इस भाजपा नेता के समर्थन में आईं दिव्या मदेरणा, कहा- आलाकमान से जो टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा

ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के बयान का समर्थन (Divya Maderna supports Rajendra Rathore) किया है. साथ ही आलाकमान को ललकारने वालों पर जमकर बरसीं. उन्होंने कहा कि आलाकमान से जो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा.

बाड़मेर CBEO के खिलाफ शिक्षकों का विरोध कर गया असर, वापिस लिया छुट्टी रद्द करने का आदेश

राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के मुखर विरोध के बाद बाड़मेर स्थित सेड़वा पंचायत समिति के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को बैकफुट पर आना पड़ा (Barmer CBEO withdraws no diwali holidays order ). टीचर्स के दिवाली अवकाश पर ग्रहण लगाने संबंधी आदेश को वापस लेना पड़ा.

किडनैपर्स से हुई भूल! गलत आदमी को उठाया बाद में छोड़ा, बोले- भूल हो गई

राजधानी के खोनागोरियां थाना इलाके में मंगलवार रात एक अजीब घटनाक्रम हुआ जब कार सवार बदमाश सरेराह एक युवक का अपहरण कर ले गए (Jaipur khonagoriya kidnap) लेकिन जब बाद में बदमाशों को यह पता चला कि वह गलत युवक को उठा लाए हैं, तो वह अपहृत युवक को सड़क पर छोड़ कर चले गए.

जयपुरिया अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से बदसलूकी, CCTV फुटेज में दिखी हकीकत!

राजधानी जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र स्थित जयपुरिया अस्पताल के ठेका कर्मी रामराज ने अधीक्षक पर मारपीट का आरोप लगाया है (Jaipur doctor misbehave Video). इस मामले को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जहां एक व्यक्ति ठेका कर्मी के बाल पकड़कर खींचता हुआ नजर आ रहा है, इस घटना के बाद ठेका कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है. आरोप अस्पताल के अधीक्षक डॉ.महेश मंगल पर है. इस बदसलूकी के खिलाफ ठेकाकर्मी लामबंद हो गए हैं.

आज मिलेगा कांग्रेस को नया अध्यक्ष, 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता संभालेगा कुर्सी

कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बुधवार को मतगणना होगी. इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा. पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के एक पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना बुधवार सुबह 10 बजे से आरंभ होगी और उसके लिये सारी तैयारी पूरी कर ली गई है.

दिवाली की खुशियों में मिठास घोलेंगे Sweet Crackers, मिठाई की दुकानों पर सजे अनार, चकरी और चॉकलेट बम

जोधपुर की मिठाई की दुकानों पर स्वीट क्रैकर्स का क्रेज (sweet crackers on Diwali) देखने को मिल रहा है. दिवाली पर 6 सालों से पटाखों जैसी दिखने वाली मिठाइयां बनाई जा रही हैं जिसे लोग खासा पसंद कर रहे हैं. अनार, चकरी व चॉकलेट बम आदि मिठाइयां पटाखों जैसी दिखने वाली बनाई गईं हैं.

Dhanteras 2022: 27 साल बाद बन रहा संयोग, धनतेरस में सोना-चांदी या बर्तन नहीं, लाएं ये चीजें...होगा फायदा

मान्यता है कि धनतेरस (Dhanteras 2022) के दिन खरीदारी करने से घर में बरकत आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन सोना चांदी या बर्तनों के अलावा भी कुछ विशेष चीजें खरीदना शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं क्या हैं वो खास वस्तुएं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से लाभ (Buy These Things on Dhanteras) होने की संभावना है.

22 साल से खनक रहे MMTC के सोने-चांदी के सिक्के होंगे बंद, दीपावली पर रहती है सर्वाधिक मांग

पिछले 22 सालों से केंद्र सरकार के मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएमटीसी) की ओर से दीवावाली के मौके पर सोने और चांदी के सिक्के बेचे जा रहे हैं. लेकिन अब आगामी दीपावली पर एमएमटीसी की ओर से यह सिक्के नहीं बेचे जाएंगे. खास बात यह है कि एमएमटीसी (Minerals And Metal Trading Corporation) की ओर से बेचे जाने वाले यह सिक्के शुद्ध चांदी के बने होते हैं और ग्राहकों का पूर्ण विश्वास होता है.

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के परिणाम से पहले बोले गहलोत- कोई भी जीते, जीत कांग्रेस की होगी

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे घोषित होने से एक दिन पहले दिल्ली राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव कोई भी जीते, लेकिन जीत कांग्रेस की होगी. मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है. मल्लिकार्जुन खड़गे का लंबा अनुभव है. शशि थरूर के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है..जो भी जीतेगा, जीत कांग्रेस की होगी.

गुजरात में 22 घंटे बाद राजस्थान के बेरोजगार रिहा, गहलोत से नहीं कर सके मुलाकात...उपेन यादव ने दी ये चेतावनी

प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव में बतौर सीनियर ऑब्ज़र्वर अहमदाबाद पहुंचे थे. जहां राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने सीएम के घेराव की प्लानिंग पहले से कर रखी थी. लेकिन गुजरात क्राइम ब्रांच ने युवा बेरोजगारों को हिरासत में ले लिया. इसके बाद से उपेन यादव रिहा करो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. करीब 22 घंटे बाद उपेन यादव (Rajasthan unemployed release after 22 hours) समेत सभी बेरोजगारों को रिहा कर दिया गया. आक्रोशित युवाओं ने चेतावनी (Unemployed could not meet Gehlot) दी है कि यदि उनकी सीएम से वार्ता नहीं होती, तो उनकी लाश ही राजस्थान लौटेगी.