राजस्थान में सोमवार को सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर (Bandra Jodhpur Express derailed) गए. हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए. रेलवे ने घायलों के मुआवजे का एलान किया है. वहीं, रेल मंत्री घटनास्थल का जायजा लेंगे.

दामाद पर दिल हार बैठी थी सास, ससुर को नशे में धुत कर दोनों फरार

सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र में एक सास अपने दामाद के साथ फरार हो गई. बताया जा रहा है कि प्रेमी दामाद ने ससुर के साथ पहले शराब पार्टी की और उसके बाद रात में प्रेमिका सास को लेकर भाग (Mother in law absconding with son in law in Sirohi) गया.

राजस्थान के पाली में सोमवार तड़के सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे जोधपुर मंडल (Mumbai Jodhpur Train Derails ) के राजकियावास-बोमदरा सेक्शन के बीच पटरी से उतर गए. घटना के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ. रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, 12 ट्रेनों को उनके मूल स्टेशनों से डायवर्ट किया गया है जबकि दो ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है.

राजस्थान में सोमवार अलसुबह सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर (Suryanagari Express Derailed) गए. हादसे के बाद रेल यातायात प्रभावित हो गया है. यहां देखिए प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट...

धौलपुर में छाया घना कोहरा, हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर ड्राइवर, देखें Video

धौलपुर के राजाखेड़ा में बीते करीब हफ्ते से मौसम में (Dholpur Weather Update) उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण रविवार देर रात से ही घने कोहरे और बर्फीली ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया, जिससे सोमवार अलसुबह लोगों की दिनचर्या काफी प्रभावित हुई. घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही, जिससे सड़क पर वाहन चलाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. सड़क से गुजरने वाले वाहन चालक अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए नजर आए.

माउंट आबू में सर्दी का सितम जारी, पारा -1.5 डिग्री तक लुढका

सिरोही जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. रविवार रात इस सीजन की सबसे सर्द रात (mount abu coldest temperature) रही. माउंट आबू में न्यूनतम तापमान गिरकर -1.5 डिग्री हो गया. तापमान में भारी गिरावट के बाद सुबह हर जगह बर्फ जमीं देखी गईं. लोग ठंडी से बचने के लिए अलाव तापते नजर आए. प्रदेश के एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में नक्कीलेक में मौजूद नाव और आस-पास मौजूद घरों, होटलों के बाहर खड़ी कार की छत बर्फ जम गई.

धौलपुर में 2 पक्षों में फायरिंग, 3 शख्स घायल...पुलिस फोर्स तैनात

धौलपुर में रविवार को को मामूली विवाद को लेकर (Firing in Dholpur) दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई. इस दौरान एक युवक को गोली लग गई, जिसकी वजह से वह घायल हो गया. घायल युवक के गुस्साए परिजनों ने बाजार में अंडा बेच रहे नाबालिग और उसके पिता की जमकर पिटाई कर दी. घटनास्थल पर तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

सीकर में भीषण सड़क हादसा : पिकअप पहले बाइक फिर ट्रक से टकराई, 12 की मौत

राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला में भीषण सड़क हादसे में (Khandela Road Accident) 12 लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाते हुए जांच में जुट गई है. घटना की सूचना पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया भी पलसाना राजकीय चिकित्सालय पहुंचे.

जानिए आज राशिफल के अनुसार आपका लकी नंबर, दिशा और रंग

जानेंगे आज की लकी राशियां 02 जनवरी 2023 राशिफल में. जानिए आज के राशिफल के अनुसार आपका लकी नंबर, दिशा और रंग. आज कैसा रहेगा आपका दिन, नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा.

Aaj Ka Panchang: जानें शुभ मुहूर्त, तिथि और ग्रह नक्षत्र की चाल, आज बन रहा ये संयोग

आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang) 02 जनवरी 2023 रविवार, शुभ मास पौष शुक्ल पक्ष. कोई भी कार्य करने से पहले जानें आज के पंचांग में शुभ मुहूर्त और अशुभ समय.