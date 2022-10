रबी सीजन के लिए पर्याप्त यूरिया और डीएपी उपलब्ध, जानिए इस महीने की आपूर्ति और उपलब्धता के आंकड़े

प्रदेश में रबी सीजन के लिए यूरिया और डीएपी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है. यह कहना कृषि विभाग के आयुक्त कानाराम का. उनका दावा है कि अक्टूबर में अब तक 1.67 लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं 1.09 लाख मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की जा चुकी है. वहीं, राज्य में 1.31 लाख मैट्रिक टन यूरिया एवं 56 हजार मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध (Urea and DAP availability in Rajasthan) है.

हर तरह के अपराध में प्रदेश सिरमौर...और सीएम गुजरात में कहते हैं राजस्थान मॉडल फॉलो करो: राज्यवर्धन राठौड़

राजस्थान में हो रही अपहरण, हत्या, लूट की घटनाओं को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने गहलोत सरकार (Rajyavardhan Rathod target cm Gehlot) को निशाने पर लिया . बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में अपराधियों का राज है और मुख्यमंत्री गुजरात में जाकर कहते हैं कि राजस्थान के मॉडल को फॉलो करें. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी निशाना साधा.

दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला से लूटे 3 लाख रुपए, बंदूक की नोक पर दिया वारदात को अंजाम

अलवर में ट्रांसपोर्टर के घर से बंदूक की नोक पर 3 लाख लूटने का मामला सामने आया (Loot in Alwar on Gun Point) है. बताया जा रहा है कि बदमाश को पहले से घर में पैसे होने की जानकारी थी. मामले की सूचना पुलिस को दी गई है.

Big News : महिला का अपहरण कर गैंगरेप के बाद कर दी हत्या, जबरन नमाज पढ़वाने का आरोप...मामला दर्ज

भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र में एक महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मृतका के पिता ने सीकरी थाने में कई गंभीर आरोप लगाते हुए नामजद मामला दर्ज कराया है. रिपोर्ट में महिला को जबरन गोमांस खिलाने और नमाज पढ़वाने के भी आरोप लगाए हैं.

दिनदहाड़े बाइक की डिक्की से 5 लाख नकदी ले उड़े बदमाश, पुलिस कर रही तलाश

चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बदमाश बाइक की डिक्की से 5 लाख नकद ले उड़े. इस मामले में पुलिस ने (Theft of 5 Lakh Cash in Chittorgarh) सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसके आधार पर तीन लोगों को चिन्हित किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

चुनाव की सुगबुगाहट पर नई नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और पार्षद शिकायत दर्ज कराने पहुंचे जयपुर, UDH मंत्री के घर से लौटे बैरंग

चुनाव की सुगबुगाहट पर नई नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और पार्षद (Presidents and Councilors of New Municipalities) शिकायत दर्ज कराने जयपुर पहुंचे, लेकिन उन्हें मंत्री के घर से बैरंग लौटना पड़ा. यहां जानिए पूरा मामला...

Bribe Case: एसीबी ने हेड कांस्टेबल को 5000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा रंगे हाथों

ट्रक को छुड़वाने की एवज में एक हेड कांस्टेबल ने परिवादी से 5 हजार रुपए रिश्वत मांगी. इसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी से की. बीकानेर एसीबी ने बुधवार को हेड कांस्टेबल को 5 हजार रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया (Head constable arrested taking bribe) है.

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान: 10 हजार दुकानों पर एक फूड इंस्पेक्टर, 9 पद खाली, कैसे कसेगा मिलावट पर शिकंजा

उदयपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कागजों में सिमटता जा रहा है. जिलों में खाद्य (Vacant Posts of Food Inspector in Udaipur Division) वस्तुओं की जांच बस औपचारिकता मात्र रह गई है. संभाग में फूड इंस्पेक्टर के कई पद रिक्त पड़े हैं. इसके कारण साल दर साल लिए गए फूड सैंपल और रिपोर्ट के आंकड़े भी घटते जा रहे हैं. ऐसे में संभाग में दिवाली से पूर्व मिलावटखोरी पर लगाम लगाना चुनौती बन गया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

cheapest kachori: यहां मिलती है देश की सबसे सस्ती और लजीज कचौड़ी, जिसे खाकर आप कहेंगे वाह मजा आ गया

आज हम आपको देश की सबसे सस्ती और स्वादिष्ट कचौड़ी के बारे में बताएंगे, जिसे खाकर आप भी निहाल हो जाएंगे और इसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने को विवश होंगे. यह कचौड़ी राजस्थान के भरतपुर जिले के चौबुर्जा बाजार (Chowburja Bazar Kachori of Bharatpur) में मिलती है. जिसकी शुरुआत आजादी के दौरान हुई और तब इसकी कीमत 1 पैसे हुआ करती थी और आज इस कचौड़ी कीमत दो रुपये है.

प्रॉपर्टी दिलवाने के नाम पर व्यवसायी से पुलिस अधिकारी ने ऐंठे 1.90 करोड़, मामला दर्ज

अहमदाबाद के एक प्रॉपर्टी व्यवसायी से चित्तौड़गढ़ के एक पुलिस अधिकारी ने 1.90 करोड़ रुपए ऐंठ लिए. ये राशि पुलिस अधिकारी ने 210 बीघा जमीन दिलाने के नाम पर ऐंठे. जब लम्बे समय तक इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई गई, तो व्यवसायी ने अपने पैसे वापस मांगे. इस पर पुलिस अधिकारी का दिया 55 लाख का चैक भी बाउंस हो गया. आखिरकार पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया (Fraud case against Police officer in Chittorgarh) है.