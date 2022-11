उदयपुर के गोगुंदा में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, कारणों का खुलासा नहीं

उदयपुर के गोगुंदा में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है.

नागौर में बोले सांसद बेनीवाल- भाजपा में 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को एक कार्यक्रम में कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना (Beniwal targets BJP and Congress) साधा. साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हमेशा दलितों और किसानों के साथ हूं.

आपसी विवाद में पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले 11 आरोपी गिरफ्तार

भरतपुर के खोह थाना क्षेत्र के गांव कावानकावास में आपसी कहासुनी को लेकर शनिवार को फायरिंग हो गई थी. इसमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 6 लोग घायल हो गए थे. इस दौरान पुलिस पार्टी पर हमला करने के आरोप में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया (11 accused of attack on police arrested) गया. कोर्ट से उनका रिमांड लिया गया है.

Big News : उपेन यादव गिरफ्तार, ये है पूरा मामला...

जमीनों के फर्जी पट्टे जारी करने के प्रकरण में बेरोजगार एकीकृत महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव को (Upen Yadav Arrested) पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उपेन यादव को शनिवार के दिन सरदारशहर से हिरासत में लेकर जयपुर लाया गया था.

MLA हरीश चौधरी ने फिर किया CM गहलोत को ट्वीट, कहा- आपके रहते इन युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो

हरीश चौधरी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री गहलोत को ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि VDO भर्ती परिणाम जल्द आने वाला है. इसमें कुल 5396 में से 667 पद ओबीसी पुरुष के हैं. वर्तमान विसंगति से इस भर्ती में ओबीसी के एक भी बेरोजगार युवा का चयन नहीं होगा. आशा करता हूं, आपके रहते ऐसा कुछ नहीं होगा.

सोमवार के दिन इस विधि से करें शिव पूजन, मिलेगी हर काम में सफलता

हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है. बहुत से लोग सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं. कुछ लोग सोमवार के दिन व्रत भी करते हैं. सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली हर बाधाओं को दूर करते हैं.

हेलीकॉप्टर में दुल्हन लेने गया युवक...बहन भी हेलीकॉप्टर में ही हुई विदा

अलवर के तूलाड गांव का युवक रविवार को हेलीकॉप्टर से (wedding procession by helicopter) अपनी दुल्हन लेने के लिए गया. युवक ने एक दिन पहले बहन की शादी के बाद हेलीकॉप्टर से उसकी विदाई की और फिर अगले दिन अपनी दुल्हन लेकर बारात लेकर हेलाकॉप्टर से गया.

सत्यपाल मलिक बोले, देश में जल्द बड़ा आंदोलन होने वाला है...OBC आरक्षण पर कही ये बात

राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश में जल्द बड़ा आंदोलन होने वाला है. साथ ही उन्होंने राजस्थान के राजनेताओं को भी ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं करने की चेतावनी दी.

खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, फिर नए नाम और फर्जी दस्तावेज से लगा सेना में, ये है पूरा मामला...

सेना में नौकरी पाने के लिए एक युवक ने पहले खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया. पहले की पहचान छुपाकर नए नाम और फर्जी दस्तावेजों से सेना की नौकरी हासिल (Youth got Army job with fake documents in Alwar) की. अब एक शिकायत के बाद नौकरी लगे युवक का मामला खंगाला गया, जिसमें वह फर्जी पाया गया. अजमेर की बांदरसिंदरी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

गहलोत सरकार को घेरने की तैयारी में गुर्जर समाज, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

गुर्जर समाज ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी में है. गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए समाज के प्रतिनिधियों कहा कि यदि हमारी पुरानी मांगों पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया जाता या फिर उन मांगों को लागू नहीं किया जाता है तो गुर्जर समाज राजस्थान सरकार का विरोध करेगा.