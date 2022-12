3 बेटियों की मां ने एक साथ दिया 3 बेटों को जन्म, 25 दिन बाद मिली छुट्टी

डूंगरपुर में एक महिला ने तीन बेटियों के बाद एक साथ तीन बेटों को जन्म (Mother of 3 daughters Gave Birth to 3 Son Together in Dungarpur) दिया. हालांकि प्री मैच्योर डिलेवरी होने की वजह से उनका वजन कम था. तीनों बच्चों को 25 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली.

धर्म परिवर्तन कर हिंदू बने पुजारी की निर्मम हत्या, 4 टुकड़े कर नदी में फेंका

धौलपुर जिले में मंगलवार देर रात मंदिर के पुजारी की बदमाशों (Murder of Temple Pujari in Dholpur) ने धारदार हथियारों से काटकर निर्मम हत्या कर दी. इसके बाद बदमाशों ने शव के 4 टुकड़े कर नदी में फेंक दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अब हर रात रोशनी से जगमगाएगी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्राचीर

चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए केंद्र सरकार ने फोकस लाइटिंग के 8 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. अब ऐतिहासिक दुर्ग (Chittorgarh Fort) की प्राचीर के साथ-साथ प्रमुख स्मारक हर रात जगमगाते नजर आएंगे.

Rajasthan Winter Alert: राजस्थान में मौसम फिर बदला, इन इलाकों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग की मानें तो इस सप्ताह राजस्थान के तापमान में तेजी से गिरावट की संभावना (Rajasthan Winter Alert) जताई गई है. बीती रात माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यहां जानिए अपने जिले का हाल...

RTU के प्रोफेसर ने छात्रा को परीक्षा में किया फेल, अच्छे नंबरों से पास करने की एवज में मांगी अस्मत

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (Rajasthan Technical University) में एक शिक्षक ने छात्रा को अच्छे नंबर से पास करवाने की एवज में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला है. इस संबंध में बालिका की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

झुंझुनू में सड़क हादसा, बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर...मौत

झुंझुनू के सिंघाना बुहाना रोड पर गुजरवास के पास देर रात को हुए सड़क हादसे (Road Accident in Jhunjhunu) में एक युवक की मौत हो गई. गुजरवास के पास बोलरो वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. इस टक्कर से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

देश हित में रद्द की जाए भारत जोड़ा यात्रा, राहुल गांधी से मनसुख मंडाविया की अपील

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड (COVID) दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए.

ACB Action in Sikar: कनिष्ठ अभियंता के लिए रिश्वत लेते 2 दलाल गिरफ्तार, टीम पर हमला

सीकर एसीबी की टीम ने मंगलवार देर रात कनिष्ठ अभियंता के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दो दलाल को गिरफ्तार (ACB Action in Sikar) किया है. साथ ही होटल से 5 लाख रुपए की संदिग्ध राशि भी बरामद की है. वहीं, कार्रवाई के दौरान होटल के कर्मचारियों ने एसीबी टीम पर हमला कर दिया.

भारत जोड़ो यात्रा: सचिन पायलट को राहुल गांधी ने लगाया गले, देखिए तस्वीरें

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश कर गई. भारत जोड़ो यात्रा ने आज सुबह नूंह के मुंडका बॉर्डर में प्रवेश किया. इस दौरान राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह, पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी मौजूद रहे.

RPSC: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 आज से शुरू, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 (Senior Teacher Recruitment Examination 2022) आज से शुरू हो गया है. बता दें, ग्रुप ए में पंजीकृत 4 लाख 31 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. आज सुबह परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.