रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई पूरी

राजस्थान हाईकोर्ट गुरुवार को बीकानेर में जमीन खरीदने से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में अपना फैसला (Court reserved verdict in Robert Vadra case) सुनाएगा. बता दें कि बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

'मैं अपने जूते का लेस बांध रहा था, राहुल गांधी का नहीं...भाजपा की IT सेल पर मानहानि का मुकदमा करूंगा'

जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. भाजपा आईटी टीम के प्रभारी ने इस वीडियो को ट्वीट करके कांग्रेसियों पर हमला बोला. इस पूरे मामले पर जितेंद्र सिंह ने कहा (Jitendra Singh On BJP) कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा बौखला चुकी है. राहुल गांधी जो जूते पहनते हैं, उसमें लेस नहीं है. ऐसे में साफ है कि भाजपा केवल झूठ फैलाने का काम कर रही है.

कुएं में बोर करने उतरे थे युवक, करंट फैलने से 2 भाइयों समेत 3 की मौत

भीलवाड़ा में बीती रात को 80 फीट गहरे कुएं के पानी में करंट फैलने से तीन युवकों की कुएं में ही मौत (Accident in Bhilwara) हो गई. तीनों युवक कुएं में बोर करने के लिए उतरे थे. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. देर रात तीनों युवकों के शवों को बाहर निकाला गया.

ये कैसा प्रोफेसर...शिक्षिका से कहा- काश मैं आपका कुत्ता होता

राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर के (Professor misbehaved with student) खिलाफ उसी की छात्रा ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर उसे परीक्षा में पास करने की एवज में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था. साथ ही बात न मानने की सूरत में उसे फेल करने की भी धमकी दे रहा था.

इस्लाम छोड़कर बना था पुजारी, तीन साधुओं पर हत्या का शक

धौलपुर जिले में मंगलवार देर रात मंदिर के पुजारी की बदमाशों (Murder of Temple Pujari in Dholpur) ने धारदार हथियारों से काटकर निर्मम हत्या कर दी. इसके बाद बदमाशों ने शव के 4 टुकड़े कर नदी में फेंक दिया. प्रारंभिक जांच में हत्या का शक तीन साधुओं पर है.

बेटे का शव लेकर मां-बाप ने की सुसाइड, परिवार के 3 लोगों ने दी जान

पाली में बुधवार को बड़ी घटना सामने आई है. बुधवार को बेटे की मौत से आहत एक ही परिवार के तीन लोगों ने (three people died by suicide of a family) आत्महत्या कर ली. जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

जीजा ने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग के साथ किया गैंगरेप, कोलकाता के रेड लाइट एरिया में बेचा

धौलपुर में नाबालिग से गैंगरेप किया (gangrape with minor in Dholpur) गया. नाबालिग ने अपने सगे जीजा और उसके परिजनों पर गैंगरेप करने और फिर कोलकाता के रेड लाइट एरिया में देह व्यापार के लिए छोड़ने का आरोप लगाया है.

RTU Case: छात्रा की अस्मत मांगने वाले प्रोफेसर समेत दो गिरफ्तार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रा को पहले फेल करने और फिर पास करने की एवज में अस्मत मांगने वाले आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार समेत (associate professor and student arrested) दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Special: मारवाड़ के जंबूरी विलेज में होगा भारत दर्शन, जानें क्या है खास

जोधपुर और पाली के बीच स्थित निंबला ब्राह्माण क्षेत्र में करीब 2000 बीघा जमीन पर (Jamboree Village in Jodhpur) एक गांव विकसित किया गया है. इसमें आगामी 4 से 10 जनवरी तक राष्ट्रीय स्काउट्स गाइड जंबूरी का आयोजन होगा. इसमें करीब 35 हजार बच्चे शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसमें 13 हजार बच्चे राजस्थान से भी होंगे. पढ़ें पूरी खबर...

कोटा में सड़क हादसा, ट्रक ने कुचला...मौत

कोटा के बूढ़ादीत में गुरुवार सुबह एक बार फिर 8 लाइन में कार्यरत लोडिंग ट्रक (Accident in 8 line Project) से कुचल कर एक शख्स की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब राधेश्याम खंडेलवाल स्टेट हाइवे 37A सड़क से गुजर रहे थे.