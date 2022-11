Big News : उपेन यादव गिरफ्तार, ये है पूरा मामला...

जमीनों के फर्जी पट्टे जारी करने के प्रकरण में बेरोजगार एकीकृत महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव को (Upen Yadav Arrested) पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उपेन यादव को शनिवार के दिन सरदारशहर से हिरासत में लेकर जयपुर लाया गया था.

MLA हरीश चौधरी ने फिर किया CM गहलोत को ट्वीट, कहा- आपके रहते इन युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो

हरीश चौधरी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री गहलोत को ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि VDO भर्ती परिणाम जल्द आने वाला है. इसमें कुल 5396 में से 667 पद ओबीसी पुरुष के हैं. वर्तमान विसंगति से इस भर्ती में ओबीसी के एक भी बेरोजगार युवा का चयन नहीं होगा. आशा करता हूं, आपके रहते ऐसा कुछ नहीं होगा.

सोमवार के दिन इस विधि से करें शिव पूजन, मिलेगी हर काम में सफलता

हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है. बहुत से लोग सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं. कुछ लोग सोमवार के दिन व्रत भी करते हैं. सोमवार के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली हर बाधाओं को दूर करते हैं.

हेलीकॉप्टर में दुल्हन लेने गया युवक...बहन भी हेलीकॉप्टर में ही हुई विदा

अलवर के तूलाड गांव का युवक रविवार को हेलीकॉप्टर से (wedding procession by helicopter) अपनी दुल्हन लेने के लिए गया. युवक ने एक दिन पहले बहन की शादी के बाद हेलीकॉप्टर से उसकी विदाई की और फिर अगले दिन अपनी दुल्हन लेकर बारात लेकर हेलाकॉप्टर से गया.

सत्यपाल मलिक बोले, देश में जल्द बड़ा आंदोलन होने वाला है...OBC आरक्षण पर कही ये बात

राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश में जल्द बड़ा आंदोलन होने वाला है. साथ ही उन्होंने राजस्थान के राजनेताओं को भी ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं करने की चेतावनी दी.

खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, फिर नए नाम और फर्जी दस्तावेज से लगा सेना में, ये है पूरा मामला...

सेना में नौकरी पाने के लिए एक युवक ने पहले खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया. पहले की पहचान छुपाकर नए नाम और फर्जी दस्तावेजों से सेना की नौकरी हासिल (Youth got Army job with fake documents in Alwar) की. अब एक शिकायत के बाद नौकरी लगे युवक का मामला खंगाला गया, जिसमें वह फर्जी पाया गया. अजमेर की बांदरसिंदरी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

गहलोत सरकार को घेरने की तैयारी में गुर्जर समाज, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

गुर्जर समाज ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी में है. गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए समाज के प्रतिनिधियों कहा कि यदि हमारी पुरानी मांगों पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया जाता या फिर उन मांगों को लागू नहीं किया जाता है तो गुर्जर समाज राजस्थान सरकार का विरोध करेगा.

Accident in Churu: गड्ढा खोदते मिट्टी धंसने से हादसा, मलबे में दबकर मजदूर की मौत

पेयजल कनेक्शन के लिए गड्ढे की खुदाई करते समय मिट्टी धंसने से मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई. दो घंटे की मशक्कत के बाद मजदूर का शव निकाला जा सका.

कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में फूट, भारत जोड़ो यात्रा में सभी को करना चाहिए सहयोग : बीडी कल्ला

अलवर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला रविवार को अलवर पहुंचे. उन्होंने अलवर के जिला परिषद में (Minister Kalla Alwar Visit) जिला स्तरीय अधिकारियों की 20 सूत्री कार्यक्रम सहित अलग-अलग मुद्दों पर बैठक लेते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बीडी कल्ला ने कहा कि कांग्रेस एक जुट है, लेकिन भाजपा में फूट है.

Dera Premi Murder Case : गैंगस्टर राज हुड्डा का जयपुर में एनकाउंटर, गोली लगने के बाद पुलिस ने दबोचा

राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है. डेरा प्रेमी प्रदीप हत्याकांड मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर के बाद (Punjab Police Encounter in Jaipur) गैंगस्टर राज हुड्डा को धर दबोचा है. यहां जानिए पूरा मामला.