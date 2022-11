इस विधायक ने CM गहलोत को लिखे एक हजार खत, जब नहीं बनी बात तो कर दी ये मांग

राजस्थान के सांगोद से विधायक भरत सिंह (Sangod MLA Bharat Singh) इन दिनों अपने पत्रों को लेकर सोशल मीडिया पर छाए (wrote one thousand letters to CM) हुए हैं. यहां तक कि विपक्षी BJP नेता भी उनके पत्रों के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत और सूबे की सरकार पर निशाना साध रहे हैं. लोकसभा स्पीकर से लेकर बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने तो भरत सिंह को पत्र सम्राट की संज्ञा देने के साथ ही उन्हें चिट्ठी मंत्री तक बनाने की मांग की है.

जैसलमेर में युवक की बेधड़क पिटाई का Video वायरल, मामला दर्ज

जैसलमेर. सीमावर्ती जैसलमेर जिले में एक युवक के साथ हैवानियत का मामला (Youth beaten up in Jaisalmer) सामने आया है. मामला जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र के जेजेडब्लू के पास का बताया जा रहा है. जिसमें आरोपी पीड़ित युवक का युवक का बाल काटने के बाद उससे मारपीट करते नजर (Video of beating in Jaisalmer goes viral) आया. वायरल वीडियो में आरोपी को युवक के मुंह, पेट और पीठ पर जमकर लात-घुसे मारते देखा गया. जिसमें पीड़ित युवक को काफी चोटें आई हैं. वहीं, पूरी वारदात का मारपीट करने वालों में से एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

कॉलेज में चाकूबाजी, बर्थडे पार्टी में भिड़े छात्र

राजधानी जयपुर में रामबाग सर्किल स्थित एक प्राइवेट कॉलेज में चाकूबाजी का मामला सामने आया है (Knife Attack by Jaipur College student). बर्थडे पार्टी के दौरान सीनियर छात्रों को शराब के लिए रुपए नहीं देने पर विवाद हो गया. कॉलेज की कैंटीन में चाकूबाजी हुई, जिसमें करीब 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. मामला शनिवार का बताया जा रहा है. पीड़ित छात्रों की ओर से गांधीनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है.

वन विभाग के भवन पर पुलिस का कब्जा, सड़क पर हुई अधिकारियों की नोक झोंक

झालावाड़ के मामा-भांजा स्थित वन विभाग के भवन पर शनिवार (forest department officer clash with police) को पुलिस ने जबरन कब्जा कर लिया. जिसको लेकर दोनों विभागों के अधिकारियों के बीच तीखी नोक झोंक भी देखने को मिली.

शव की खोपड़ी ले जाने की अफवाह में बाबा की पिटाई, जानें पूरा मामला

धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में भीड़ ने एक बाबा की बेधड़क (Baba mob thrashed on rumour) पिटाई कर दी. जिसके बाद पुलिस की मदद से बाबा को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. मामले में पुलिस की ओर से बताया गया कि यह वाकया अफवाह के कारण पेश आया है. जिसकी जांच की जा रही है.

कट्टे की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म, मामला दर्ज

भरतपुर में कट्टे की नोक पर नाबालिग (Minor raped in Bharatpur) से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना के दौरान पीड़िता शौच के लिए घर से बाहर आई थी, तभी आरोपी ने उसे हवस का शिकार बनाया.

मेला देख लौट रहे बाइक सवार दंपती को ट्रक ने कुचला, हादसे में पत्नी की मौत

धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसे (painful road accident in dholpur) में एक महिला की मौत हो गई. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. वहीं, आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी गई है.

आंवले की खेती करने वाले किसानों की उड़ी नींद, सामने आया सच!

अजमेर में इन दिनों आंवले की खेती करने वाले किसान खासा (Amla cultivation in Ajmer) परेशान हैं, क्योंकि पेड़ों में अज्ञात कीटों के लगने से पैदावार घट गई है. किसान सूबे की सरकार से मदद (Seeking help from state government) की गुहार लगा रहे हैं.

RKSMBK campaign Stage 2: ऐप ने 5 दिन में जांची 1 करोड़ से ज्यादा कॉपी

दूसरे चरण के तहत शिक्षा विभाग ने ये नया प्रयोग किया है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) (RKSMBK campaign Stage 2) के जरिए कॉपियों का मूल्यांकन किया गया है. वहीं अब इसी ऐप के जरिए छात्रों का रिजल्ट भी तैयार होगा. इस ऐप से जुड़े कई सवाल हैं. इन्हें तलाशते हुए ईटीवी भारत शिक्षा संकुल में नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर पहुंचा. जहां सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर विनोद जैन ने इस एप्लीकेशन और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

राहुल गांधी से मिले स्पीकर सीपी जोशी, इस्तीफों को लेकर दिया फीडबैक!

राजस्थान की राजनीति में 25 सितंबर को हुए सियासी घटनाक्रम के बाद से हलचल जारी है. इस बीच शनिवार को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के राहुल गांधी से महाराष्ट्र पहुंचकर मुलाकात को लेकर चर्चाओं को बाजार गर्म हो गया है. इस मुलाकात के दौरान मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री राजेंद्र यादव और मंत्री उदयलाल आंजना के साथ ही विधायक रोहित बोहरा भी साथ थे.