों को लुभा रहे सेवन वंडर्स

अजमेर में स्मार्ट सिटी की ओर से डेवलप किए गए सेवन वंडर्स पार्क में पर्यटकों की भीड़ (Seven Wonders Park of Ajmer) उमड़ रही है. खास ये है कि एक ही पार्क में दुनिया के सातों अजूबों के मॉडल एक साथ होने से यहां सैलानियों का जमावड़ा लग रहा है. ऐसे में यहां पर्यटन व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है.

केंद्रीय मंत्री मेघवाल का पलटवार, कहा- जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं, वे दे रहे वीर सावरकर पर बयान

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को भीलवाड़ा के देवरिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीसीटीवी कैमरे का लोकार्पण किया. इस दौरान बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस दौरान वीर सावरकर पर हुए विवाद को लेकर कहा (Arjun Ram Meghwal on Veer Savarkar) कि जिन लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है, वे बयानबाजी कर रहे हैं.

पुजारी दंपती को जिंदा जलाने की कोशिश : बेटा बोला- मंदिर की जमीन पर दुकान बनाना चाहते हैं सरपंच और विधायक

राजसमंद में पुजारी दंपती को जिंदा जलाने की कोशिश की गई. बदमाशों ने दोनों (Priest Couple set on Fire in Rajsamand) पर पेट्रोल बम से हमला किया. इस मामले में पीड़ित दंपती के बेटे ने स्थानीय सरपंच और विधायक पर गंभीर आरोप लगाया है. साथ ही सीएम गहलोत से न्याय की गुहार लगाई है.

राजकीय सम्मान के साथ शहीद लांस नायक मुकेश कुमार का अंतिम संस्कार, अंतिम सलामी देने उमड़ी भीड़

जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच की चपेट में आकर जान गंवाने वाले नागौर जिले (Last rites of Martyr Lance Naik Mukesh Kumar) के लाल लाडनूं तहसील के रोड़ू गांव निवासी लांस नायक शहीद मुकेश कुमार लाखरा का सैन्य सम्मान के साथ सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया. शहीद को अंतिम सलामी देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे.

पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं तो पार्टी का बंटाधार होना तय : सुचित्रा आर्य

राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस नेताओं की ओर से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग शुरू हो (Demand to Appoint Pilot As CM of Rajasthan) गई है. स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की उपाध्यक्ष और कांग्रेस की पूर्व विधायक रही सुचित्रा आर्य ने सोमवार को कांग्रेस आलाकमान से सचिन पायलट को तुरंत राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है.

बेटे को गोद में लेकर स्कूल जाती है पूनम...12वीं पास कर नौकरी करने का है सपना

गोद में ढाई साल का बेटा और आंखों पढ़ाई पूरी करने के सपने के साथ (Poonam goes to school with her son) जोधपुर की पूनम रोज अन्य छात्राओें की तरह यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आती है. पूनम का सपना है कि वह 12वीं पास कर नौकरी करे और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, यही वजह है कि पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रही है. पढ़ें पूरी खबर...

भारत जोड़ो यात्रा का हम विरोध नहीं कर रहे बल्कि सरकार करवा रही: बैंसला

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने सोमवार को दौसा में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का हम विरोध नहीं कर रहे बल्कि सरकार करवा रही (Bainsla targets state govt on Bharat Jodo Yatra) है. बैंसला ने कहा कि सरकार से जो समझौता हुआ था, अगर उसे लागू कर दिया जाए, तो यात्रा का विरोध नहीं होगा.