श्रद्धा मर्डर केस पर बोले गहलोत- यह महज एक घटना, किसी धर्म विशेष को टारगेट कर राजनीति करना गलत

दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस पर भाजपा पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत (Gehlot on shraddha murder case) ने कहा कि इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज तो वर्षों से होती आई हैं, लेकिन यह सिर्फ एक घटना है. इसे अलग नाम दे दिया गया है. इस घटना को एक समुदाय विशेष से जोड़कर राजनीति की जा रही है.

केंद्रीय मंत्री मेघवाल का पलटवार, कहा- जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं, वे दे रहे वीर सावरकर पर बयान

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को भीलवाड़ा के देवरिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीसीटीवी कैमरे का लोकार्पण किया. इस दौरान बातचीत में उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस दौरान वीर सावरकर पर हुए विवाद को लेकर कहा (Arjun Ram Meghwal on Veer Savarkar) कि जिन लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है, वे बयानबाजी कर रहे हैं.

पुजारी दंपती को जिंदा जलाने की कोशिश : बेटा बोला- मंदिर की जमीन पर दुकान बनाना चाहते हैं सरपंच और विधायक

राजसमंद में पुजारी दंपती को जिंदा जलाने की कोशिश की गई. बदमाशों ने दोनों (Priest Couple set on Fire in Rajsamand) पर पेट्रोल बम से हमला किया. इस मामले में पीड़ित दंपती के बेटे ने स्थानीय सरपंच और विधायक पर गंभीर आरोप लगाया है. साथ ही सीएम गहलोत से न्याय की गुहार लगाई है.

राजकीय सम्मान के साथ शहीद लांस नायक मुकेश कुमार का अंतिम संस्कार, अंतिम सलामी देने उमड़ी भीड़

जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच की चपेट में आकर जान गंवाने वाले नागौर जिले (Last rites of Martyr Lance Naik Mukesh Kumar) के लाल लाडनूं तहसील के रोड़ू गांव निवासी लांस नायक शहीद मुकेश कुमार लाखरा का सैन्य सम्मान के साथ सोमवार को अंतिम संस्कार किया गया. शहीद को अंतिम सलामी देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे.

पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं तो पार्टी का बंटाधार होना तय : सुचित्रा आर्य

राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस नेताओं की ओर से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग शुरू हो (Demand to Appoint Pilot As CM of Rajasthan) गई है. स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की उपाध्यक्ष और कांग्रेस की पूर्व विधायक रही सुचित्रा आर्य ने सोमवार को कांग्रेस आलाकमान से सचिन पायलट को तुरंत राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है.

लोग महंगाई से परेशान और उद्योगपतियों के करोड़ों माफ कर रही मोदी सरकार : खाचरियावास

उदयपुर के दौरे पर आए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को एकजुट करने (Khachariyawas Targets Modi Govt on Inflation) वाला बताया. साथ ही मोदी सरकार पर भी निशाना साधा. खाचरियावास ने मंत्रियों की ओर से एसीआर भरने और ओबीसी आरक्षण पर भी बयान दिए.

भारत जोड़ो यात्रा में गहलोत और पायलट साथ दिखेंगे: जितेंद्र सिंह

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तीन दिसंबर से राजस्थान में प्रवेश करेगी. अलवर में भी सुरेर होते हुए यात्रा पहुंचेगी. यहां दो नुक्कड़ सभाएं होनी हैं. अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को सभा की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने अलवर की सभा को अहम बताते हुए कहा कि इस मीटिंग में सीएम गहलोत और सचिन पायलट (Jitendra Singh statement on Gehlot and Pilot) एक मंच पर साथ दिखेंगे.

फेसबुक पर विदेशी महिला बन युवक से की दोस्ती, भरोसे में लेकर की 7 लाख की ठगी

जोधपुर में एक युवक से 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया (Fraud with Jodhpur youth by Facebook friend) है. युवक की दोस्ती खुद को लंदन में रहने वाली महिला बताने वाले ठग से फेसबुक पर हुई. महिला ने भारत आने की बात कही. इसके बाद एयरपोर्ट पर अलग-अलग समस्याएं बताकर करीब 7 लाख रुपए ठग लिए. युवक ने ठगी का मामला दर्ज करवाया है.

अभिनेत्री हंसिका मोटवानी भी राजस्थान में करेंगी डेस्टिनेशन वेडिंग, दिखाएंगी लाइव शादी

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी भी जयपुर में शादी (Hansika Motwani Destination Wedding) करने वाली हैं. हंसिका मोटवानी 4 दिसंबर को सोहेल कथूरिया के साथ 450 साल पुराने मुंडोता फोर्ट में सात फेरे लेंगी.

दौसा में कुएं में गिरे मिले पति पत्नी, बेटे ने दर्ज कराया हत्या का केस

कुएं में गिरे मिले पति पत्नी (Husband and wife found in well in Dausa), महिला अनोखी मीणा की हुई मौत व उसके पति धर्मवीर का जयपुर एसएमएस अस्पताल में जारी है उपचार, पिछले दिनों पड़ोसियों से झगड़े के बाद बच्चों पर दर्ज हुए मुकदमे से अवसाद में थे पति-पत्नी.