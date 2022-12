CM Public Hearing: सीएम गहलोत से इस मंत्री ने कहा- हमारे साथ अत्याचार हो रहा साहब...जानें क्यों?

सीएम गहलोत ने बुधवार को दौसा में जनसुनवाई की. इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं. जनसुनवाई में मंत्री मुरारी लाल मीणा ने (Murari Lal Meena demands CM Gehlot) सीएम गहलोत से नर्सिंग कॉलेज खोलने की मांग की.

उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज आज से, 800 शिल्पकार व 1000 कलाकार ले रहे भाग...कार्यक्रम के लिए रंगमंच तैयार

उदयपुर में बुधवार से दस दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव शुरू होने (Shilpgram Festival in Udaipur) जा रहा है. इसमें विभिन्न राज्यों के शिल्पकार और कलाकर हिस्सा लेंगे. देश के कई हिस्सों से शिल्पकारों का आना शुरू हो गया है. शाम को राज्यपाल कलराज मिश्र महोत्सव का उदघाटन करेंगे.

IAS प्रमोट हुए प्रदेश के 29 अफसर जाएंगे मसूरी इंडक्शन ट्रेनिंग में, 13 फरवरी से 24 मार्च 2023 तक होगा प्रशिक्षण

IAS प्रमोट हुए प्रदेश के अफसर अब मसूरी में इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए (Induction training for officers promoted to IAS) जाएंगे. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूची में प्रदेश के 29 अफसरों को शामिल किया गया है. यह 23 फरवरी से 24 मार्च 2023 तक प्रशिक्षण लेंगे.

Suicide in Pali: पाली में एक ही परिवार के चार लोगों ने की आत्महत्या

पाली में बुधवार को बड़ी घटना सामने आई है. जिले में एक ही परिवार के चार लोगों ने (four people died by suicide of a family) आत्महत्या कर ली. जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

गांव के बाद अब शहरी क्षेत्रों में 26 जनवरी से शुरू होंगे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू

ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी क्षेत्र में भी राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल शुरू (Rajiv Gandhi Urban Olympic Khel) होंगे. 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक खेल का आयोजन राज्य के सभी नगरीय निकायों में किया जाएगा. खेल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए बुधवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं.

चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश, मां ही बेटे को सिखाती थी चोरी की ट्रिक...तीन गिरफ्तार

भीलवाड़ा में पुलिस ने चेन स्नैचिंग का पर्दाफाश करते हुए मां-बेटे सहित तीन तो गिरफ्तार (Chain Snatching Gang Busted in Bhilwara) किया है. पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. गिरफ्तार की गई महिला अपने बेटे को चेन स्नैचिंग की ट्रेनिंग देती थी. इसके साथ ही चोरी किए गए गहनों को बेचने में मदद करती थी.

श्रीगंगानगर में 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, जानिए क्यों...

श्रीगंगानगर में बुधवार को पति के साथ विवाद के कारण एक महिला अपने दो बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई. प्रशासन महिला को नीचे उतारने के लिए समझाइश कर रही है.

भरतपुर में बाइक एंबुलेंस सेवा शुरू, अब अविलंब मिलेगा घायलों को प्राथमिक उपचार

भरतपुरवासियों के लिए बुधवार को बाइक एंबुलेंस सेवा की शुरुआत (Bike Ambulance Service in Bharatpur) की गई. जिसका सूबे के तकनीकी शिक्षा व आयुर्वेद राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया. इस दौरान मंत्री ने कहा कि अब दुर्घटना की स्थिति में घायलों को अविलंब प्राथमिक उपचार मिल सकेगा.

वनरक्षक भर्ती सीधी परीक्षा की आंसर की जारी, 22 से 24 दिसंबर के बीच दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

वन विभाग में वनरक्षक के 2300 पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षा की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर की जारी (RSMSSB Vanrakshak answer key) कर दी है. यह आंसर की 11 दिसंबर को हुई परीक्षा की है.

जोधपुर में स्टैंड पर खड़ी बस में लगी आग और फिर आगे बढ़ने लगे पहिए

जोधपुर के कल्याण सिंह कालवी बस स्टैंड पर बुधवार को अचानक एक बस में (Bus parked in Jodhpur caught fire) आग लग गई. जिसके बाद स्थानीयों ने उक्त घटना की सूचना दमकलकर्मियों को दी. लेकिन दमकलकर्मियों के आने में हुई देरी के कारण बस पुरी तरह से जल गई. हालांकि अभी तक आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.