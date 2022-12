हाईकोर्ट का फैसला- 15 दिन और नहीं होगी रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी, फिर बढ़ेगी मुसीबत

बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला (Rajasthan High Court Verdict) सुना दिया है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर मुकदमे को खारिज करने से इंकार कर दिया है.

ताई के टुकड़े-टुकड़े: दिल्ली के आश्रम से आरोपी के खून से सने कपड़े बरामद, पूछताछ जारी

जयपुर के विद्याधर नगर में 11 दिसंबर को हुई जघन्य हत्याकांड में पुलिस (Shraddha like murder in Jaipur) हर दिन नए खुलासा कर रही है. इस हत्याकांड के आरोप अनुज शर्मा उर्फ अचिंत्य गोविंद दास से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. इस बीच पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े को बरामद किया.

चित्तौड़गढ़: कुएं से मोटर निकालने के दौरान युवक के गले में फंसी रस्सी, मौत

चित्तौड़गढ़ के कपासन इलाके में हुए एक हादसे में एक युवक की मौत (Accident in Chittorgarh) हो गई. ये हादसा उस समय हुआ जब युवक कुएं से मोटर निकाल रहा था. इस बीच अचानक रस्सी छटक कर गले में जा फंसी और युवक की मौत हो गई.

Jaipur Mandi Rate: खाद्य तेलों में तेजी से सरसों मजबूत, अन्य जिंसों के भाव स्थिर

जयपुर मंडी में गुरुवार को सरसों में तेजी देखी गई. सामान्य कारोबार से चना व दाल-दलहन, अनाज और चीनी के भाव स्थिर रहे. यहां जानिए जयपुर मुहाना मंडी के भाव...

कोटा में सड़क हादसा, ट्रक ने कुचला...मौत

कोटा के बूढ़ादीत में गुरुवार सुबह एक बार फिर 8 लाइन में कार्यरत लोडिंग ट्रक (Accident in 8 line Project) से कुचल कर एक शख्स की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब राधेश्याम खंडेलवाल स्टेट हाइवे 37A सड़क से गुजर रहे थे.

जीजा ने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग के साथ किया गैंगरेप, कोलकाता के रेड लाइट एरिया में बेचा

धौलपुर में नाबालिग से गैंगरेप किया (gangrape with minor in Dholpur) गया. नाबालिग ने अपने सगे जीजा और उसके परिजनों पर गैंगरेप करने और फिर कोलकाता के रेड लाइट एरिया में देह व्यापार के लिए छोड़ने का आरोप लगाया है.

लोकसभा शीतकालीन सत्र : श्रीगंगानगर सांसद ने लालगढ़ हवाई पट्टी को उड़ान योजना में शामिल करने की उठाई मांग

श्रीगंगानगर सांसद निहालचंद ने लोकसभा में जिले को हवाई मार्ग से जोड़ने की (Sriganganagar MP Nihalchand Demand) मांग उठाई है. सांसद निहालचंद ने लालगढ़ स्तिथ हवाई पट्टी को उड़ान योजना में शुरू करने की मांग की है.

ये कैसा प्रोफेसर...शिक्षिका से कहा- काश मैं आपका कुत्ता होता

राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर के (Professor misbehaved with student) खिलाफ उसी की छात्रा ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर उसे परीक्षा में पास करने की एवज में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था. साथ ही बात न मानने की सूरत में उसे फेल करने की भी धमकी दे रहा था.

बेटे का शव लेकर मां-बाप ने की सुसाइड, परिवार के 3 लोगों ने दी जान

पाली में बुधवार को बड़ी घटना सामने आई है. बुधवार को बेटे की मौत से आहत एक ही परिवार के तीन लोगों ने (three people died by suicide of a family) आत्महत्या कर ली. जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

'मैं अपने जूते का लेस बांध रहा था, राहुल गांधी का नहीं...भाजपा की IT सेल पर मानहानि का मुकदमा करूंगा'

जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. भाजपा आईटी टीम के प्रभारी ने इस वीडियो को ट्वीट करके कांग्रेसियों पर हमला बोला. इस पूरे मामले पर जितेंद्र सिंह ने कहा (Jitendra Singh On BJP) कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा बौखला चुकी है. राहुल गांधी जो जूते पहनते हैं, उसमें लेस नहीं है. ऐसे में साफ है कि भाजपा केवल झूठ फैलाने का काम कर रही है.