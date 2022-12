सीजे पंकज मित्थल ने किया कोर्ट परिसर का निरीक्षण, धरना स्थल पर भी गए

राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे पंकज मित्थल बुधवार को हाईकोर्ट परिसर के दौरे पर (Pankaj Mithal Visits Rajasthan Highcourt) रहे. इस दौरान उन्होंने धरना दे रहे वकीलों के पास पहुंचकर उनसे बातचीत की. साथ ही उन्हें जल्द निस्तारण की बात भी कही.

एनजीटी ने नाहरगढ़ वन्य अभ्यारण भूमि को लेकर जारी किया नोटिस, रीको से मांगा जवाब

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नाहरगढ़ वन्य अभ्यारण भूमि में अवशिष्ट निस्तारण और (NGT issued Notice to RIICO) पक्का नाला निर्माण को लेकर रीको से जवाब मांगा है.

राजस्थान में गहराया बिजली का संकट: शहरों में हो सकती है इतनों घंटों की बिजली कटौती

प्रदेश में बिजली का संकट एक बार गहराने लगा है. बढ़ते बिजली के संकट के बीच सरकार ने अब शहरी क्षेत्रों में भी कटौती की तैयारी कर रही है. कोयला संकट और तकनीकी कारणों से बंद पड़े कई पावर प्लांट के बीच बिजली की डिमांड बढ़ गई है. डिमांड बढ़ने के बाद बिजली कम्पनियों ने एक्सचेंज और पावर परचेज के तहत बिजली खरीद की तैयारी तेज कर दी है. सूत्रों की मानें तो 2 घंटे बिजली कटौती का सामना आम उपभोक्ता को करना पड़ सकता (power cut in urban areas of Rajasthan) है.

ईआरसीपी और चम्बल लिफ्ट परियोजना को लेकर सांकेतिक धरना, पीएस-सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

करौली में मीणा समाज की ओऱ से ईआरसीपी एवं चम्बल लिफ्ट परियोजना को (Protest regarding ERCP and Chambal Lift Project) लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया. ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने सहित अन्य मांग को लेकर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया.

दोस्तों संग शिकार पर गए युवक की गोली लगने से मौत

डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र में गोली लगने से एक युवक की मौत (Youth died due to bullet injury) हो गई. मृतक अपने दोस्तों के साथ गांव में शिकार के लिए गया था. इसी बीच एक साथी ने फायरिंग कर दी. वहीं, गोली लगने से युवक की मौत हो गई.

जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट हादसा: शेखावत मिले मृतकों के परिवारों से, जानिए किस नेता ने अब तक किस तरह की मृतक आश्रितों की सहायता

जोधपुर के शेरगढ़ के भूंगरा में सिलेंडर ब्लास्ट हादसे के बाद से राजनेताओं के दौरे जारी हैं. बुधवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे. वे गांव-ढाणी घूमकर मृतकों के परिवारों से मिले. आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं अब तक कौन-कौन से नेता यहां पहुंचे और पीड़ितों की मदद के लिए क्या प्रयास (Financial assistance to cylinder blast victims) किए...

ब्रीक लिफ्ट मशीन के साथ दूसरी मंजिल से नीचे गिरे दो श्रमिकों की मौत

अलवर में अपना घर शालीमार सोसायटी में हो रहे निर्माण कार्य के दौरान दो श्रमिक दूसरी मंजिल से ब्रीक लिफ्ट मशीन के साथ नीचे (Two workers fell from second floor) गिर गए. हादसे में दोनों की मौत हो गई.

रॉबर्ट वाड्रा मामले में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर रॉबर्ट वा व उनकी मां पर चल रहे मामले में कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला गुरुवार तक सुरक्षित रखा (Court reserved verdict in Robert Vadra case) है.

कई शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, महिलाओं के अंडरगारमेंट तक चुरा चुका है आरोपी...

राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर के (Professor misbehaved with student) खिलाफ उसी की छात्रा ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर उसे परीक्षा में पास करने की एवज में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था. साथ ही बात न मानने की सूरत में उसे फेल करने की भी धमकी दे रहा था.

राजू ठेहट हत्याकांड के 8 आरोपियों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में किया शिफ्ट

गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को बुधवार को अजमरे की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया (8 accused of Raju Thehat shifted to Ajmer jail) है. इनसे पहले इसी मामले में पकड़े गए 3 आरोपियों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया जा चुका है. इन 8 आरोपियों के हाई सिक्योरिटी जेल में पहुंचने पर अब राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़े आरोपियों की संख्या जेल में 11 हो गई है.