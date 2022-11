वन विभाग के भवन पर पुलिस का कब्जा, सड़क पर हुई अधिकारियों की नोक झोंक

झालावाड़ के मामा-भांजा स्थित वन विभाग के भवन पर शनिवार (forest department officer clash with police) को पुलिस ने जबरन कब्जा कर लिया. जिसको लेकर दोनों विभागों के अधिकारियों के बीच तीखी नोक झोंक भी देखने को मिली.

शव की खोपड़ी ले जाने की अफवाह में बाबा की पिटाई, जानें पूरा मामला

धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में भीड़ ने एक बाबा की बेधड़क (Baba mob thrashed on rumour) पिटाई कर दी. जिसके बाद पुलिस की मदद से बाबा को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. मामले में पुलिस की ओर से बताया गया कि यह वाकया अफवाह के कारण पेश आया है. जिसकी जांच की जा रही है.

कट्टे की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म, मामला दर्ज

भरतपुर में कट्टे की नोक पर नाबालिग (Minor raped in Bharatpur) से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना के दौरान पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर आई थी, तभी आरोपी ने उसे हवस का शिकार बनाया.

मेला देख लौट रहे बाइक सवार दंपती को ट्रक ने कुचला, हादसे में पत्नी की मौत

धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसे (painful road accident in dholpur) में एक महिला की मौत हो गई. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. वहीं, आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी गई है.

आंवले की खेती करने वाले किसानों की उड़ी नींद, सामने आया सच!

अजमेर में इन दिनों आंवले की खेती करने वाले किसान खासा (Amla cultivation in Ajmer) परेशान हैं, क्योंकि पेड़ों में अज्ञात कीटों के लगने से पैदावार घट गई है. किसान सूबे की सरकार से मदद (Seeking help from state government) की गुहार लगा रहे हैं.

RKSMBK campaign Stage 2: ऐप ने 5 दिन में जांची 1 करोड़ से ज्यादा कॉपी

दूसरे चरण के तहत शिक्षा विभाग ने ये नया प्रयोग किया है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) (RKSMBK campaign Stage 2) के जरिए कॉपियों का मूल्यांकन किया गया है. वहीं अब इसी ऐप के जरिए छात्रों का रिजल्ट भी तैयार होगा. इस ऐप से जुड़े कई सवाल हैं. इन्हें तलाशते हुए ईटीवी भारत शिक्षा संकुल में नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर पहुंचा. जहां सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर विनोद जैन ने इस एप्लीकेशन और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

राहुल गांधी से मिले स्पीकर सीपी जोशी, इस्तीफों को लेकर दिया फीडबैक!

राजस्थान की राजनीति में 25 सितंबर को हुए सियासी घटनाक्रम के बाद से हलचल जारी है. इस बीच शनिवार को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के राहुल गांधी से महाराष्ट्र पहुंचकर मुलाकात को लेकर चर्चाओं को बाजार गर्म हो गया है. इस मुलाकात के दौरान मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री राजेंद्र यादव और मंत्री उदयलाल आंजना के साथ ही विधायक रोहित बोहरा भी साथ थे.

Utpanna Ekadashi 2022: कर सकते हैं ये खास उपाय, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की रहेगी कृपा

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी (Utpanna Ekadashi 2022) के नाम से जाना जाता है. जो लोग साल भर तक एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहते है, उन्हें मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही व्रत शुरू करना चाहिए. इस बार यह एकादशी रविवार को होगी. जानिए व्रत कथा, महत्व और विधान...

Rajasthan Weather Update: प्रदेश में कई जगह पर छाया कोहरा, सर्द हवाएं चलने से बढ़ी ठिठुरन

घटते तापमान के साथ ही सुबह कोहरे की चादर छाने लगी है (Rajasthan Weather Update). माउंट आबू की वादियां कोहरे से लिपटी हुई नजर आईं. वही शेखावाटी क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहे. न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.

फेफड़ों को मजबूत रखने में काफी मददगार हो सकते हैं ये योगासन

माना जाता है कि नियमित योग का अभ्यास करने वाले लोगों पर रोग व संक्रमणों का प्रभाव अपेक्षाकृत काफी कम होता है. इस बात की पुष्टि ना सिर्फ कई शोधों में हो चुकी है बल्कि सभी चिकित्सा विधाओं से जुड़े चिकित्सक व जानकार भी इस बात को मानते हैं कि नियमित व्यायाम विशेषकर योग का अभ्यास करने वाले लोगों के शरीर के सभी तंत्र विशेषकर श्वसन तंत्र व फेफड़े अपेक्षाकृत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं.