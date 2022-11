अभिनेत्री हंसिका मोटवानी भी राजस्थान में करेंगी डेस्टिनेशन वेडिंग, दिखाएंगी लाइव शादी

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी भी जयपुर में शादी (Hansika Motwani Destination Wedding) करने वाली हैं. हंसिका मोटवानी 4 दिसंबर को सोहेल कथूरिया के साथ 450 साल पुराने मुंडोता फोर्ट में सात फेरे लेंगी.

दौसा में कुएं में गिरे मिले पति पत्नी, बेटे ने दर्ज कराया हत्या का केस

कुएं में गिरे मिले पति पत्नी (Husband and wife found in well in Dausa), महिला अनोखी मीणा की हुई मौत व उसके पति धर्मवीर का जयपुर एसएमएस अस्पताल में जारी है उपचार, पिछले दिनों पड़ोसियों से झगड़े के बाद बच्चों पर दर्ज हुए मुकदमे से अवसाद में थे पति-पत्नी.

गैंगस्टर राज हुड्डा का जयपुर में एनकाउंटर, SMS अस्पताल में हुआ ऑपरेशन

सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में सोमवार को गैंगस्टर राज हुड्डा का ऑपरेशन हुआ. अब गैंगस्टर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. अस्पताल में गैंगस्टर का उपचार जारी है.

Alwar Theft news - अलवर में शिक्षा के मंदिर में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर

अलवर में बेखौफ चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. चोर भगवान के मंदिर व शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं. इस बार चोरों ने दो सरकारी स्कूलों में चोरी की वारदात (Theft in two government schools in Alwar) की है. एक स्कूल में चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं.

राजसमंद में पुजारी दंपती को जिंदा जलाने की कोशिश, पेट्रोल बम से किया हमला

राजसमंद में रविवार को एक पुजारी दंपती को जलाने की कोशिश (Attempt to burn priest couple alive) की गई. बदमाशों ने दोनों पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया. दोनों करीब 80 फीसदी झुलस गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

उदयपुर के गोगुंदा में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, कारणों का खुलासा नहीं

उदयपुर के गोगुंदा में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है.

मंत्री रमेश मीणा ने जिला कलेक्टर को संवाद कार्यक्रम से निकाला बाहर, जानिए क्यों...

पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा आज बीकानेर दौरे (Minister Ramesh Meena Bikaner Tour) पर हैं. इस दौरान वे राजिविका के स्वयं सहायता समूहों के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान एक अजीब वाकया हुआ और मंत्री मीणा कलेक्टर पर नाराज हो गए.

उदयपुर में टैक्सी ड्राइवर की हत्या, नाले में मिला शव

उदयपुर में एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या का मामला (Taxi driver Murder in Udaipur) सामने आया है. मृतक के परिवार ने दो दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नागौर में बोले सांसद बेनीवाल- भाजपा में 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को एक कार्यक्रम में कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना (Beniwal targets BJP and Congress) साधा. साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हमेशा दलितों और किसानों के साथ हूं.

आपसी विवाद में पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार

भरतपुर के खोह थाना क्षेत्र के गांव कावानकावास में आपसी कहासुनी को लेकर शनिवार को फायरिंग हो गई थी. इसमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोग घायल हो गए थे. इस दौरान पुलिस पार्टी पर हमला करने के आरोप में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया (11 accused of attack on police arrested) गया. कोर्ट से उनका रिमांड लिया गया है.