श्रीगंगानगर में 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, जानिए क्यों...

श्रीगंगानगर में बुधवार को पति के साथ विवाद के कारण एक महिला अपने दो बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई. प्रशासन महिला को नीचे उतारने के लिए समझाइश कर रही है.

भरतपुर में बाइक एंबुलेंस सेवा शुरू, अब अविलंब मिलेगा घायलों को प्राथमिक उपचार

भरतपुरवासियों के लिए बुधवार को बाइक एंबुलेंस सेवा की शुरुआत (Bike Ambulance Service in Bharatpur) की गई. जिसका सूबे के तकनीकी शिक्षा व आयुर्वेद राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया. इस दौरान मंत्री ने कहा कि अब दुर्घटना की स्थिति में घायलों को अविलंब प्राथमिक उपचार मिल सकेगा.

वनरक्षक भर्ती सीधी परीक्षा की आंसर की जारी, 22 से 24 दिसंबर के बीच दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

वन विभाग में वनरक्षक के 2300 पदों के लिए आयोजित की गई परीक्षा की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर की जारी (RSMSSB Vanrakshak answer key) कर दी है. यह आंसर की 11 दिसंबर को हुई परीक्षा की है.

जोधपुर में स्टैंड पर खड़ी बस में लगी आग और फिर आगे बढ़ने लगे पहिए

जोधपुर के कल्याण सिंह कालवी बस स्टैंड पर बुधवार को अचानक एक बस में (Bus parked in Jodhpur caught fire) आग लग गई. जिसके बाद स्थानीयों ने उक्त घटना की सूचना दमकलकर्मियों को दी. लेकिन दमकलकर्मियों के आने में हुई देरी के कारण बस पुरी तरह से जल गई. हालांकि अभी तक आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

3 बेटियों की मां ने एक साथ दिया 3 बेटों को जन्म, 25 दिन बाद मिली छुट्टी

डूंगरपुर में एक महिला ने तीन बेटियों के बाद एक साथ तीन बेटों को जन्म (Mother of 3 daughters Gave Birth to 3 Son Together in Dungarpur) दिया. हालांकि प्री मैच्योर डिलेवरी होने की वजह से उनका वजन कम था. तीनों बच्चों को 25 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली.

धर्म परिवर्तन कर हिंदू बने पुजारी की निर्मम हत्या, 4 टुकड़े कर नदी में फेंका

धौलपुर जिले में मंगलवार देर रात मंदिर के पुजारी की बदमाशों (Murder of Temple Pujari in Dholpur) ने धारदार हथियारों से काटकर निर्मम हत्या कर दी. इसके बाद बदमाशों ने शव के 4 टुकड़े कर नदी में फेंक दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अब हर रात रोशनी से जगमगाएगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्राचीर

चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए केंद्र सरकार ने फोकस लाइटिंग के 8 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. अब ऐतिहासिक दुर्ग (Chittorgarh Fort) की प्राचीर के साथ-साथ प्रमुख स्मारक हर रात जगमगाते नजर आएंगे.

Rajasthan Winter Alert: राजस्थान में मौसम फिर बदला, इन इलाकों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग की मानें तो इस सप्ताह राजस्थान के तापमान में तेजी से गिरावट की संभावना (Rajasthan Winter Alert) जताई गई है. बीती रात माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यहां जानिए अपने जिले का हाल...

RTU के प्रोफेसर ने छात्रा को परीक्षा में किया फेल, अच्छे नंबरों से पास करने की एवज में मांगी अस्मत

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (Rajasthan Technical University) में एक शिक्षक ने छात्रा को अच्छे नंबर से पास करवाने की एवज में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला है. इस संबंध में बालिका की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

झुंझुनू में सड़क हादसा, बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर...मौत

झुंझुनू के सिंघाना बुहाना रोड पर गुजरवास के पास देर रात को हुए सड़क हादसे (Road Accident in Jhunjhunu) में एक युवक की मौत हो गई. गुजरवास के पास बोलरो वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. इस टक्कर से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.