इस्लाम छोड़कर बना था पुजारी, तीन साधुओं पर हत्या का शक

धौलपुर जिले में मंगलवार देर रात मंदिर के पुजारी की बदमाशों (Murder of Temple Pujari in Dholpur) ने धारदार हथियारों से काटकर निर्मम हत्या कर दी. इसके बाद बदमाशों ने शव के 4 टुकड़े कर नदी में फेंक दिया. प्रारंभिक जांच में हत्या का शक तीन साधुओं पर है.

बेटे का शव लेकर मां-बाप ने की सुसाइड, परिवार के 3 लोगों ने दी जान

पाली में बुधवार को बड़ी घटना सामने आई है. बुधवार को बेटे की मौत से आहत एक ही परिवार के तीन लोगों ने (three people died by suicide of a family) आत्महत्या कर ली. जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

भीलवाड़ा : करंट की चपेट में आने से 2 भाइयों समेत 3 की मौत, कुआं खुदाई के समय हुआ हादसा

भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र में बुधवार को कुआं खुदाई के दौरान बोरिंग (Accident in Bhilwara) लगाया जा रहा था. इस दौरान विद्युत मोटर चलाने से करंट लगने के कारण कुएं में मौजूद दो भाइयों समेत तीन की मौत हो गई. देर रात काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया.

RTU Case: छात्रा की अस्मत मांगने वाले प्रोफेसर समेत दो गिरफ्तार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रा को पहले फेल करने और फिर पास करने की एवज में अस्मत मांगने वाले आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार समेत (associate professor and student arrested) दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Winter solstice 2022: साल 2022 का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात आज, जानिए वजह

22 दिसंबर के दिन एक खगोलीय घटना के अंतर्गत दिन की अवधि 10 घंटे 41 मिनट और रात की अवधि 13 घंटे 19 मिनट होगी. इसी के साथ दिन बढ़ने का सि​लसिला शुरू होगा, जो 21 जून तक चलेगा. गुरुवार साल का सबसे छोटा दिन (Shortest day of 2022 on Dec 22) होगा.

Paush Amavasya 2022: साल की आखिरी अमावस्या बेहद खास, बन रहा है उत्तम संयोग

हिंदू धर्म शास्त्रों में हर माह में एक अमावस्या (Paush Amavasya 2022) आती है, जिसका अपना महत्व है. पौष मास की अमावस्या इस कैलेंडर वर्ष की आखिरी अमावस्या है जो 23 दिसम्बर को है. शास्त्रानुसार अमावस्या के दिन किए दान का पुण्य प्राप्त होता है और पितृ दोष से भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है.

गांव के बाद अब शहरी क्षेत्रों में 26 जनवरी से शुरू होंगे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू

ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी क्षेत्र में भी राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल शुरू (Rajiv Gandhi Urban Olympic Khel) होंगे. 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक खेल का आयोजन राज्य के सभी नगरीय निकायों में किया जाएगा. खेल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए बुधवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं.

Special: मारवाड़ के जंबूरी विलेज में होगा भारत दर्शन, जानें क्या है खास

जोधपुर और पाली के बीच स्थित निंबला ब्राह्माण क्षेत्र में करीब 2000 बीघा जमीन पर (Jamboree Village in Jodhpur) एक गांव विकसित किया गया है. इसमें आगामी 4 से 10 जनवरी तक राष्ट्रीय स्काउट्स गाइड जंबूरी का आयोजन होगा. इसमें करीब 35 हजार बच्चे शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसमें 13 हजार बच्चे राजस्थान से भी होंगे. पढ़ें पूरी खबर...

चोरों ने मोबाइल दुकान को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

श्रीगंगानगर जिले में मंगलवार रात मोबाइल की दुकान में एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम (Theft in Mobile Shop in SriGanganagar) दिया. चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है.

धौलपुर में नाबालिग से गैंगरेप के बाद कोलकाता के रेड लाइट एरिया में छोड़ा, जीजा समेत कई पर आरोप

धौलपुर में नाबालिग से गैंगरेप किया (gangrape with minor in Dholpur) गया. नाबालिग ने अपने सगे जीजा और उसके परिजनों पर गैंगरेप करने और फिर कोलकाता के रेड लाइट एरिया में देह व्यापार के लिए छोड़ने का आरोप लगाया है.