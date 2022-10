लोकार्पण पर सियासत: कोटा में 711 करोड़ के 20 प्रोजेक्ट का मामला, कांग्रेस-भाजपा में खिंची तलवार

प्रदेश के मुखिया आज कोटा को 711 करोड़ रुपए के 20 प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे (Politics over kota project). वर्चुअल लोकार्पण होगा. राज्य सरकार की इस कवायद पर भाजपा के पूर्व विधायक ने प्रहार किया है. इसे कुर्सी के चक्कर में खड़ा किया गया सफेद हाथी करार दिया है.

राजस्थान ब्यूरोक्रेसी में बदलाव: 13 IAS और 2 IPS अधिकारियों का तबादला, यहां देखिए पूरी लिस्ट...

सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार देर रात 13 IAS और 2 IPS के तबादले (IAS and IPS transfer in Rajasthan) किए हैं. 13 आईएएस में से APO चल रहे 10 IAS और 2 IPS को पोस्टिंग दी गई है जबकि 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है.

Kidnapping In Ajmer: 3 साल के अगवा मासूम को 17 दिन बाद अजमेर पुलिस ने छुड़ाया

अजमेर पुलिस ने 3 साल के बच्चे को किडनैपर्स के चंगुल से रिहा कराया (Kidnapping In Ajmer). 3 अक्टूबर से बच्चा लापता था. बच्चे को सकुशल बरामद करने के साथ ही एक महिला समेत 2 अपहर्ताओं को भी पकड़ा गया है.

Roop Chaturdarshi 2022: अरुणोदय काल में लगाएं उबटन तो निखरेगा रूप, रोचक है कथा!

दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है. इसे रूप चौदस या रूप चतुर्दशी भी कहते हैं (Roop Chaturdarshi 2022). दीपदान के साथ ही इस दिन विशेष उबटन लगाने की भी मान्यता है. जानिए क्या है इसके पीछे की मान्यता और श्रीकृष्ण से कनेक्शन!

Special : कोटा की स्पेशल पटाखा मिठाई दिवाली के लिए तैयार, लोकसभा अध्यक्ष बिरला भी हैं इसके मुरीद

इस दिवाली कोटा में खास मिठाइयां तैयार की जा रहीं हैं, जो पटाखा भी हैं (Sweets in the Form of Crackers) और मिठाई भी. इसे देखकर आप भी धोखा खा सकते हैं. ये हैं पटाखों की तरह दिखने वाली मिठाइयां. ये मिठाइयां बुलेट बम, काजू चकरी, चॉकलेट चकरी, अनार, सुतली बम सहित कई आकार में बनाकर बेची जा रहीं हैं. खास बात ये है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इन मिठाइयों की तारीफ कर चुके हैं. पढ़िए ये रिपोर्ट.

Fire in Jodhpur: देर रात धधका कबाड़, कई वाहन जलकर खाक...देखें वीडियो

जोधपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में कमला नगर के पास एक कबाड़ में गुरुवार देर रात अचानक आग लग गई (Major Fire in Jodhpur). गाड़ियों का कबाड़ होने से कई ज्वलनशील वस्तुएं वहां थीं. इसके चलते आग तेजी से फैली और वहां रखे कई पुराने वाहन देखते देखते जलकर खाक हो गए. रात करीब 11:15 बजे लगी आग ने कुछ समय में ही विकराल रूप ले लिया (Jodhpur Scrap warehouse). जिसके चलते 10 से ज्यादा दमकलों ने फेरे किए.

भाजपा पर सीएम गहलोत का पलटवार, बोले- खेलों से पॉलिटिकल माइलेज मिलता है तो गलत क्या...हम कोई संत तो हैं नहीं

राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के स्पोर्ट्स के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने के आरोप पर कहा कि खेलों के माध्यम से (Cm Gehlot on Political Milage from sports) पॉलिटिकल माइलेज मिलता है तो गलत क्या है. पॉलिटिकल माइलेज मिलना भी चाहिए हम कोई साधु संत तो हैं नहीं.

झुंझुनू का लाल शहीद: छोटे भाई की बरसी से पहले बड़े भाई का निधन, कल सैन्य सम्मान से होगा अंतिम संस्कार

झुंझुनू निवासी सेना में सिपाही रहे जयसिंह बांगड़वा की फिजिकल टेस्ट के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया. शुक्रवार को सैन्य सम्मान से उनका पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया (Last rites of Jhunjhunu jawan) जाएगा. जयसिंह के छोटे भाई पिंटू भी सेना में ही तैनात था जिसका 11 माह पहले निधन हो गया था.

Hanumangarh Cruelty: मानसिक विक्षिप्त बालक को निर्वस्त्र कर खंभे से बांधकर पीटा

हनुमानगढ़ में मानसिक रूप से विक्षिप्त बालक को ग्रामीणों ने निर्वस्त्र कर खंभे से बाधकर (mentally retarded boy beaten up in hanumangarh) बुरी तरह पीटा. दबंगों ने बालक को पीटकर चींटियों के ढेर पर फेंक दिया. गंभीर रूप से घायल बालक का इलाज बीकानेर में चल रहा है.

उड़ान योजना प्रदेश में महिला और बालिका स्वास्थ्य के लिए अहम: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को उड़ान योजना की समीक्षा (CM Gehlot reviewed Udan Yojana) की. इस दौरान गहलोत ने कहा कि उड़ान योजना प्रदेश में महिला और बालिका स्वास्थ्य के लिए अहम है. अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं व किशोरियों को योजना के तहत निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन पहुंचाए गए.